Veja a programação de setembro nos teatros de SP

TEATRO PAULO EIRÓ

Voz festival – Arte e Diálogo – 3° Edição

Voz Festival – Arte e Diálogo 3° Edição realizará 03 (três) dias com uma programação artística com shows, intervenções de poesias, coral e dança, combinada com diálogos reflexivos que visam contribuir para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática baseada na igualdade, tolerância e inclusão.Nesta edição, as vozes protagonistas são: Mulheres 50+; PCD`s e Indígenas. O evento terá acessibilidade em libras e audiodescrição. Toda a programação será gratuita e aberta para quem quiser fazer contribuição voluntária, todo valor arrecadado será doado para 03 (três) associações em regiões de vulnerabilidade na cidade de São Paulo que oferecem apoio e acolhimento aos grupos desta edição.

Apresentadora: Jovina Renhga

Intervenção Artística: Coral Indígena Opy Mirim

Karai Verá Mirim (Márcio) cacique da aldeia Tekoa Yvy Porã

Mediador: Olívio Jekupé e Araju Apolinári

Palestrantes/Integrantes de mesa: Ara Poty

Música: Katú Mirim

Programação:

Coral Indígena Opy Mirim

01/09

Domingo 19h10

20 minutos

Classificação: Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Mesa de diálogos com mediação de Karai Verá Mirim, cacique da aldeia Tekoa Yvy Porã, Olívio Jekupé e Ara Poty

01/09

Domingo 19h40

90 minutos

Classificação: Livre:

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Show Katú Mirim

01/09

Domingo 21h20

60 minutos

Classificação: 12 anos

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Festival SP Choro In Jazz

Grupo Ares

06 a 09/09

Sexta 12h30, domingo 12h30 e segunda 12h30 e 19h

60 minutos

Classificação: Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Seus espetáculos podem ser realizados em vários tipos de ambientes como fachadas, vãos livres, piscinas, galerias de arte, ginásios e outros, o que permite realizar adaptações de performances em função do espaço (Site Specific). O Grupo Ares desenvolve uma diferenciada linguagem artística denominada “Site Specific“ que trabalha com performances especialmente criadas de acordo com o tema, adaptando e/ou criando coreografias, música, elenco e figurino. Todo o desenvolvimento artístico e logístico do espetáculo é realizado pela direção artística do grupo em conjunto com agências e investidores, a partir do briefing fornecido pelo cliente.

Ficha Técnica:

Performers: Florencia Reeves, Gabriela Santos Bagno, Alessandra Baldi Fleury, Matheus Davi de Oliveira Cota, Wesley Freitas Santos Peixinho e Gita Govinda Alla

Festival SP Choro In Jazz

Circulus Opera

06 a 08/09

Sexta e sábado 17h e domingo 10h

60 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Uma mescla de tecnologias digitais, processos mecânicos e corpos em fluxo. Se o ser humano é um “animal político”, Circulus Ópera busca traduzir essa relação em imagem, no sentido lato da palavra. Tendo no cerne a provocar o sensorial, explora a dialética entre os recursos tradicionais e as tecnologias digitais. Investiga o relacional, apostando em uma “semiótica do acaso”, cujos percursos do sentido apoiam-se na idiossincrasia dos processos de significação. Evita a verbalização convencional pois empenha-se, antes de tudo, na busca pelas fissuras existentes na lógica normalizadora. Na observação experimental dos corpos, cria um ambiente científico de problematizações e contemplações. Talvez seu “afeto eudaimonia” gire em torno do “bicho mundano”, sem a pretensão de definir nem um esboço de conceito sobre o que significa esta expressão.

Ficha técnica: Festival SP Choro In Jazz

Lea Freire e Tais Nicodemo – Festival SP Choro In Jazz

Música

06/09

Sexta 20h

60 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Léa Freire e Tais Nicodemo

A flautista, pianista, compositora e arranjadora LEA FREIRE, reconhecida pela versatilidade que lhe permite transitar por variados gêneros musicais, faz nesse show dueto com a pianista TAIS NICODEMO, numa concerto a quatro mãos em dois pianos, que trazem músicas autorais da artista.

