Veja a programação de agosto nos Centros Culturais de SP

CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE

Agosto do Rock

Música

03/08

sábado 16h às 21h

+12 anos

Grátis

Noite dedicada ao rock ‘n roll no Centro Cultural da Juventude e, pela primeira vez, uma combinação de emoções com as bandas Zander, Giz, Backdrop Falls (CE) e Astrea. Para amantes de midwest, emo, emo-pop, screamo e todas as vertentes desse segmento.

ACR Rock Box com bandas Bruxax, Axty e Kill for Nothing

Música

04/08

Domingo 14h às 19h

+12 anos

Grátis

O show conta com recursos eletrônicos, samplers, efeitos de voz e guitarra. E com uma sonoridade diferenciada do metal ao pop, fazendo todos pularem e pulsarem junto da banda. Com bandas Bruxax, Axty e Kill for Nothing.

Encerramento Semana da Juventude

Música

10/08

Sábado 13h às 22h

Livre

Grátis

O evento comemora o Dia Internacional da Juventude, data criada pela ONU, para celebrar e refletir sobre a inclusão e contribuição dos jovens para a sociedade.

Brincadeiras de Almanaque

Teatro Infantil

14/08

Quinta 10h e 14h

Livre

Duração: 70 minutos

Grátis

A peça Brincadeiras de Almanaque é inspirada no livro Almanaque Ruth Rocha, no qual, através dos meses do ano, a autora apresenta todo um universo de histórias e brincadeiras ligados à cultura, à história e à arte. A peça convida as crianças para um jogo aberto e vivo com o conteúdo do livro, através da inspiração contida nas suas páginas. O livro é aberto e dele surge um universo de fantasia e brincadeira. Assim como no livro, histórias, jogos, músicas e adivinhas são reveladas como uma imbricada aventura pelos meses do ano. Brincadeiras de Almanaque é um musical de teatro-jogo no qual a participação ativa das crianças gera uma experiência em que a diversão e conhecimento nunca estão dissociados.

Soniquete

Circo

15/08

Quinta 10h

Livre

Duração: 60 minutos

Grátis

Acompanhando o “soniquete” dos seus sapatos, Elca dança. Clarinete, sinos e guizos preenchem o ar à medida que o espetáculo avança. Essa composição poética, melódica e autoral tem como centro a relação da artista com uma caixa percussiva de madeira que servirá como base para dança, acrobacias e contorções, malabares e inusitadas pesquisas musicais, fazendo do show uma emocionante e inesperada vivência humorística!

Jornada do Patrimônio

Debate

17 e 18/08

Sábado e domingo das 10h às 18h

Livre

Grátis

A décima edição da Jornada do Patrimônio abordará o tema “Patrimônio e Sustentabilidade”, onde será explorada a interação entre tradição e inovação para promover uma cidade sustentável. Serão discutidas questões como a reutilização de prédios históricos, o envolvimento das comunidades locais, a economia criativa, o turismo sustentável e o uso da tecnologia. Esta jornada será uma oportunidade para compartilhar histórias e contribuir para a construção de uma cidade mais sustentável.

Donos da percussão – Ensaio aberto

Música

18/08

Domingo das 13h às 17h

Livre

O projeto visa promover, divulgar e fomentar a arte e cultura negra com foco em toda a tradição que os instrumentos de percussão e seus ritmos representam.

Show de Nikaya

Música

31/08

Sábado 19h

Duração: 120 minutos

Livre

Grátis

Show de Nikaia marcando o lançamento do EP “Reggae Nice”, projeto contemplado pela 7° Edição do Programa Municipal de Fomento à Linguagem de Cultura Reggae e Rastafari – Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

PARQUE CHÁCARA DO JOCKEY

Soniquete – Circuito Municipal de Cultura

Circo

04/08

Domingo 13h

Local: Praça da Balança

60 minutos

Livre

Grátis

Acompanhando o “soniquete” dos seus sapatos, Elca dança. Clarinete, sinos e guizos preenchem o ar à medida que o espetáculo avança. Essa composição poética, melódica e autoral tem como centro a relação da artista com uma caixa percussiva de madeira que servirá como base para dança, acrobacias e contorções, malabares e inusitadas pesquisas musicais, fazendo do show uma emocionante e inesperada vivência humorística

A Luta – Festival Poranduba

Teatro / Circo

08/08

Quinta 11h

Local: Praça da Balança

40 minutos

Livre

Grátis

Em um ringue de boxe, enfrentam-se duas oponentes: a Sra. S.A. Corporation e a faxineira do ringue, Maria da Luta. A mediação do embate é realizada pela narradora e pela Dra. Norma, a juíza. Entre músicas e palhaçarias, Maria cria estratégias para garantir sua sobrevivência e vê o ringue transformar-se em diferentes espaços do cotidiano e da imaginação.

Um Olhar Pra Si Mesmo com Welton Silva

Festival Poranduba

Teatro

08/08

Quinta 14h

Local: Praça da Balança

15 minutos

Livre

Grátis

Na correria do dia a dia, com o trabalho, os estudos, as relações, a fé e a família, entramos em um processo automático e esquecemos de nos olhar. Sofremos em silêncio, sem compreender o que nosso corpo nos diz, adoecemos e, mesmo assim, não paramos para nos cuidar. Colocamos muitas coisas em primeiro plano, mas negligenciamos o corpo que executa todas essas ações, até que ele nos obriga a parar e olhar para o que está acontecendo. “Um Olhar para Si Mesmo” é a essência do nosso grupo de teatro. É um convite para um olhar interno, cuidando do próprio eu, das nossas sensibilidades, oferecendo um abraço, um colo, um sorriso. É um amor que vem do olhar da alma. Venha conosco nessa jornada de autoconhecimento e cuidado. Sua alma agradece.

Trilogia Circo de teatro lambe-lambe

Festival Poranduba

Teatro

08/08

Quinta 15h

Local: Praça da Balança

70 minutos

Livre

Trilogia Circo: O grupo apresenta três espetáculos em miniaturas. São eles O Circo de Pulgas, Quando a Cidade Recebe o Circo e O Camarim do Palhaço. São três apresentações de teatro de bonecos, muito marcados pelo universo do circo, encenados em caixas acopladas em bicicletas personalizadas. O Circo de Pulgas dá vida a pulgas malabaristas, pulgas equilibristas e pulgas saltadoras. Quando a Cidade Recebe o Circo conta a história da chegada de uma trupe circense a uma cidade. O Camarim do Palhaço traz uma perspectiva diversa desses comediantes – fora dos palcos, espiado antes de entrar em cena.

Estreita Estrada

Festival Poranduba

Teatro

08/08

Quinta 17h

Local: Praça da Balança

30 minutos

Livre

Grátis

Como você já se imaginou feliz e livre? Eu sempre me imaginei com menos prédios ao redor e mais oportunidades de encontrar o mar e ver a lua. Com essa imaginação, até capitã de um navio eu me tornei. E, com essa mesma imaginação, também serei boiadeira, porque até nome para meu cavalo imaginário eu já dei. Essa é a essência do nosso grupo de teatro, onde a liberdade e a imaginação não têm limites. Convidamos você a embarcar conosco em uma jornada onde cada um pode se tornar o que quiser, basta sonhar e se permitir.

Rastro – Circuito Municipal de Cultural

Dança

17/08

Sábado 11h

Local: Praça da Balança

60 minutos

Livre

Fragmentos de tempo em espiral. Um rastro de movimento, de memória e de repetição. Como o corpo se lança numa relação com o que ele mesmo produz? É a presença de uma ausência. Instantes que já passaram e seguem esvaindo. Um rastro também de futuro, um eco que se anuncia antes do som. Rastro como algo que precede e segue uma ação, ao mesmo tempo em que se torna uma lembrança do que já se foi. Vestígios, marcas, ondas, reverberações, trilhos, presenças, fantasmas, acontecimentos.

Rastro como caminho de suor que percorre o corpo. É o lampejo do agora que se foi. Rastro como coreografia que dialoga com cada espaço; Rastro como travessia e como vulto que se forma na insistência de uma repetição. Rastro como presença: de uma dança do agora, da diversidade de corpos, dos modos de se fazer-pensar-sentir-agir da T.F. Cia de Dança.

Chá da Alice

Teatro

31/08

Sábado 11h

Local: Praça da Balança

60 minutos

Livre

Inspirado na história “Alice no País das Maravilhas” e no filme de Tim Burton, a Yeshua Produções criou o evento “Chá da Alice”. A trama segue Alice enquanto decide voltar ao País das Maravilhas para reencontrar seus amigos. Em parceria com o Chapeleiro Maluco, eles preparam um chá especial. No entanto, a Rainha Vermelha descobre que não foi convidada, causando confusão e diversão.

CENTRO DE REFERÊNCIA DA DANÇA

116 gramas

Dança

02 e 03/08

Sexta e sábado 19h

Local: CRD SP – Sala Cênica

60 minutos

Livre

Grátis

A Gorda, a cada dia que se apresenta para uma nova plateia, tenta alcançar o mesmo objetivo: emagrecer 116 gramas. A fim de queimar as calorias necessárias para tanto, ela cria um espetáculo teatral, um experimento performativo, uma espécie de aula de academia, só que mais bonita. Ela pratica exercícios, formula cálculos, se perde em teorias, compartilha memórias e encontra poesia em cada gota de suor que escorre pelo seu corpo. Talvez assim ela consiga ser uma atriz de verdade.