Ficha técnica:

LEA FREIRE PIANO

THAIS NICODEMO PIANO

Tati de Paula e Shu

Música

07/09

Sábado 18h

60 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Tatiane Paula da Silva, ou simplesmente Tati di Paula, nasceu em São Paulo em 1986. Prematura de seis meses, ficou na incubadora, o que ocasionou um descolamento de retina que a deixou cega. Frequentou escola comum, em sala de aula com recurso do Braille. Completou o ensino médio em 2005. Adentrou no mundo da música aos oito anos de idade, através do primeiro contato com o teclado. Desde aquela época, percebeu-se que possuía um ouvido bastante aguçado, pois grande parte de sua formação se deu de forma autodidata. Participa por muitos anos do ministério de música da Paróquia Santo Onofre, como tecladista e cantora, onde começou a compor canções católicas em parceria com a sua irmã. Paralelo a esse trabalho, já desenvolvia outro, com a Música Popular Brasileira, objetivando segundo a própria “resgatar a música nacional de conteúdo e qualidade”. Iniciou então, a carreira fora da música católica – sem deixar esta de lado, apresentando-se em diversos lugares.

Shu (Luzia Sigolo) iniciou os estudos de bateria como autodidata aos treze anos de idade. Aos dezoito anos estudou no CLAM com o baterista do Zimbo Trio Rubinho. Fez curso de Percussão patrocinado pelo MEC na Faculdade Paulista de Artes. Cursou aperfeiçoamento de técnica com Duda Neves, foi aluna da baterista Vera Figueiredo. Fez aulas práticas de bateria na Universidade Livre de Música. Aprendeu noções básicas de violão com o professor Armando Vidigal.

Ficha Técnica:

Piano e voz: Tatiane Paula da Silva

Bateria: Luzia Sigolo

Contrabaixo: Renê Ricardo de Abreu

Jazzmin’s Big Band

Música

07/09

Sábado 20h

60 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Show com obras de compositoras brasileiras tocadas com a força e a qualidade musical da Jazzmin’s Big Band, com homenagem a Chiquinha Gonzaga, Joyce Moreno, Sueli Costa, Elisete Cardoso e Rita Lee, além de compositoras e arranjadoras da atualidade.

Ficha Técnica:

Caroline Silva de Oliveira – Musicista

Graziella Pizani de Oliveira – Musicista

Laís Marina Francischinelli – Musicista

Palloma Stephanie Alves de Lima – Musicista

Cynthia Tignor Borgani – Musicista

Mayara Almeida da Silva – Musicista

Beatriz Ferreira Pacheco – Musicista

Maria Eugênia Guimarães Côrtes – Musicista

Gabriela Gonzalez – Musicista

Priscila Brigante – Musicista

Fabricia Mikaela de Medeiros – Musicista

Lis Helena de Carvalho Ferrete – Musicista

Isabelle Menegasse Silva – Musicista

Tais Cavalcanti Quevedo – Musicista

Marta Regina Ozzetti – Musicista

Gabrielle Erculano Faustino – Musicista

Amalia Francisca De Vincenzo – Musicista

Chorando as Pitangas

Música

08/09

Domingo 11h

60 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

O Chorando as Pitangas nasceu no começo dos anos 2000 com a reunião de cinco amigos que partilham a paixão pelo choro. Formado por Milton Mori no bandolim, Ildo Silva no cavaquinho, Roberta Valente no pandeiro, Luizinho 7 Cordas no violão e Vitor Lopes na harmônica, o grupo rapidamente se estabeleceu como uma das principais referências do choro paulista, se apresentando ao lado de Paulo Moura, Yamandu Costa, Proveta, entre outros.

Ficha Técnica:

Ildo Silva (cavaquinho)

Roberta Valente (pandeiro)

Vitor Lopes (gaita)

Milton Mori (Bandolim)

Gian Correa (violão de 7 cordas)

Cleber Silveira Quarteto e Alessandro Penezzi

08/09

Domingo 12h

60 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

O acordeonista Cleber Silveira apresenta neste show alguns clássicos do choro, onde homenageia grandes acordeonistas como Luiz Gonzaga, Orlando Silveira, Sivuca.

Ficha Técnica:

Cleber José Rodrigues da Silveira – acordeon

João Baptista Pires Neto – flauta

Júlio César Barro – percussão

Stanley Jorge Loesch de Carvalho – clarinete

Alessandro dos Santos Penezzi – Musicista

AKSHARA

Música

08/09

Domingo 16h

60 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Formado pelo músico compositor Fábio Bergamini, em parceria com o percussionista e musicoterapeuta Marcus Simon, o Akshara é um projeto que traz o universo percussivo como protagonista, tanto na criação das composições originais quanto em arranjos de músicas conhecidas e adaptadas para os mais diversos instrumentos de percussão, incluindo instrumentos melódicos como o handpan, o balafon, a mbira, a marimba de vidro e o kântele, além de inúmeros outros instrumentos tanto do Brasil quanto das mais variadas culturas do mundo.

Ficha Técnica:

Fabio Bergamini (bateria)

Marcus Simon (percussão)

Gabriel Levy (acordeon)

Vanille Isabelle Odile Goovaerts (violino e rabeca)

Ricardo Vignini e O Gajo

Música

08/09

Domingo 18h

60 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

O encontro do português João Morais, mais conhecido como “O Gajo” (Viola Campaniça) e do brasileiro Ricardo Vignini (viola caipira) aconteceu no ano de 2022 através das redes sociais. Uma sintonia musical ativou um primeiro contacto com a participação de Vignini no disco de Gajo, “Não Lugar”, de 2023, e que rapidamente se transformou numa regular troca de ideias e na vontade de cruzar os dois mundos artísticos e culturais que caracterizam estes tocadores.

Amandha, Selma Fernands e Lula Barbosa

08/09

Domingo 19h

60 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

A cantora montesclarense apresenta seu “De Minas aos Gerais”, com repertório mineiro diverso, começando com as tradicionais canções do congado norte-mineiro, rumo às Minas com as canções de Maurício Tizumba e Sérgio Pererê. Amandha reverencia sua ancestralidade, numa imersão para dentro de si e compartilha suas canções autorais inéditas com o público.

Selma Fernands é uma paulista de sangue mineiro, nascida na cidade de Itapevi, onde viveu até os 20 anos. Artista preta, periférica e independente, seu nome passa a ser conhecido após participar do “The Voice Brasil” em 2015.

No show “Amigos, Sonhos e Canções”, o cantor e compositor Lula Barbosa faz um apanhado dos seus mais de 40 anos de carreira. Único paulistano de uma família de uma cidade do interior de Minas Gerais, reúne em sua música, com naturalidade, o sabor interiorano e a sofisticação urbana. Tem composições gravadas por Roberto Carlos, Jair Rodrigues, Fabio Junior, Jessé, Sergio Reis e outros, totalizando mais de quinhentas músicas gravadas. No repertório do show, canções que marcaram a sua história como “Tempo de Fé”, “Desejos e Delírios”, “Brincos” e “Mira Ira”.

Ficha Técnica:

Amandha (voz)

Lisandro Massa (Pianista )

Iury Batista( baixista)

Luís Gustavo Barbosa da Rocha (bateria)

Luís Carlos Bastos dos Santos (percussão)

Daniel Conti Do Nascimento (violão)

Selma Aparecida Fernandes (voz)

Daniel Conti do Nascimento (violão)

Lula Barbosa (voz e violão)

Omar Campos (guitarra e viola)

Sidão Yshara (baixo)

Jica Thomé (percussão)

Entre Risos

Circo

14 e 15/09

Sábado e domingo 16h

50 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Inspirado em palhaços de circos tradicionais e comediantes que trabalham com humor físico, o enredo de “Entre Risos” acontece nos bastidores de um circo e mostra a trajetória de um palhaço e o que ele faz enquanto aguarda a sua próxima entrada. Cada olhar para o lado é muito provocante para um palhaço “quase” ocioso. Ele mexe em tudo o que vê, inclusive dos outros artistas como: nos truques do mágico, no sapato de sapateado da bailarina, na bola do equilibrista, até uma surpresa acontece quando um boneco ganha vida, mas nem sempre isso tudo pode dar muito certo.