Ò?ùpá

Dança

08 a 10/08

Quinta, sexta e sábado 19h

Local: CRD SP – Sala Cênica

60 minutos

Livre

Ancorado no conceito filosófico ioruba da divindade Ò?ùpá, a Lua, o espetáculo propõe um mergulho profundo na Senhora da Noite, majestade da luz, senhora das marés, olho esquerdo do mundo, regente do corpo e seus líquidos, satélite das subjetividades, mãe do inconsciente e da memória ancestral. Ò?ùpá é a dama líquida que rege o feminino, da menstruação ao parto, é a anciã, a parteira, e o tempo é sua mais nobre ferramenta de trabalho. Pilar primordial do feminino ancestral e do poder da mente, Ò?ùpá se faz presente na loucura e na cura, na solidão e no inconsciente coletivo, é uma feiticeira coberta de espelhos para refletir sobre o mundo e o poder do sentir.

Mostra de solos: Suscetível – uma dança-palestra sobre

atravessamentos e arranjos e Estudos sobre mover

Dança

10/08

Sábado 19h

Local: CRD SP – Sala Cênica

150 minutos

Livre

Grátis

Compartilhamento aberto dos solos “Suscetível – uma dança-palestra sobre atravessamentos e arranjos”, de Maria Basulto, e “Estudos sobre mover”, de Rebeca Tadiello, ambos trabalhos elaborados enquanto pesquisa de mestrado de cada uma das artistas. Após as apresentações dos dois trabalhos, uma roda de conversa com mediação de Ana Teixeira e de Helena Bastos será realizada com intuito de discutir as questões trazidas pelas obras.

Infame

Dança

16 a 24/08

Sexta 20h e sábado 19h

Local: CRD SP – Sala Cênica

60 minutos

Livre

Grátis

“Infame” é um convite para abraçar seu lado sombra, instigar na mulher a busca pela sua essência negada e tomar posse dessa potência feminina, deixando de lado preconceitos, pressões sociais e relação de submissão, debruçando-se em um símbolo de força e libertação.

CENTRO DE MEMÓRIA DO CIRCO

Picadeiro Aberto

Circo

26/08

14h

Local: Rua Dom José de Barros, em frente a Vitrine do Circo – Sala Mestre Maranhão

120 minutos

Livre

Grátis

O Picadeiro Aberto é um evento que proporciona um espaço de encontro entre o circo e a rua, precisamente na rua Dom José de Barros, pouco antes do seu cruzamento com a Av. São João, local que abriga diversidade artística e cultural bastante complexa, integrando no mesmo espaço imigrantes, migrantes, grafiteiros, rimadores, dançarinos e artistas circenses. É nessa efervescência cultural e artística que o Centro de Memória do Circo abre o seu picadeiro para a cultura urbana do seu entorno, com competições artísticas, apresentações e jogos circenses.

Exposição Hoje Tem Espetáculo

Segunda a sexta das 10h às 18h

Sábados, Domingos e Feriados, das 13h às 18hrs.

(Fecha às terças)

Local: Centro de Memória do Circo – Térreo e Sobreloja (Av. São João, 473, Galeria Olido)

Livre

Grátis

A Exposição Hoje tem espetáculo! tem curadoria de Verônica Tamaoki e projeto expositivo e gráfico de Carla Caffé. Já foi visitada por mais de 300 mil visitantes e ocupa toda a sobreloja da Galeria Olido, além de sala no térreo, estando dividida em três núcleos: Linha do Tempo, Famílias e Artistas de Destaque. Apresenta aspectos diversos da atividade circense representados em maquetes, e incorpora à área expositiva um espaço de convivência denominado Café dos Artistas. Possui cerca de 300 imagens de autores diversos, documentos tridimensionais e audiovisuais.

Encontro de Estudos da Palhaçaria (EEP)

Circo

Segundas-feiras, às 14hrs

180 minutos

Local: Vitrine da Dança (Av. São João, 473, Galeria Olido)

Livre

Grátis

O Centro de Memória do Circo recebe desde 2015 o Encontro de Estudos da Palhaçaria (EEP), coletivo independente formado por Alex Sandro Duarte, Camila Scatena, Cristiano Miranda e Rodrigo Bella Dona, que realiza encontros semanais, aberto para pesquisadores, aprendizes, profissionais e interessados pelo estudo do palhaço e seu contexto em forma geral, tendo como objetivo proporcionar uma troca de ideias e informações sobre o universo da palhaçaria.

Atualmente os Encontros ocupam o espaço no Centro de Memória do Circo e dividem sua programação em cinco tipos de ações, sendo uma maneira de se aprofundar nas diversas formas de estudo. Sendo elas:

Apresentações de números ou espetáculos (principalmente que estão em processo de criação), na sequência acontece uma roda de conversa, momento em que o artista recebe os feedbacks do público, instigando a criatividade do artista com novas ideias;

Dia de convidados de notório saber: conversas com artistas que, através de suas vivências no mundo da palhaçaria, estão dispostos a trocar conhecimento sobre suas trajetórias na arte, suas pesquisas cômicas, seus trabalhos futuros, entre outros;

Dia de filmes/documentários: a pesquisa acontece através de projeções de filmes e/ou documentários e ao final do encontro, o grupo forma uma roda de bate-papo para refletir sobre o que foi visto, aprendendo uns com os outros através da experiência individual de cada pessoa;

Dia de Estudos Teóricos: lançamento de livros, conclusões de curso, dissertações, entre outros. Sempre no fim é feita uma conversa sobre o que foi apresentado, para o grupo se aprofundar na pesquisa demonstrada.

Visitas Mediadas às Reservas Técnicas do Centro de Memória do Circo

Segunda a sexta das 10h às 18h

Museologia / Visitas Mediadas

Local: Centro de Memória do Circo (Av. São João, 473, Galeria Olido)

Livre

Grátis

A equipe do Centro de Memória do Circo conduz visitas mediadas às reservas técnicas para grupos, de 5 a 10 pessoas. Agende sua visita via e-mail, inscrições: [email protected]

CENTRO DE FORMAÇÃO CULTURAL CIDADE TIRADENTES

Baile Black

Música

02/08

Sexta 19h

Local: Teatro

180 minutos

Livre

Grátis

O baile é voltado para o enriquecimento cultural e entretenimento da população da

Cidade Tiradentes, que terá a oportunidade de prestigiar um momento de

descontração com música, batalha de dança e intervenções artísticas como:

apresentações, grafite, pintura em tela e muito groove, além do set de DJs! Propõe a valorização da cultura hip-hop e da black music.

Intensivo de Locking

Dança

04/08

Domingo 14h

Local: Teatro

180 minutos

Livre

Grátis

O projeto tem por objetivo ensinar adolescentes, jovens e adultos a desenvolver seu corpo, mente e melhorar aspectos emocionais e físicos através das expressões corporais utilizadas nas danças urbanas. Os estilos de dança apresentados são: Popping, Locking, Hip Hop, House, Krump, Waacking, Dancehall e Lite feet.

Chá da Alice

Teatro

21/08

Quarta 14h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Inspirado na história “Alice no País das Maravilhas” e no filme de Tim Burton, a Yeshua Produções criou o evento “Chá da Alice”. A trama segue Alice enquanto decide voltar ao País das Maravilhas para reencontrar seus amigos. Em parceria com o Chapeleiro Maluco, eles preparam um chá especial. No entanto, a Rainha Vermelha descobre que não foi convidada, causando confusão e diversão.

Ava JAM

25/08

Domingo 14h

Local: Teatro

180 minutos

+12 anos

Criada por Princess Maia Avalanx e Osiris Avalanx e realizada pelo coletivo Vogue For Life, a AvA Jam é um projeto de Jam Open Mic, onde dançarinos, MCs e Djs podem mostrar seu trabalho tendo como foco a improvisação e a troca espontânea entre os participantes. Suas primeiras edições aconteceram no Vale do Anhangabaú em 2023 e logo se espalhou por São Paulo de forma itinerante, conquistando um público fiel. Nesta edição, uma aula aberta como aquecimento para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre a cultura e experimentar na AvA Jam tudo que aprenderam na aula.

Vocal Makamba – Cultura Afro Música e Representatividade

Música

24/08

Sábado 14h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

O Vocal Makamba, um vibrante grupo de jovens angolanos, está pronto para encantar o público com sua rica performance de “negro spiritual”, gênero musical oriundo dos povos escravizados norte-americanos. Com a participação do cantor Pedro Tertullian o grupo realizará um espetáculo imperdível no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Prepare-se para uma noite de ritmos envolventes e apresentações emocionantes que destacam a essência do encontro da cultura angolana com o gospel brasileiro.

Baile da Melhor Idade

Música

30/08

Sexta 13h

Local: Teatro

180 minutos

Livre

Grátis

O baile para melhor idade no Centro de Formação Cultural é um evento animado e divertido voltado para os idosos da comunidade. Com música ao vivo e dança, o baile oferece um ambiente descontraído e alegre para os participantes se reunirem, socializarem e se divertirem. É uma oportunidade para os idosos se divertirem e se sentirem jovens novamente, celebrando a vida e a amizade em um ambiente acolhedor e inclusivo. O baile é uma forma de promover a integração e o bem-estar dos idosos, proporcionando momentos de descontração e alegria.