Ficha Técnica:

Elenco: Nico Serrano

Ensaiadora: Katia Daher

Concerto em Cores

Circo

21, 22 e 26/09

Quinta 14h30, sábado e domingo 16h

55 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

“Concerto em Cores” é um espetáculo circense que alia palhaçaria e música. O enredo conta a história de pessoas que viviam em um mundo cinza de pensamentos encaixotados mas que, por meio da comicidade física/musical, desconstroem preconceitos presentes inclusive em músicas infantis. Interagindo com a plateia, o grupo apresenta novas versões para canções infantis conhecidas, além de composições inéditas, estabelecendo um mundo mais colorido, livre, leve e brincante.

Ficha Técnica:

Direção Artística: Tereza Gontijo

Elenco: Mafê Leal da Costa (palhace Paranauê), Theo Oliveira (palhace Augustine) e Veronica Mello (palhaça Úrsula)

Flavio Victor – Circuito

Música

24/09

Terça 19h

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Sinopse:

O evento musical Circuito de Rua acontecerá no mês de setembro na cidade de São Paulo, cuja grade de apresentações será formada por grandes nomes do cenário atual. O repertório deste evento será composto por música gospel, fomentando assim a demanda deste gigantesco e importante perfil de consumo de cultura. O projeto prevê um dia cheio de apresentações artísticas, em regiões carentes de atividades culturais da cidade, estando assim alinhado com os objetivos da Secretaria Municipal de Cultura. O evento ocorrerá em via pública e aberto ao público em geral.

Ficha técnica:

Flavio Victor cantor

Tributo Elis Regina

Música

25/09

Quarta 21h

70 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Espetáculo surpreendente sobre a maior cantora de todos os tempos da música popular brasileira, a gaúcha Elis Regina Carvalho Costa! Camila Lopez recria a formação clássica da banda que acompanhou Elis Regina no aclamado Festival de Montreaux em 79 na Suíça e fazem uma viagem no tempo em sua carreira. Trazem à tona o quê de melhor a música brasileira produziu em termos de arranjo e interpretação.

Ficha técnica:

Músicos: Leonardo da Rosa Benedito, Marlon Trindades, Kaneo Ramos, Paulo Muniz e Gabriel Kaspar

TEATRO CACILDA BECKER

Série de Concertos Temáticos

Música

08/09

domingo 11h

90 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Músicos: Letícia Venâncio, Andre dos Santos, Samuel Magalhães, Lucas Dantas, Adriana Rebouças, Luciano Nestares Marques, Lucas Fraga, Daniel Magano, Renan Lemos, Tiago Cruvinel, Thiago Costa, Samella Lepore, Eloísa Pico, Marina Kahowec, Renata Cavalheiro, Viviane, Antonio de Oliveira, Jakub Gejer, Stephanie Romano, Leonardo Molan Bispo, Karla Dias, Anderson Vitorino, Thiago Sanches, André Abachioni, Silvana Razzante, Léia Rodrigues, Vívian Navarro e Renan Maia.

Desfábulas – Cantadas

Teatro infantil

07 e 08/09

Sábado e domingo 16h

50 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

“Desfábulas – Cantadas” redescobre as fábulas que todos conhecem com uma abordagem vibrante, repleta de bonecos artesanais e personagens folclóricos como o Curupira, Caipora e a Yara. As músicas ao vivo complementam o espetáculo criado pela Cia. Articularte, especialista em animação de bonecos, proporcionando uma combinação surpreendente de diversão e reflexão para o público infantil e familiares.

Ficha técnica:

Texto e Direção: Dario Uzam

Elenco: Camila Khodr, Flávio Borzi, Ricardo Mancini, Surley Valerio.