Circo em Movimento

Circo

31/08

Sábado 14h

Local: Área do Circo

180 minutos

Livre

Grátis

O Circo em Movimento da Sport Move oferece um dia repleto de diversão e atividades circenses para todas as idades. Com atrações como recreação, pintura de rosto e tranças de cabelo, além do delicioso sabor de pipoca e algodão doce no ar, o evento promete encantar a todos. Os participantes têm a oportunidade de interagir e se divertir com apresentações circenses e atividades como andar de perna de pau e experimentar o tecido acrobático. É uma experiência única de imersão no mundo mágico do circo, onde cada momento é uma aventura emocionante e memorável para toda a família!

VILA ITORORÓ

Izzy Gordon canta Rainhas

Música

02/08

Sexta 19h

Local: Pátio de Casas

60 minutos

Livre

Grátis

Show que honra as histórias e conquistas das mulheres na música. Um show que celebra a diversidade de estilos musicais das mulheres do Brasil no mundo. Desde o samba e o jazz até o rock e o soul, essas mulheres deixaram sua marca em diferentes gêneros musicais,enriquecendo a cultura global. Rainhas canta as histórias de vida dessas mulheres icônicas, destacando suas lutas e triunfos. Desde Clementina de Jesus e Elza Soares,Leci Brandão e Rita Lee no Brasil, até Billie Holiday e Aretha Franklin, Nina Simone e Etta James nos Estados Unidos,cada uma dessas mulheres deixou um legado duradouro e inspirador.

Trovadores Urbanos

Música

03/08

Sábado 19h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

O show vai trazer toda a energia dos causos e músicas que embalaram a carreira dos Trovadores Urbanos. O espetáculo traz os maiores sucessos gravados, as mais pedidas em serenatas e muitas histórias divertidas e incríveis. Sim, eles levaram balde d’água, cantaram para cachorros, para espíritos, em velórios, feiras livres e as inesquecíveis janelas em noites de luar. A arte mais nobre é fazer as pessoas felizes! Esse projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo

Mustache & os Apaches (com degustação de Café)

Música

04/08

Domingo 11h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

A banda Mustache e os Apaches apresenta o repertório de seu novo álbum “Baile da Consciência”. Com canções dançantes que trazem a ironia e humor característico que fez o grupo ficar conhecido nas ruasda cidade de São Paulo.

Voodoo Woman Trio canta Nina Simone

Música

09/08

Sexta 19h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

O trio Voodoo Woman apresenta o espetáculo “Nina sings the blues”, inspirado no disco homônimo da grande musicista Nina Simone gravado em 1967, que traz canções com influência do blues, além de sucessos do repertório jazzístico da cantora.

Litieh, Prazer, Eu Sou o Vento

Música

10/08

Sábado 19h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

Litieh apresenta seu novo show com composições traçadas pelas vivências dos últimos anos, entre amores, dores e desejos. Show inspirado na natureza e nos orixás.

Jon Fingers

Música

11/08

Domingo 11h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

O show de Jon Fingers consiste em uma apresentação musical no qual o artista apresenta, além de composições próprias, músicas de diversos compositores importantes da linguagem Fingerstyle Guitar e diversos arranjos exclusivos em formato instrumental ao violão de músicas nacionais e internacionais.

Histórias de Papelão

Circo

11/08

Domingo 15h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Histórias de Papelão é um espetáculo infantil de circo teatro que apresenta reflexões profundas sobre o comportamento humano. Nessa aventura, as duas personagens vivem em uma sociedade onde tudo foi encaixotado em caixas de papelão e a descoberta de um livro muda suas vidas, abrindo caminho para cores e imaginação de narrar histórias que não são suas, mas que mostram que o mundo é bem maior que uma caixa. Edital 8º Fomento ao Circo.

Trio Livrim

Música

16/08

Sexta 19h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

O Trio Livrim surge da vontade de mergulhar nas canções do álbum Livro (1997) de Caetano Veloso e de explorar seu universo sonoro também em outros contextos. O repertório do trio coloca as canções desse disco ao lado de músicas autorais e não-autorais que compartilham os mesmos temas e gêneros musicais. Pensando sempre em recriar e não em reduzir, o trio constrói sua sonoridade a partir dos mesmos três pilares propostos por Caetano em seu álbum – o violão-e-voz, a percussão e a orquestra. O violão dá espaço para a guitarra e sua grande variedade de timbres e texturas. “As modernas percussões de rua baianas”, como diria o próprio Caetano, são representadas por uma percuteria especial construída ao redor do Timbau. E o instrumento de sopro, fazendo as vezes dos naipes da orquestra, é expandido por efeitos eletrônicos e sintetizadores. Assim como a personagem de ‘Livros’ – canção que empresta o nome ao álbum de Caetano – o Trio Livrim vai tropeçando nessa obra, relendo cada página, recriando os arranjos livremente e dando vazão para a expansão do universo sonoro que ela instiga.

Show Ambulantes

Música

17/08

Sábado 19h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Ambulantes apresentam seu novo álbum de mesmo nome, com as vozes de Regiane Cordeiro e Elaine Alves trazendo a potência dos vocais e poesias femininas. Os versos são um convite à uma nova forma de relação humana para o bem estar social, evocando a força interior de cada um de nós na busca pela superação. Edital Reggae.

Brazú Quintê

Música

18/08

Domingo 11h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

Compositores como Heitor Villa-Lobos, Guerra?Peixe e Radamés Gnattali, entre outros, deixaram um grande legado que contribuiu muito para a música camerística brasileira, trazendo sonoridades e cores muito peculiares. Influenciado por esse legado, mas com uma leitura atual, surge em 2016 o Grupo Brazú Quintê. Tem a proposta de fazer música camerística com composições autorais, de compositores(as) da atualidade, e que tem como inspiração a diversidade da música brasileira.

Marcelo Lavrador

Música

23/08

19h

Local: Palco éden

60 minutos

Livre

Projeto contemplado pela 7a edição do Edital de Apoio à Música para a cidade de São Paulo, “Violão Nordestino Instrumental, o Show” apresenta músicas do álbum contemplado em 2022 pelo PROAC, que contou com participações especiais de Badi Assad, Socorro Lira, Marcos Suzano, Toninho Ferragutti e Ricardo Vignini.

Lurdez da Luz

Música

24/08

19h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

Entre timbres e rimas sobre a vivência feminina na região da Luz, no coração da capital paulista, as letras coloridas pela sinergia do criar fértil versam sobre desigualdade social, maternidade, mitologias clássicas e populares, afeto romântico.

A Cavaleira

Teatro Infantil

25/08

15h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

E se eu falasse pra vocês que o cavaleiro mais corajoso de todos

é na verdade uma palhaça? Com essa frase, começa a história de A Cavaleira, um conto contemporâneo narrado por Óca Oca, o músico do circo, que interage com a dupla de protagonistas mas parece não pertencer àquele tempo/espaço.

ZHAO (Parceria Instituto Cervantes)

Cinema

28/08

Quarta 19h

Local: Palco Éden

Duração: Espanha (2008), 91 minutos

+7 anos

Zhao tem vinte e cinco anos. Com seu namorado Martín, eles se mudam para uma casa na praia, onde vivem sua história de amor. Lá, ela também escreve uma história sobre sua vida. Foi adotada na China por uma família espanhola. Sua infância feliz é interrompida subitamente com a morte de seus pais adotivos. Zhao começa a se fechar em seu próprio mundo e se inscreve em aulas de chinês. Dividida entre suas memórias e sua história de amor com Martín, ela tem que tomar uma decisão. Estudar chinês não é uma escolha simples.

Jaloo – Circuito Municipal de Cultura

Música

30/08

19h

Local: Palco Éden

60 mInutos

Livre

Grátis

Acompanhada por George Costa (bateria, percussão e programação) e Michele Cordeiro (guitarra), Jaloo (vocais, arranjo e direção musical) faz o show do terceiro disco de carreira, MAU, e também revisita antigos sucessos de álbuns anteriores.

CENTRO CULTURAL VILA FORMOSA

Comédia Leste

Stand Up Comedy

01 e 08/08

Quinta 20h

Local: Teatro

60 minutos

+12 anos

Grátis

Festival de Humor onde Jansen Serra recebe talentos da Comédia Stand Up em um show pra fazer a galera rir do início ao fim.

Ifigênia à Brasileira

Teatro

09 a 11/08

Sexta 20h, sábado 19h e domingo 18h

Local: Teatro

60 minutos

+14 anos

Uma apologia ao esquecimento e desconsideração que nós, brasileiros, imputamos à nossa própria história e às nossas questões. Uma paródia em estética tragicômica

que discute aspectos da formação de nosso país e suas consequências em nossas relações sociais. Um trânsito simbólico entre a aparente sanidade de sistemas estabelecidos em oposição à loucura esclarecedora daqueles que conseguem enxergar o mundo sob contextos diferentes.

Show Solo – Luca Mendes

Stand Up Comedy

15/08

Quinta 20h

Local: Teatro

60 minutos

+16 anos

Grátis

Show solo do comediante Luca Mendes, integrante do grupo JOKES, formado por Thiago Ventura, Victor Ahmar, Léo Ferreira e Santiago Mello. O comediante gaúcho que mora há 9 anos em São Paulo apresenta seu show solo nas principais casas de comédia do Brasil e agora estará em apresentação única no CCVF.