Senhora X, Senhorita Y

01 a 08/09

Quinta, sexta e sábado 21h, domingo 19h

60 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Sob o pretexto de representar a peça “A Mais Forte”, de August Strindberg, duas atrizes e uma performer sonora se lançam em um jogo pelo qual intercambiam diversos papeis, explorando com humor ácido as construções heteronormativas do feminino sugeridas pelo texto. Indo mais longe: elas desafiam o autor sueco pela exposição de um disparador imprevisto: o corpo lésbico reivindicando o protagonismo da cena. O que diria Strindberg disso tudo?

Ficha técnica:

Direção Geral e Dramaturgia: Silvana Garcia

Elenco: Ana Paula Lopez, Sol Faganello e Camila Couto

Faixa ou indicação etária: 14 anos

Linguagem / Expressão artística: Teatro

Público / Representatividade social: Adulto

Um Céu Assombroso

Teatro adulto

12 a 29/09

Quintas, sextas e sábados 21h, domingos 19h

Maria Borracheira

Teatro infantil

14 a 22/09

Sábados e domingos 16h

Apresentações extras: terça 10h30 e às 14h30, quinta e sexta 14h30

Ingressos pagos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Catabase em 5 Sonhos

Teatro adulto

25/09

Quarta 21h

Entre Risos

Circo

28 e 29/09

Sábado e domingo 16h

50 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Inspirado em palhaços de circos tradicionais e comediantes que trabalham com humor físico, o enredo de “Entre Risos” acontece nos bastidores de um circo e mostra a trajetória de um palhaço e o que ele faz enquanto aguarda a sua próxima entrada. Cada olhar para o lado é muito provocante para um palhaço “quase” ocioso. Ele mexe em tudo o que vê, inclusive dos outros artistas como: nos truques do mágico, no sapato de sapateado da bailarina, na bola do equilibrista, até uma surpresa acontece quando um boneco ganha vida, mas nem sempre isso tudo pode dar muito certo.

Ficha Técnica:

Elenco: Nico Serrano

Ensaiadora: Katia Daher

TEATRO ARTHUR AZEVEDO

Concerto Didático Matinal

Música

01/09

Domingo 11h

90 minutos

Livre

Ingressos pagos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Descubra os segredos por trás das melodias atemporais em um envolvente Concerto Didático que desvendará a fascinante jornada musical de grandes compositores clássicos. Nesta experiência educativa, mergulha-se na vida e obra de Franz Peter Schubert, um dos maiores melodistas da história, cuja genialidade muitas vezes é ofuscada por sua música otimista.

Ficha técnica:

Maestro: João Carlos Pinheiro

Músicos: Diego de Sousa, João Pedro, Matheus, Mateus, Tiago Resende, Vinny Ferras, Elizeu, Rafael, Jonas, Adriana Rebouças, Joao Vinicius, Henry Samuel, Gilberto, Gabriel Lins, Henry Rabelo, Ezequiel Lacerda, Mateus Duarte, Janine, Gustavo Ueso, Willian Brandao, Camilo Silva, Gabriel Silva Duarte, Guilherme, Willian Brandao, Ari Ricardo, Antônio Oliveira, Renata e Adriano de Paula

A Jornada em Busca do Pássaro Azul

Teatro infantil

01/09

16h

70 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Numa noite inesquecível, uma Fada visita o quarto dos irmãos Mitil e Tiltil e lhes dá uma importante missão: encontrar o Pássaro Azul. Acompanhados de uma Gata esperta, do leal Cão e do sabido Pão, seguem numa jornada em busca do que é a verdadeira felicidade. “O Pássaro Azul” é do poeta, dramaturgo e ensaísta belga Maurice Maeterlinck (1862-1949), considerado o maior nome do teatro simbolista.

Ficha técnica:

Adaptação: Angela Ribeiro

Direção: Kleber Montanheiro

Elenco: Márcia de Oliveira, Angela Ribeiro, Monique Carvalho, Caio D’aguilar, Heitor Goldflus, Ton Prado

Roxa

Dança / Teatro

01/09

Domingo 18h

80 minutos

+16 anos

Local: Sala Multiuso

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Andrew Tassinari, mais conhecide como Roxa Caótica, convida o público para conhecerem Roxa. Partindo de sua autobiografia, traz à tona questões elementares da sua história e do universo queer. Através de uma estética própria, Roxa provoca a olhar para a identidade de gênero não-binária, para a condição das pessoas que vivem com HIV. A partir dessa experiência, convoca para, em resistência ao ódio e a intolerância, celebrar nossas corpas, nossas identidades e nossas vidas.