Felipe Hatori

Stand Up Comedy

22/08

20h

Local: Teatro

60 minutos

+12 anos

Grátis

Em seu show, Entra no Clima, Felipe Hatori conta histórias de infância, família, relacionamentos e outras vivências. O título do solo vem de seu texto mais viral, acumulando mais de 10 milhões de visualizações nas redes sociais.

Bailão da Vila Formosa

Dança/ Música

25/08

Domingo 15h

Local: Teatro

120 minutos

Livre

Cloves Gonçalves Marques, morador do bairro Vila Formosa, tem conhecimento de mais de 20 anos como professor de dança de salão, além de coreógrafo profissional, e comanda este baile para pessoas de todas as idades.

Batalha dos Lokos

Música

28/08

Quarta 20h

Local: Área externa

120 minutos

+14 anos

A Batalha dos Loko nasceu em 2015 e consiste em fomentar o encontro semanal de amantes do hip-hop, contando ainda com poesias e batalha de rap. É o grupo com maior tempo de duração da Zona Leste.

Gigi Bifulco

Stand Up Comedy

29/08

Quinta 20h

Local: Teatro

60 minutos

+16 anos

Gigi Bifulco é a rainha da comédia, e seu show “Gordona” é uma montanha-russa de risadas na qual ela explora o lado hilário da vida, com histórias pessoais, observações cômicas e muito mais.

CENTRO CULTURAL SANTO AMARO

Poéticas da Paz

Exposição

01 a 17/08

Abertura dia 01 às 19h

Local: Saguão Mario Thompson

Livre

Grátis

Exposição de 29 artistas contemporâneos que expressam suas visões poéticas e metafóricas sobre os caminhos da Paz, com curadoria de Waldo Bravo.

Marcos “Carlos”

Música

01/08

Quinta 19h

Local: Saguão Mario Thompson

60 minutos

Livre

Grátis

Marcos “Carlos”, apaixonado desde a infância pela música e aluno da Oficina de Canto do CCSA, oferece ao público uma seleção dos grandes sucessos de Roberto Carlos, celebrando a paz, a esperança e o amor, entre outras emoções!

Cláudio Lacerda

Música

01 a 29/08

Quintas às 19h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

A música de Cláudio Lacerda traduz sua visão de artista contemporâneo, que parte da beleza exuberante do cancioneiro popular brasileiro, notadamente o baseado na matriz caipira, e incorpora as referências do seu tempo, constituindo-se numa obra com raízes profundas e amplos horizontes. São 20 anos de carreira musical defendendo a cultura campesina, seja através de seus seis CDs ou de projetos como o ConSertão, do qual é idealizador, que promove concertos gratuitos ao ar livre com orquestra sinfônica, acompanhando Lacerda em clássicos da música caipira.

Marilyn – Por Trás do Espelho

Teatro

03/08

Sábado 19h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

+16 anos

Livre

A peça investiga uma Marylin menos conhecida para além do glamour que a eternizou. A mulher por trás do espelho, com quem muitas mulheres se identificam, com temas que se conectam com o público, relembrando também seus filmes e momentos icônicos.

OSL – Orquestra Silvia Luisada

Música

04/08

Domingo 11h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

Grátis

Um concerto plural que mescla diversidade de repertório dando a oportunidade ao público de apreciar grandes compositores como Tchaikovsky, Ennio Morricone e a compositora brasileira Nilcéia Baroncelli.

Quartas Intenções

Stand-up comedy

07 e 21/08

Quartas às 20h

Local: Teatro leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

Grátis

“Quartas Intenções” é um projeto de stand-up que a cada semana apresenta um ou mais humoristas diferentes. Artistas a confirmar.

Borboletrando

Música

Sábado 10/08

11h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

Grátis

“Borboletrando” é um show musical que convida o público a brincar com as letras do alfabeto. Traz um repertório diverso que vai do baião ao rock and roll e brincadeiras que valorizam a cultura popular brasileira.

São Paulo Cidade Violeira

Música

10 e 11/08

Sábado e domingo 20h

Local: Teatro leopoldo Fróes

240 minutos

Livre

Grátis

São Paulo Cidade Violeira é uma celebração à vida e à música através do instrumento viola caipira. Sendo norteado pelos causos, contos e modas deste instrumento que faz a alegria de quem toca e de quem ouve. O show será mediado por Zé Marcio, o Kaipira Urbano, que é músico, professor, arranjador e produtor musical e que tem como fiel escudeira a sua viola caipira de 10 cordas.

Vivência Braile, autodescrição talback, piso tátil

Palestra

03, 10, 24 e 31/08

Sábados às 11h e às 14h

Local: Saguão Mario Thompson e teatro Leopoldo Fróes

720 minutos

Livre

Grátis

Essa vivência tem como propósito a formação de educadores, artistas, bibliotecários e agentes culturais para promover acessibilidade cultural para pessoas com deficiência visual com foco no mundo da literatura e dos livros.

A Cavaleira

Teatro

23/08

10h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

Grátis

“E se eu falasse pra vocês que o cavaleiro mais corajoso de todos é na verdade uma palhaça?” Com essa frase, começa a história de A Cavaleira, um conto contemporâneo narrado por Óca Oca, o músico do circo que interage com a dupla de protagonistas mas parece não pertencer àquele tempo/espaço.

Tribo Now

Música

24/08

19h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

Tribo Now resgata e retrata situações experimentais da realidade humana. Transitando entre fragmentações musicais, poéticas,filosóficas e mitológicas, em busca de dois princípios vitais: a simplicidade e a batida, construindo sua música onde a realidade virtual tem o mesmo papel do mito na história.

O Auto da Compadecida

Teatro

25/08

16h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

Grátis

Uma pobre trupe, oriunda de um teatro mambembe, viaja o Brasil com sua dona e seu miserável elenco para conseguir alguns tostões e garantir a sobrevivência de todos eles nas cidades por onde passam. A única peça da trupe é O Auto da Compadecida, que conta a história de Gilo e Chicó: duas brasileiras também miseráveis que necessitam sobreviver.

A Dita Consequência

Teatro

30 e 31/08

Sexta 20h e sábado 19h30

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

+16 anos

Um corpo permeado de sensações traça no palco uma trajetória; vivências de tantos outros corpos femininos angustiados e violentados. Um corpo que dança, navegando entre tecidos invólucros através dos movimentos narrados por desenhos gestuais e palavras que apresentam contexto de repressão e questionamentos, que afloram e instigam, trazendo à tona desejos e utopias recalcados por um sistema controlador. Corpos femininos esquecidos, sendo elucidados, evidenciados dentro do contexto sociopolítico e cultural. Suas vozes são ouvidas e representadas neste corpo que dança e fala através dos movimentos, dos signos e das imagens.

CENTRO CULTURAL PENHA

Exposição “DRAG”

Artes Visuais

01 a 22/08

10h à 21h

Local: Hall de exposições

Livre

Grátis

Das margens da sociedade para o centro do palco, as drag queens emergiram como símbolos de resistência, criatividade e auto expressão. A exposição é mais do que uma celebração da arte drag; é um testemunho da jornada dessa comunidade vibrante ao longo dos anos. Silvetty Montilla, uma das Drags mais famosas do Brasil, será homenageada na exposição, celebrando seu legado.

Batalha da Penha

Hip hop

01 a 29/08

Quintas às 19h

Local: Praça do CCP

120 minutos

Livre

Grátis

A Batalha da Penha existe há 4 anos e faz parte de um conjunto de batalhas que está coligada à U.A.T.L (União Artista Trincheira Leste). Inicialmente no Largo do Rosário, a batalha já passou por diversos lugares do bairro da Penha.

MC Tha – Circuito Municipal de Cultura

Música

01/08

20h

Local: Teatro martins Penna

60 minutos

Livre

Grátis

MC Tha circula com a turnê “Meu Santo é Forte”, EP lançado em 2022 com regravações de uma seleção de músicas afro-religiosas de Alcione. O trabalho é composto por cinco faixas: “São Jorge”, “Figa de Guiné”, “Corpo Fechado”, “Afrekete” e “Agolonã”, lançadas originalmente entre as décadas de 70 até os anos 2000 pela sambista. Além dessas canções, MC Tha resgata sucessos da sua trajetória como músicas do seu álbum “Rito de Passá” e sucessos mais antigos.

Sexta do Riso – Bruna Braga

Teatro / stand up

02/08

Sexta 20h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

+14 anos

Grátis

Sexta do Riso, sucesso de público, faz parte da programação regular do CCP, trazendo sempre comediantes às sextas-feiras. Bruna Braga faz parte do grupo Coisa de Preto, primeiro grupo de stand up comedy black do país. Com carreira de 6 anos dedicados ao humor, a paulista faz bastante sucesso aos seus 29 anos..

Bichos D’Água – Sereia

Literatura / contação de história

03/08

Sábado 15h

Local: Hall da biblioteca

50 minutos

Livre

Grátis

São 2 histórias sobre animais das águas: uma fábula sobre a sereia e outra sobre um sapo que queria sair da lagoa para participar de uma festa no céu.