Ficha técnica:

Performance: Andrew Tassinar

Direção e dramaturgia: Cassiano Fraga

Verme

Teatro adulto

01 a 15/09

Quinta, sexta e sábado 21h, domingo 19h

90 minutos

+16 anos

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Um relato auto ficcional documental escrito por Luiz Campos, que traz como forma de denúncia sua experiência de 7 anos no militarismo, presenciando, sofrendo agressões e traumas. “Verme” é uma ferida em aberto, um desabafo, um grito que precisa ser dito e ecoado.

Ficha técnica:

Direção: Nathalia Nigro

Texto: Luiz Campos

Elenco: Felipe Lima, Eluane Fagundes, Giovanna Marcomini e Luiz Campos

Coreoescavações: Aberturas

Dança

04 a 18/09

Quartas 20h

90 minutos

+14 anos

Local: Sala Multiuso

Grátis – Ingressos 1 hora antes

O corpo como arquivo de esquecimentos – o que resta são ecos distorcidos, destroços, estilhaços de um percurso de anos de processos de criação em dança contemporânea que aparecem/desaparecendo em configurações provisórias. São nos destroços que outros corpos experimentam o incerto, e em derivas perseguem ecos distorcidos e recolhem a poeira do tempo para reinventar outras danças. Estas aberturas são os indícios destas derivas por lugares nenhum. No abismo das incertezas são sustentados pelos afetos que movem estes corpos e fazem deste mover potências vida.

Ficha técnica:

Dançarinos: Dan Maia, Danilo Nonato, Diego Marques, Gui Nobre, Hideki Matsuka, João Pimenta, Martina Gallarza, Paulo Henrique Alves, Rubia Braga, Selma Maria e Vera Sala.

Criação visual: Érico Peretta

Catábase em 5 Sonhos

Teatro adulto

06 a 22/09

Sexta e sábado 20h, domingo 18h

Sessão extra: 19/09, quinta 20h

80 minutos

+14 anos

Local: Sala Multiuso

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Em cena, a atriz conduz o público por narrativas oníricas e rituais psicomagicos, percorrendo uma trajetória funerária, na qual vai revelando as circunstâncias da morte da sua avó paterna.

Ficha técnica:

Dramaturgia e Atuação: Andrea Tedesco

Direção: Marcos Gomes

Entre Risos

07 e 08/09

Circo

Sábado e domingo 16h

50 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Inspirado em palhaços de circos tradicionais e comediantes que trabalham com humor físico, o enredo de “Entre Risos” acontece nos bastidores de um circo e mostra a trajetória de um palhaço e o que ele faz enquanto aguarda a sua próxima entrada. Cada olhar para o lado é muito provocante para um palhaço “quase” ocioso. Ele mexe em tudo o que vê, inclusive dos outros artistas como: nos truques do mágico, no sapato de sapateado da bailarina, na bola do equilibrista, até uma surpresa acontece quando um boneco ganha vida, mas nem sempre isso tudo pode dar muito certo.

Ficha técnica:

Elenco: Nico Serrano

Ensaiadora: Katia Daher

Cidade Máquina

Teatro infantil

10 a 15/09

Terça, quinta e sexta 14h30, sábado e domingo 16h

50 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Na distópica Cidade Máquina vive JAQ, uma programadora prodígio de apenas 13 anos. Em um mundo no qual o tempo é o recurso mais precioso e as conexões humanas são escassas, JAQ constrói um robô chamado MIG-NIC, com a esperança de ajudar as pessoas a se reconectarem. No entanto, MIG-NIC é acusado injustamente de roubar o tempo dos moradores, desencadeando uma perseguição implacável. Quando MIG-NIC está prestes a se autodestruir, JAQ o encontra e juntos decidem se fundir para enfrentar a fúria da Cidade Máquina.

Ficha técnica:

Direção e Texto: Joyce Salomão

Elenco: Joyce Salomão, Nino Belucci e Cristiano Salomão

Intérprete de Libras: Fabiana Godoy

Figaza Show

Circo

18/09

Quarta 14h30

45 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Malabarismo, balões, bolas de cristal, música ao vivo e bolhas de sabão se apresentam em cena como números curtos em este pot-pourri da palhaça Figaza em seu clássico show de rua – todo terreno. Esta palhaça ágil de resposta rápida traz destrezas, muito jogo com o público e as mais absurdas soluções para os problemas que se apresentam. Show solo-feminino clássico de palhaça de rua.

Ficha técnica:

Artista: Painé Santamaria

Histórias de Alexandre

Teatro adulto

20 a 22/09

Sexta e sábado 21h, domingo 19h

60 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Em uma pequena sala os amigos se reúnem para ouvir as aventuras e façanhas realizadas por Alexandre, sempre contadas com exagero e entusiasmo, e com o acompanhamento de sua mulher, Cesária, que nunca deixa o marido perder o fio da meada. São histórias que o Grupo 59 de Teatro “conta cantando” e “canta contando” para crianças de todas as idades e as convida para a deliciosa aventura de imaginar o possível e o impossível nas letras de Graciliano Ramos. As Histórias de Alexandre, publicadas por Graciliano Ramos em 1944, foram coletadas na memória oral do folclore nordestino e resgatam crenças, costumes e mitos da região.

Ficha técnica:

Direção geral: Cristiane Paoli Quito

Dramaturgia: Cristiane Paoli Quito e Grupo 59 de Teatro

Elenco: Carol Faria, Felipe Gomes Moreira, Fernando Oliveira, Gabriel Bodstein, Gabriela Cerqueira, Jane Fernandes, Nathália Ernesto, Nilcéia Vicente, Ricardo Fialho e Thomas Huszar.

Elenco alternante: Victor Mota e Alex Huszar

Um Dia, Um Rio

Teatro infanto-juvenil

21 e 22/09

Sábado e domingo 16h

50 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Espetáculo cênico musical que narra a vida de um rio, desde o seu nascimento como um riacho à exuberância de suas águas que desenham lindas paisagens. Ao longo de seu percurso, o rio encontra um grande desafio para preservar suas águas, as formas de vida que ele abriga e as que surgem ao seu redor.

Ficha técnica:

Direção: Fabiano Lodi

Dramaturgia: Bruno Gavranic e Grupo 59 de Teatro

Elenco: Carol Faria, Fernando Vicente, Gabriel Bodstein, Nathália Ernesto e Jane Fernandes

Elenco alternante: Felipe Gomes Moreira, Gabriela Cerqueira e Thomas Huszar

Encontros Abertos

Dança

27 a 29/09

Sexta e sábado 21h, domingo 19h

40 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Encontrar para experimentar, pensar e discutir as descobertas do corpo nas suas organizações provisórias e assim identificar gestos que passam a ser coletivos, numa experiência que testa um tipo de coletivo que reúne diferentes e não somente iguais. Um coletivo nascido do encontro entre os que não se encontram e que possibilita a troca de experimentos artísticos diversos, alimentando e enriquecendo os fazeres de artistas e fomentando o debate sobre processos criativos em dança.

Ficha técnica:

Direção: Zélia Monteiro

Intérpretes do Núcleo de Improvisação: Erneste, Marcela Paez, Melissa Bamonte, Paulo Carpino e Vitor Vieira

Me pego esperando que chegue o colapso

Dança

24 a 29/09 – Sessão extra: 19/09

Quarta a sábado 20h, domingo 18h

45 minutos

+14 anos

Local: Sala Multiuso

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Põe no centro do trabalho todo resquício de gesto inadequado, de desajuste social e de desconforto em reconhecer-se diferente da norma. Dois bailarines entre a pressa, a espera da violência, da ruptura, da impossibilidade, dedicam-se à esse plano suspenso de transformação mútua, onde público e intérpretes compactuam o desejo de seguir existindo.