Nome do evento: Fuzuás – Circuito Municipal de Cultura

Circo

03/08

Sábado 16h

Local: Frente do CCP

50 minutos

Livre

Fuzuás é um espetáculo de comicidade realizado por mulheres, que celebra a diversidade de negritudes e vertentes de humor. A brincadeira reúne dança, poesia, bonecos, malabarismo e brincadeiras, numa festa regada à musicalidade brasileira.

Inter Prise – DMR.24

Música

03/08

Sábado 18h

Local: Teatro Martins Penna

50 minutos

Livre

Grátis

Inter Praise é um selo e coletivo de sound system radicado na zona sul de São Paulo, com foco em produzir e amplificar o reggae digital e suas vertentes através de produções próprias e parcerias com diversos músicos já inseridos na cena de sound system.

O Fantástico Mistério de Feiurinha

Teatro Infantil

04 e 10/08

Domingo 14h e sábado 16h

50 minutos

Livre

Grátis

De Pedro Bandeira, é um conto cheio de mistérios e um grande reencontro de Princesas Encantadas! A história gira em torno do desaparecimento da Princesa Feiurinha. À medida que seus amigos embarcam em uma missão para encontrá-la, além de uma grande reviravolta na história, eles descobrem o verdadeiro significado da amizade, cumplicidade e lealdade.

Arnaldo Tifu – Circuito Municipal de Cultura

Música

04/08

18h

Local: Teatro martins Penna

60 minutos

Livre

O cantor, MC e freestyleiro completa 27 anos de trajetória na música. Seu single de estreia em carreira solo, “Pra Casa”, o levou a concorrer como revelação pela MTV. Participou do projeto Roda de Rima a convite do KL Jay, com os melhores MCs do Brasil. Até o momento são 6 álbuns, todos com músicas autorais. É fundador do selo de arte e cultura independente Coletivo RISO. E possui sua própria banda: TIFUNK.

Sarau Oficina Violão & Ukulele

Música

08/08

Quinta 19h30

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

Livre

Grátis

Os alunos das turmas de violão do oficineiro Jairo se apresentam em um sarau para a comunidade.

Sexta do Riso – Victor Ahmar

Teatro / stand up

09/08

Sexta 20h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

+14 anos

Sexta do riso, sucesso de público que faz parte da programação regular do CCP, trazendo sempre comediantes às sextas-feiras. Victor Ahmar tem 12 anos de carreira como humorista e 9 anos como roteirista de comédia. Começou a se apresentar com 14 anos em Uberaba, onde fundou o grupo de comédia Zebu em Pé, que se tornou pioneiro de espetáculos na região do triângulo mineiro por anos.

Bichos D’Água – Peixe-Boi

Literatura / contação de história

10/08

Sábado 15h

Local: Hall da biblioteca

50 minutos

Livre

Grátis

São 3 histórias sobre animais das águas, sendo uma delas a origem do peixe boi segundo o povo Maraguá, que tem o peixe-boi como seu símbolo.

O Pequeno Circo das Atrapalhadas

Circo

10 e 11/08

Sábado 20h e domingo 19h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

Livre

Trancadas em um circo fantasma, as palhaças Celinha, Clowndette e Mussarela relembram a relação trágica com o Patrão, um tirano que sempre muda de humor quando toma umas biritas. Com músicas originais, dramaturgia própria inspirada em Bertolt Brecht e nos quiprocós do circo-teatro, elas reinventam a realidade e criam um espetáculo de variedades com números circenses apoteóticos.

Sexta do Riso – Robson Sousa

Teatro / stand up

16/08

20h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

14 anos

Sexta do Riso é sucesso de público e faz parte da programação regular do CCP, trazendo sempre comediantes às sextas-feiras. Robson Sousa é comediante de stand up, ator/improvisador, redator e roteirista. Rodando com o seu show solo “É desse jeito”, fala do cotidiano de um comediante e também fala de vários outros assuntos que geram bastante identificação, como cachorro, assalto, paternidade e também das dificuldades da vida do pobre.

Jornada Penha – Jornada do Patrimônio

Patrimônio

17/08

Sábado 9h

Local: Hall do teatro

180 minutos

Livre

Grátis

Espetáculo teatral itinerante pelas ruas da Penha, com dramaturgia criada especialmente para a região. A encenação leva o público pelos caminhos de um dos bairros mais antigos de São Paulo, fazendo da cidade sua história e seus moradores parte fundamental de uma vivência imersiva de pertencimento e memória.

Mitos & Lendas das Águas

Literatura / contação de história

17/08

Sábado 15h

Local: Hall da biblioteca

50 minutos

Livre

Grátis

São duas histórias, uma explicando porque o mar é salgado e outra a Lenda da Vitória Régia, história do povo Tupi.

Palestra Zeladoria do Patrimônio Cultural – Jornada do Patrimônio

Patrimônio

18/08

Domingo 10h

Local: Ateliê

90 minutos

Livre

Grátis

Antonio Sarasá faz a produção e execução de palestras de sensibilização ao patrimônio cultural para frequentadores, moradores, visitantes, público que tenha ou não conexão com o patrimônio cultural, na região da Bela Vista e da Penha, na capital paulista, a ser realizada nos dias 17 e 18 de agosto de 2024, das 14 horas às 17 horas, com carga horária total de 06 horas.

Paulo Miklos canta Adoniran – Jornada do Patrimônio

Patrimônio

18/08

Domingo 19h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

Livre

Grátis

Nos dias 14 e 15 de junho de 2024, Paulo Miklos estreou no Sesc Pinheiros sua turnê nacional Saudosa Maloca – Paulo Miklos canta Adoniran Barbosa. No show, canções assinadas pelo lendário compositor. O show surge a partir da atuação do ex-integrante da banda Titãs, que divide a direção musical do projeto com Everson Pessoa (Demônios da Garoa). O longa-metragem “Saudosa Maloca”, de Pedro Serrano, estreou nos cinemas em março deste ano. O filme é protagonizado por Miklos, e baseado nas letras de Adoniran Barbosa. Em consonância com esse momento de identificação com o mestre do samba paulista, Miklos, uma figura proeminente da música brasileira, inicia a turnê Saudosa Maloca PAULO MIKLOS Canta Adoniran Barbosa. A homenagem e celebração musical são consequências naturais da notável empatia entre o cantor/ator e o icônico personagem sambista.

Ifigênia

Teatro

23 e 25/08

Sexta 20h e domingo 19h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

+14 anos

Ifigênia é uma historiadora de 80 anos esquecida em uma instituição psiquiátrica. Vítima de depressão catatônica, que a condenou a um silêncio que durou décadas, acaba sendo despertada de seu estado por um jovem médico. Ela ressurge no palco para contar suas histórias de vida e trazer segredos do seu passado. Com um discurso crítico e humor ácido, vai tecer comentários sobre como percebe nossa realidade e nossas questões atuais.

Mascates de Histórias – Fábulas da Natureza

Literatura / contação de história

24/08

Sábado 15h

Local: Hall da biblioteca

50 minutos

Livre

Grátis

Diversas fábulas de Esopo que tem como protagonista elementos da natureza ou animais. Fábulas como “A disputa entre o Vento Norte e o Sol” e “O Carvalho e a Raminha”, entre outras.

Quem é que diz quem somos?

Teatro Infantil

24/08

Sábado 16h

Local: Teatro Martins Penna

55 minutos

Livre

Grátis

Quem é que diz quem somos? é um espetáculo que busca desvendar os mistérios em torno da identidade de 14 crianças que após permanecerem alguns meses estudando em suas casas por meio de plataformas virtuais, retornam para o ambiente escolar e se deparam com diversas mudanças, não apenas no espaço

físico da escola, mas em seus próprios corpos e sentimentos. Através da

retomada a este espaço de sociabilidade e de aprendizagem, que nesta ocasião já não estava localizado a alguns passos de suas camas ou de seus brinquedos, descobrem que podem fazer desse período um momento de acolhimento de suas diferenças. Tantos corpos, tantas cores e tantas coisas para sonhar e aprender que o céu se tornou o limite para a criatividade dessas crianças.

Show Barbara Blasques

Música

24/08

20h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

Livre

Grátis

Barbara Blasques e? musicista, cantora, compositora e curiosa do som e da voz nascida na cidade de Sa?o Paulo. Enquanto artista, trabalha com mu?sica li?rica, barroca, contempora?nea e eletro?nica experimental, nas formac?o?es coral, solo, de mu?sica de ca?mara e grupo. É formada pela Escola de Mu?sica do Estado de Sa?o Paulo (EMESP Tom Jobim) no curso de Canto Erudito, onde atualmente cursa a especializac?a?o em Canto Barroco. A cantora integrou o Coral Jovem do Estado de Sa?o Paulo e cursa a graduac?a?o em Mu?sica pela USP. O trabalho autoral da musicista une vocais, ambie?ncias e elementos eletro?nicos e caminha na construc?a?o de uma atmosfera ete?rea e ao mesmo tempo firme que valoriza o timbre, a sensac?a?o e a evocac?a?o de emoc?o?es, um formato com composições próprias e com sessões de improvisação, numa estética que rompe ainda barreiras entre erudito e popular. As histórias, letras e textos das canções tecem seus caminhos pela subjetividade e psique humanas, estando muito ligadas ao sentir-se e perceber-se no contato consigo e com o mundo.

O Povo que desceu do céu

Literatura / contação de história

31/08

15h

Local: Hall da biblioteca

50 minutos

Livre

Grátis

História sobre a origem do povo Kayapó.

CENTRO CULTURAL OLIDO

Amigos do Samba da Vila Carolina

Música

16/08

Sexta 18h

Local: Vitrine da Dança

120 minutos

Livre

Grátis

Roda de samba que ocorre quinzenalmente no Campo de Futebol na Vila Carolina, zona norte de São Paulo, próximo ao Bairro do Limão. Samba raiz são cantados no gogó trazendo descontração e alegria a todos.

Muito Além das àguas

Teatro

17/08

15h

Local: Corredores Olido

60 minutos

Livre

Grátis

O espetáculo teatral de F.E.Kokocht / Ceceu Simmi é um projeto que pretende veicular e divulgar, através dessa linguagem artística que dialoga com crianças e jovens. o desenvolvimento da cultura indígena do nosso país, trazendo à tona o universo dos povos originários e evidenciando a comunhão e respeito entre homem e natureza. Ao protagonizar e manifestar a importância da oralidade que vem perdendo força com o passar do tempo, as histórias provenientes das aldeias do norte do Brasil (com ancestralidade e sabedoria dos povos originários da mata amazônica) vão mostrar de forma lúdica uma transformação no olhar das crianças e jovens sobre harmonia e respeito entre o ser humano e a natureza.

Pequenos Notáveis

Exposição

23/08

18h

Local: Hub leitura

90 minutos

Livre

Grátis

Palestra Pequenos Notáveis faz parte da exposição do mesmo nome cedida pelo Instituto de Oceanografia da USP e a ideia é gerar um impacto positivo em prol da divulgação científica e da preservação do oceano.

Banda 365

Música

24/08

19h

Local: Sala Olido

70 minutos

Livre

Grátis

365 é uma banda brasileira de rock formada em São Paulo em 1983. Desde a formação do grupo, os músicos fizeram inúmeros shows em todo o Estado de São Paulo e outras importantes cidades brasileiras.

Encontro de DJs

Música

24/08

16h

Local: Galeria do DJ

200 minutos

Livre

Encontro de DJs que mistura música e histórias sobre a cena eletrônica paulistana. Em cada edição, um DJ é convidado para fazer a curadoria. Nesta primeira edição, AKA Linda Green na direção.

Stonewall 50 – Uma Celebração Teatral

Teatro

31/08

16h

Local: Galeria do DJ

200 minutos

Livre

Grátis

O espetáculo Stonewall 50 celebra os 50 anos da revolta de Stonewall, ocorrida na madrugada de 28 de junho de 1969, em um embate entre policiais e a comunidade LGBT que frequentava um bar nova-iorquino nos anos 1960, tornando-se um dos marcos da história e o início do movimento pela igualdade, respeito, reconhecimento e conquista dos direitos civis de toda a comunidade LGBTQI+

CENTRO DE CULTURAS NEGRAS

Encontro de Bambas – Biro do Cavaco e Projeto O Samba

Intervenção artística

03/08

Sábado 19h e 20h

120 minutos

Livre

Grátis

A proposta aqui é promover a integração dos moradores com os equipamentos públicos, evidenciar as obras de compositores sambistas, através de vozes de sambistas convidados. Uma grande roda de samba e contação de algumas passagens da história do gênero musical através de um rico repertório, trazendo obras da comunidade do samba para participação em torno do CCN. A edição de agosto será com Biro do Cavaco e Projeto O Samba.

Dança Afro Brasileira – Tainara

Intervenção artísticas / dança

06/08

Terça 15h

120 minutos

Livre

Grátis

Apresentação artística de dança do Projeto Dança Afro Brasileira, com ritmos originários e criados na África, como Ijexá, congo, Ilú, samba reggae e samba de roda.

Favela Dança

Intervenção artística

13/08

19h

90 minutos

Livre

Grátis

Apresentação corpo de dança para a melhor idade trazendo os conceitos estruturais básicos para o desenvolvimento do gênero Samba de Gafieira, atendendo os pilares motores, lateralidade, equilíbrio, musicalidade e consciência corporal

Baile Samba Rock – Mês do Samba Rock

Intervenção artística

23/08

19h

120 minutos

Livre

Grátis

Liderada por personal dancers, o grupos de samba rock garante uma noite dançante com muita alegria e nostalgia, ensinando técnicas deste gênero e do passo marcado.

CENTRO CULTURAL GRAJAÚ

Stand Up para Mulheres- Agosto Lilás

Stand up comedy

09/08

15h

Local: Teatro

90 minutos

+14 anos

O Stand Up para Mulheres é um projeto artístico social que realiza shows, vivências teatrais e bate-papos para mulheres em espaços culturais, centros de acolhimento, Fundação Casa e penitenciárias. Tem como objetivo conectar público e artistas pelas narrativas femininas da comédia stand up. Uma oportunidade pra rir e brincar dos desafios de ser mulher.

Oficina de Percussão Baiana

Música

10/08

Sábado 15h

Local: Teatro

120 minutos

Livre

Grátis

A Oficina de Percussão Baiana é um projeto lúdico-percussivo idealizado pelos percussionistas Lenynha Oliveira e Rudson Daniel. Tem objetivo de disseminar a cultura percussiva da Bahia através de tambores utilizados nos blocos afros e no carnaval de Salvador. Leva o público a fazer contato com o vasto mundo dos sons percussivos, linguagem corporal, ritmos, convenções tradicionais e oralidade trazida pelos nossos ancestrais. A vivência é coletiva, trabalha os ritmos de matriz africana oriundo do candomblé e blocos afros de Salvador somados aos desdobramentos contemporâneos percussivos. Faz um breve relato da história dos ritmos em Salvador, exercícios que favorecem a coordenação motora, percepção auditiva e visual, exercícios técnicos de cada instrumento, internalização da clave rítmica através da percussão corporal e movimentos, prática da pulsação, facilitando a compreensão da linguagem percussiva afro-baiana, tudo isso numa dinâmica lúdica e coletiva para adultos, em uma roda bantu. E permite aos participantes a oportunidade de experimentar sensações ao utilizar os tambores. Expressa emoções e integridade que a música provoca nas pessoas.

Sabuká Kariri Xocó: Dançar em Roda com Maraca as Brincadeiras de Curar

Artes cênicas

15/08

Quinta 19h30

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

O grupo Sabuká Kariri Xocó convida a todos para estar junto nesse grande e sagrado ritual de Dança em Roda com o Maraca as Brincadeiras de Curar. Sob a condução do som do maracá, será apresentado um conjunto de cantos, danças e brincadeiras da tradição Kariri Xocó. Reverencia a mãe terra, os elementos da natureza e tudo o que é sagrado e compõe a biblioteca interior de cada indígena.

Roda de Capoeira

Cultura popular

17/08

Quinta 15h

Local: Calçadão Cultural

60 minutos

Livre

Encontro de alunos e mestres com apresentação de Roda de Capoeira e homenagens. Será uma forma de motivar jovens meninas a buscar a cultura e arte da capoeira, unindo amigos, vizinhos, colegas de escola e familiares.

Wesley Rios

Música

17/08

Quinta 20h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

É um show baseado na vivência artística do músico, compositor e cantor Wesley Rios. É uma fusão das mais diversificadas influências musicais, como sertanejo, MPB, samba e pagode, forró, axé e pop, pop rock, canções autorais. A apresentação traz rico conteúdo harmônico, melódico e emocional, sempre com um forte componente de improvisação e toques de humor.

Batalha Grajaú Rap City

Música

22/08

Quinta 19h

Local: Teatro/Calçadão

180 minutos

Livre

Grátis

A Batalha Grajaú Rap City se tornou uma das maiores batalhas de MCs do Brasil, reunindo mais de 8 mil pessoas em seus eventos, proporcionando shows de grandes nomes do rap nacional totalmente gratuitos, além de dar oportunidade para artistas mostrarem toda sua criatividade.

Zebra Sem Nome

Artes cênicas

30/08

Sexta 09h30 e às 13h30

Local: Teatro

120 minutos

+6 anos

Uma jovem e inquieta zebra, moradora da savana africana faz uma jornada mundo afora à procura de autoconhecimento e ao direito mais básico de todos: um nome para chamar de seu, um sinal que a caracterize como indivíduo na manada e na sociedade. Para isso, Zebra Sem Nome contará com aliados e passará desde espaços artísticos até espaços comerciais, aprendendo os conceitos de liberdade, empatia, solidariedade e justiça. Esta heroína retornará a savana com sua bagagem cheia de conhecimento para dividir com os seus iguais e com uma descoberta surpreendente: a alcunha mais incrível que poderia ter.

CENTRO CULTURAL DA DIVERSIDADE

Festival Transmuta no CCD

Evento que busca dar visibilidade aos corpos trans, das áreas de música, teatro e performance. Cultura em forma de luta e resistência. O Festival Transmuta é um local de acolhimento e incentivo à arte trans, onde crenças limitantes ficam de fora e a diversidade entra para se perpetuar em uma sociedade limitante. A proposta é em parceria com o Programa Jovem Monitor Cultural, onde o Centro Cultural da Diversidade incentiva e propõe as seguintes contratações:

Casa de Arapô

Festival Transmuta no CCD

Performance

02/08

Sexta 20h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

A Casa de Arapô explora as mais diversas categorias que compõem as balls, em uma dinâmica performática que une estética, rosto, roupa, postura e pose, além de categorias dançantes. Old Way, Hands Performance e Vogue Femme, alinhadas ao set do DJ, traz a sonoridade única e particular de cada categoria apresentada.