Ficha técnica:

Direção e atuação: Felipe Teixeira e Mariana Molinos

Invento para ventar

Teatro infantil

28 e 29/09

Sábado 16h e domingo 11h e 16h

40 minutos

Livre

Local: Estacionamento

Grátis – Ingressos 1 hora antes

A peça “Invento para Ventar” apresenta, em um misto de dança e teatro, a história de um mundo com cada vez mais muros e antenas, onde o vento cessar de ventar. Três passarinhas tem a missão de lembrar as crianças a se divertirem com o vento através de suas brincadeiras. Como recriar o vento?

Ficha técnica:

Direção: Elenira Peixoto

Atrizes: Eugenia Cecchini, Elenira Peixoto e Jéssica Barbos

Dramaturgia: Filipe Celestino

TEATRO ALFREDO MESQUITA

Estupendo circo di SóLádies

Circo

01/09

Domingo 16h

60 minutos

Livre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Após muito tempo trabalhando em diversos teatros e circos, cansades dos mandos e desmandos dos patrões, três palhaces decidem criar seu próprio circo e rodar pelo mundo. A adaptação de cenas clássicas do circo tradicional, música, poesia e interação com a plateia compõem as apresentações de “Estupendo Circo di SóLadies”, levando o universo feminista em sua trajetória cômica, para crianças, jovens e adultos.

Ficha técnica:

Direção e Dramaturgia: Kelly Lima, Theo Oliveira e Veronica Mello

Elenco: Theo Oliveira, Mariana Procópio e Verônica Mello

A Culpa Deve Ser do Sol

Música

A culpa deve ser do sol é um manifesto com canções que versam sobre injustiças sociais e que celebra a pluralidade brasileira. O Brasil do imigrante, do indígena, do negro, da mulher, do povo negligenciado e desrespeitado.

01/09

Domingo 19h

80 minutos

+12 anos

Ingressos pagos: R$ 30 inteira e R$ 10 meia

Trapézio de Voos

Circo

03/09 / Terça 10h30

07/09 / Sábado 17h

13/09 / Sexta 14h30

14 e 15/09 / Sábado e domingo 17h

60 minutos

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Entrelaçado de lirismo e muitas cores, o espetáculo é realizado no trapézio de voos

em uma altura de 14 metros, que permite a visibilidade de todo publico. Além dos

trapezistas que executam com máxima excelência suas acrobacias aéreas, há ainda

outros números que compõem o espetáculo como a comicidade e números aéreos.

Ficha técnica:

Elenco: Guemera, Danda Mono, Nara Sales e Willams Aris.

Direção: Willams Aris.

A Jornada em Busca do Pássaro Azul

Teatro infantil

07 a 29/09/2024

Sábado e domingo 16h

Sessão extra: 10/09, terça, 10h30 e às 14h30

70 minutos

LIvre

Grátis – Ingressos 1 hora antes

Numa noite inesquecível, uma Fada visita o quarto dos irmãos Mitil e Tiltil e lhes dá uma importante missão: encontrar o Pássaro Azul. Acompanhados de uma Gata esperta, do leal Cão e do sabido Pão, seguem numa jornada em busca do que é a verdadeira felicidade.

Ficha técnica:

Adaptação: Angela Ribeiro

Direção: Kleber Montanheiro

Elenco: Márcia de Oliveira, Angela Ribeiro, Monique Carvalho, Caio D’aguilar, Heitor Goldflus, Ton Prado

Invento para Ventar

Teatro infantil

15/09

Domingo 11h

40 minutos

Grátis – Ingressos 1 hora antes

A peça “Invento para Ventar” apresenta, em um misto de dança e teatro, a história de um mundo com cada vez mais muros e antenas, onde o vento cessar de ventar. Três passarinhas tem a missão de lembrar as crianças a se divertirem com o vento através de suas brincadeiras. Como recriar o vento?

Ficha técnica:

Direção: Elenira Peixoto

Atrizes: Eugenia Cecchini, Elenira Peixoto e Jéssica Barbosa

Dramaturgia: Filipe Celestino