Era Shankar

Festival Transmuta no CCD

Performance

02/08

Sexta 19h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Shankar é multiartista, Bacharel em Humanidades pela Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. O desenvolvimento é visual, ritual e de multi-linguagem artística no qual a artista se dispõe a uma imersão com o espaço disponível para sua presença. Em cena, Shankar leva arte como arte e comunicação tanto para ela como para quem assiste e recebe as informações forjadas em seu ato performático.

Nome do evento: Dj Tayan

Festival Transmuta no CCD

Performance

02/08

Sexta 20h

Local: Teatro

120 minutos

Livre

Grátis

DJ Tayan, trans masculino/não-binário, traz consigo um repertório diversificado enriquecido por influências significativas de artistas pretos e LGBTQIAP+ do cenário nacional. Essa influência abrange gêneros que vão desde o rap até o funk, permeando também o universo da música popular periférica brasileira. E assim transcende as fronteiras do cenário musical ao utilizar sua arte como uma ferramenta para promover inclusão. Sua paixão pela música se manifesta não apenas em suas mixagens, mas também em seu compromisso em criar um espaço onde essas corpas dissidentes possam ser vistas e valorizadas.

DJ Joseph

Música

Sábado 03/08

20h

Local: Teatro

120 minutos

Livre

Grátis

DJ mais conhecido como o Transmasculino do Guetto, também é cantor, compositor, apresentador, sonoplasta, modelo e estudante de sonoplastia na SP Escola de Teatro. O artista multimída e cênico transmasculino negro e periferico do extremo sul de São Paulo ratifica a importância de olhar para produções de corpos discindentes e racializados periféricos e suas múltiplas linguagens. Seu trabalho mais recente é o single “Nosso Mundo”. .

Katy da Voz e As Abusadas

Música

Sábado 03/08

19h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Katy da Voz e as Abusadas é um grupo formado por Katy da Voz, Palladino Proibida e Degoncé Rabetão. São do bairro do Grajaú e estão unidas desde 2019. O grande debut veio com o álbum “Sacolão das Favelas”, lançado em 2022.

Irmãs de Pau

Música

03/08

Sábado 21h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

A dupla funkeira Irmãs de Pau lançou recentemente o segundo álbum de estúdio, “Gambiarra Chic, Pt. 1”, que conta com uma turnê exclusiva que tem rodado o Brasil. O show é um convite para o novo mundo que a dupla propõe apresentar, onde a prosperidade de corpos dissidentes, em cima e fora dos palcos, é celebrada. Músicas do novo trabalho e hits antigos compõem o setlist do show, além de um balé coreografado composto por 4 pessoas.

Exposição Kaaporã

Música

10/08

Sábado 13h

Local: Teatro

120 minutos

Livre

Kaaporã é uma ocupação da floresta que tenciona valores que estão nas raízes do Brasil, com obras em distintas linguagens e suportes que reúnem memórias e conhecimentos fundamentados em uma relação orgânica com o mundo, a partir de um senso de pertencimento com a natureza. A exposição coletiva centrada em cosmo percepções de artistas indígenas e afrodescendentes marcados historicamente pela experiência da diáspora e epistemicídio, traz a busca pelo fim dos deslocamentos e desencantamentos que marcaram o nascimento do Brasil. A exposição contará com uma ambientação sonora da floresta amazônica, mata atlântica e caatinga.

Sarau Marginal

Literatura

18/08

Domingo 14h

Local: Teatro

240 minutos

Livre

O Sarau Marginal é uma inicitiva independente de jovens artistas do JD João XXIII, Zona Oeste de São Paulço.. O projeto tem como pilares a arte urbana da cultura hip-hop e envolve artistas periféricos de toda a capital.

Mari Andrade

Música

25/08

Domingo 20h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Mari Andrade convida Kaytlin Lima e JC do Baixo para uma experiência sonora. Os artistas trazem uma espécie de hip-hop orgânico, incluindo violão, baixo, bateria, sintetizadores e elementos percussivos da música preta. Com composições autorais, afaga a alma com músicas que compartilham seus sentimentos mais profundos, como as vivências sobre o amor e a comunhão com a natureza, incentivando as pessoas a viverem com alegria e coragem. O pássaro é um arquétipo presente na identidade da artista, que traz a sensação de liberdade e leveza para se expressar e ser quem é sem medo.

TEATRO FLÁVIO IMPÉRIO

IV Encontro Movimento Circular Leste

Dança

02 a 04/08

Sexta 16h, sábado 18h e domingo 20h

Local: Teatro, Parque Daniel Marques e Circo Miss Jujuba

Livre

O movimento do princípio da roda, de estar juntos, de falar, mas também ouvir; o circular que é a sabedoria popular, a ancestral. Pensando nas danças e suas diversas formas de realizações enraizadas nas periferias da Zona Leste da Cidade de São Paulo, o Movimento Circular Danças Leste convida para o Quarto Encontro Presencial. Uma Ocupação no Teatro Flávio Império. Formado por um coletivo de artistas com o desejo de ampliar as redes e possibilidades de atuação em danças na Zona Leste. A partir do compartilhamento de experiência e ações coletivas, este movimento teve início pelas trocas entre Edson Lima, Joelma Souza, Janaína Gisele, Júlio Bezerra (Jab Cut), Márcio Dantas, Pedro Peu, Rodrigo Alcântara, Thais Menutolle e Verônica Santos.

Na Casa da Rosa

Teatro Infantil

16 a 18/08

Sexta, sábado e domingo 14h

Local: Teatro

Livre

Grátis

Rosa é uma menina que ama o circo. Em sua casa, ela adora brincar de mudar os móveis de lugar. Seu modo inusitado de enxergar seu lar transforma a casa em um lugar mágico onde ela pode realizar peripécias e inventar seu próprio mundo. Cada vez que transforma o espaço, ela vive os desafios de ser uma acrobata, os riscos e a magia de ser uma equilibrista e o encantamento e as surpresas de ser uma mágica. Cada vez que que muda as coisas de lugar, ela se transforma!

A Missão

Literatura

16/08

Sexta 20h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Um recital teatral, poético e musical de autoria de Akira Yamasaki e Artênio Fonseca, inspirado em poemas, textos e canções extraídos dos livros “Bentevi, Itaim”, “Oliveiras Blues” e “Quiabo”, de Akira Yamasaki, e em músicas compostas em parceria com Edvaldo Santana, Raberuan, Osnofa e Artênio Fonseca.

Povo Parrir e a Salamandra – Uma brincadeira Cerimônia

Circo / Intervenção indigina

25/08

Domingo 20h

Local: Lona Miss Jujuba

70 minutos

Livre

Grátis

Uma brincadeira-cerimônia que mistura palhaças, tongas e tongos do Povo Guarani Mbya e uma boneca sagrada, a Salamandra. Todo mundo brincando, cantando e dançando para celebrar a terra e tudo o que se transforma. A brincadeira conta com acessibilidade em audiodescrição integrada à apresentação e comemora jeitos diferentes de ver e perceber a vida.

Aventuras de Chico Buxixo e o Circo Invisível

Circo

25/08

Domingo 20h

Local: Circo Miss Jujuba

60 minutos

Livre

Grátis

Polidoro, um narrador misterioso, vai conduzir a plateia pelas “Aventuras de Chico Buxixo e o Circo Invisível”. Buxixo, um palhaço de rua, recebe a notícia de que o Circo em que nasceu pegou fogo, e, agora, ele precisa decidir se volta ou não para ajudar sua família a reconstruir o Circo. No entanto, para enfrentar seu passado enigmático, Buxixo vai precisar encarar uma história de amor mal resolvida, criar uma mágica para conseguir um bilhete de passagem, se aventurar em uma viagem de trem-navio, e conhecer até mesmo um gato milagreiro, entre outras aventuras. Ao mesclar as linguagens de Circo e Teatro, o espetáculo busca, por meio da Narrativa e do Melodrama, dialogar, sempre com os olhos voltados para os dias de hoje, com a tradição circense e popular brasileiras

TENDAL DA LAPA

Show Badi Assad e Carlinhos Antunes – Sons Caipiras do Mundo

Música

02/08

Sexta 19h30

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Jazziz elogiou a guitarrista brasileira Badi Assad (pronuncia-se Bah-Jee Ah-Sahje) como “virtuose da mais alta ordem”, enquanto Guitar Player a classificou como “destemida!” Wonderland, seu segundo álbum para a Deutsche Grammophone. Não é apenas um álbum de fantasia e esperança; é também um apelo por alguma sanidade neste nosso mundo insano. O CD aborda muitos tópicos tabu, incluindo estupro, preconceito, prostituição infantil e perda de identidade cultural. Assad coloca lindamente sua própria marca em “Black Dove” de Tori Amos e exala sensualidade em “Sweet Dreams” do Eurythmics. O álbum também conta com o convidado especial Seu Jorge em “Vacilão”, bem como membros do clã Assad em muitas faixas. Em suas notas de encarte, Badi declarou: “Wonderland é um lugar onde tudo parece fazer sentido, até o impossível.” Com uma voz tão hipnótica quanto a dela, é fácil se perder na melodia e ser levado para um lugar distante onde a paz está não apenas um desejo, mas uma realidade! Depois de aprimorar sua arte como vocalista, Badi lançou Solo em 1994 pela gravadora independente Chesky, tornando-a uma força a ser reconhecida no mundo da guitarra. Sua fama internacional cresceu com o lançamento de Rhythms em 1995, que foi eleito “Melhor Álbum Clássico do Ano” pela Guitar Player’s Reader’s Poll, enquanto os editores a elegeram “Melhor Tocadora de Fingerstyle Acústico”. O primeiro disco de Badi por uma grande gravadora, Chameleon, foi lançado em 1997 pela Verve Records com grande aclamação da crítica. Depois de tirar um tempo para si mesma no Brasil, 2003 provou ser um ano emocionante com o lançamento de Three Guitars pela Chesky Records, que ela gravou com dois guitarristas incríveis – Larry Coryell e John Abercrombie. Voltando à sua carreira solo, o álbum de estreia de Badi, Edge/Deutsche Grammophon, Verde, foi lançado em 2005 com muitos elogios. A Global Rhythm declarou que os vocais de Badi eram “deliciosos” e que o álbum era “exquisito”.

Central Underground Extreme Fest VOL. II

Música

04/08

Domingo 14h

Local: Rua Interna

14h

360 minutos

Livre

Grátis

O Central Underground reunirá grandes nomes no cenário extremo nacional: DJ Set Motor Flávio, FHC, Crânula, Trassas, Void It, Podridão, Ulster, Expurgo, Ação Direta.

Espetáculo “Sobretudo” com Cia lar doce lar

Circo

6/08

Terça 20h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Um homem só diante da história do mundo. O homem se vê bicho diante de sua memória. Inventa a reconstrução da cidade devastada. Dos escombros da memória defasada e da

poeira dos restos, tenta se levantar. É o rastro da humanidade, escondida em pequenos pedaços ditos territórios, minúsculas terras sobre a imensidão do planeta. Revive sua infância enquanto homem adulto, como um cavalo num trote, e cavalga na vastidão dos campos inventados. Onde antes era cidade, agora ampla solidão de pedra sobre pedra. Dos prédios que arranhavam o céu e hoje lambem o chão, surgem montanhas de sombras da história dos pequenos apartamentos que foram guetos. Lugar onde toda a história se encontra, na perda do que se pode dizer que é seu. Do passado já duvidoso, o presente quase imperceptível. Sobre a magia de vestir-se elegantemente, todo o dia, sai de sua casa inventada, como num ritual de um cotidiano perdido. Da casa para a rua deserta. Nenhum passante. Todos, ao mesmo tempo, o observam. O público. O passado de um malabarista solitário, saído dos circos de carreatas, das viagens ciganas. Da música, que só há na

memória. Melodias esquecidas dos instrumentos. Instrumentos que já não existem mais. Partituras perdidas no fogo . Existentes só em suas lembranças musicais.

OFICINA – A Paisagem Zero com Helô Ribeiro

Música

08/08

Quinta 19h30

Local: Teatro

60 minutos

Livre

As oficinas gratuitas serão ministradas por Helô Ribeiro, que integra o grupo de música corporal Barbatuques desde sua fundação há 25 anos e ministra oficinas no Brasil e no exterior pautadas na escuta, criação, improvisação e interação entre os participantes através da música e da percussão corporal. Nestas duas oficinas oferecidas como contrapartida, uma em São Paulo e outra em alguma das 5 outras cidades em que serão realizados os shows, o foco será o encadeamento entre a palavra poética e elementos musicais a partir de poemas selecionados de João Cabral de Melo Neto, através de uma vivência de composição coletiva. Partindo de jogos de improviso e exercícios de música corporal, os encontros buscarão fundir os elementos musicais e poéticos através do fazer criativo, propondo a comunhão entre estas duas formas de expressão artística: a música e a literatura.

Cada oficina terá 1:30 de duração. Público estimado: 50 pessoas

SHOW – A Paisagem Zero com Helô Ribeiro

Música

09/08

Sexta 20h00

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Neste show poético-musical, a cantora e compositora Helô Ribeiro apresenta as canções de seu mais recente álbum, “A Paisagem Zero”, em que revisita a obra de João Cabral de Melo Neto. Focado nos primeiros livros do poeta pernambucano, quando este foi associado ao Cubismo e ao Surrealismo, o show traz alguns de seus poemas musicados e propõe uma fusão de linguagens que engloba música, literatura, teatro e artes visuais no contexto de uma apresentação musical. O espetáculo aborda aspectos da biografia de João Cabral, interpretado no palco pela atriz Fernanda Dumbra, e conta com banda formada por Allen Alencar (guitarra), Marcelo Dworecki (baixo), Nandinho Thomaz (bateria), Camila Lordy (teclados) e as

cantoras do grupo Barbatuques: Mairah Rocha, Luciana Cestari e Tais Balieiro. O show conta ainda com projeções desenvolvidas especialmente para o projeto pela artista visual Bianca Turner, reforçando assim o forte teor imagético e surrealista das primeiras obras cabralinas.

Espetáculo: Corpo História da Cia OBS

Circo

18/08

Domingo 14h

Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Espetáculo de dança contemporânea com plano de fundo a história da expansão territorial paulista a partir das estradas de ferro. Em cena, corpos que constroem a história, instigados a partir da pesquisa e da construção coreográfica coletiva, narrando suas dores e histórias contribuindo à narrativa principal. A obra do músico multi-instrumentista araçatubense Zé Renato Gimenes compõe a construção artística com elementos indígenas, ambientando a proposta cênica de maneira sensorial.

5º Vozes Ballroom – Musicalidades Brasileiras

Música

18/08

Domingo 16h

Local: Palco Principal/ Rua Interna

60 minutos

Livre

Vozes Ballroom é um programa musical que reconhece artistas da música que fazem parte da comunidade Ballroom Brasil para serem protagonistas de seus shows. MCs, DJs, cantores e músicos instrumentistas ganham espaço para apresentar seu trabalho autoral. Cada edição tem um foco e uma temática, e toda edição tem convidados de outras cidades e estados na intenção de intercâmbio entre as artistas da cena, com direito a transmissão ao vivo no youtube. Nesta 5º Edição o foco e nas manifestações culturais brasileiras, e na musicalidade que conversar e se mistura com os ritmos do Voguing Beat, com direito a DJ SET, 2 Shows Musicais, uma roda de Commentators, Intervenções Artísticas e 3 Categorias de Voguing Aberta para todos.

Maratona Eletrônica

Música

24/08

14h

Local: Rua Interna

420 minutos

Livre

Grátis

Em 2013, muitas festas de música eletrônica aconteciam em SP, porém, um tanto quanto “elitizadas” essas festas só davam oportunidades para os artistas já consagrados do circuito. Existia a necessidade de um projeto que promovesse o intercâmbio cultural entre artistas consagrados e novos artistas, que possibilitasse a troca de experiência através da musica eletrônica entre as comunidades das mais diversas regiões. A então promoter da noite paulistana Tatiana Carvalho decide aproveitar sua experiência e relacionamento social para, através das intervenções

artísticas criar esse projeto, criar a Maratona Eletrônica. Desde a 1ª edição, realizada no Tendal da Lapa, já se apresentaram mais de 100 DJs das mais variadas regiões, que gentilmente cederam suas imagens em prol ao projeto.

LUÊ

Música

25/08

Domingo 17h

Local: Palco Principal/ Rua Interna

60 minutos

Livre

Grátis

Com formação clássica em violino, Luê integrou a Orquestra Sinfônica da Escola de Música da Universidade Federal do Pará, local em que aprofundou seus estudos como instrumentista, iniciados durante a infância no Conservatório Carlos Gomes, ambos em Belém. Paralelamente à formação erudita, a cantora sempre dialogou com a música de sua região, por influência familiar: Luê é filha de Júnior Soares, um dos fundadores do Arraial do Pavulagem, grupo voltado para a pesquisa, produção e valorização da cultura popular do Pará. Não por acaso, foi na tradicional festa da Marujada de São Benedito, em Bragança, no nordeste paraense, que Luê teve o seu primeiro contato com a rabeca, instrumento que se tornou a marca registrada de suas apresentações, considerado o “avô” do violino. Seu primeiro disco foi o “A Fim de Onda” (2013), foi saudado pelo jornalista Mauro Ferreira como “um dos melhores discos brasileiros do primeiro bimestre de 2013” e circulou pelo Circuito Sesc e Virada cultural de São Paulo. Luê já colaborou com artistas como Luísa e os Alquimistas, Curumin, Giovani Cidreira, Serena Assumpção, Vox Sambou, entre outros. Seu lançamento mais recente é “091”, onde busca se conectar com suas origens e herança musical regional que vem de berço, ao propor uma homenagem ao grupo Arraial do Pavulagem, considerado patrimônio cultural do estado do Pará.

Circo Malabarístico com Grupo Irmãos Becker

Circo

30/08

10h e 14h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Malabaristas cômicos, o Grupo Irmãos Becker realiza pesquisas na área circense voltadas às técnicas do malabarismo, equilibrismo e a arte do palhaço. Adeptos do malabarismo experimental montam intervenções e espetáculos com números inusitados de técnica circense e improviso cômico. Não há restrição de ambientes ou espectadores para o Grupo demonstrar seus truques, criatividade e bom humor.