Veja a programação das próximas provas da ginástica artística feminina

Nesta terça-feira (30), a ginástica artística brasileira fez história ao ganhar a medalha de bronze na final por equipes. Mas a Olimpíada 2024 não acabou para elas, especialmente para Rebeca Andrade, que é grande aposta para na prova de solo.

No dia 1º de agosto, Andrade e Flávia Saraiva voltam para a competição na final do individual geral, às 13h15 (horário de Brasília). Já no dia 3 de agosto, a partir das 11h20, Rebeca deve mostrar o salto Andrade para desbancar Simone Biles e levar a medalha de ouro.

No domingo, 4 de agosto, acontecerá a final das barras assimétricas, mas ninguém da equipe brasileira foi classificado. A agenda das provas chega ao fim na segunda-feira (5).

Às 7h38, Rebeca Andrade e Júlia Soares vão disputar a final na trave. No mesmo dia, Rebeca volta às 9h23 para disputar a medalha na prova de solo.

Próximas provas da ginástica artística feminina

– Final Individual Geral

Data: 1º de agosto

Horário: 13h15

– Final do Salto

Data: 3 de agosto

Horário: 11h20

– Final Barras Assimétricas (Brasil não disputa)

Data: 4 de agosto

Horário: 10h40

– Final Trave

Data: 5 de agosto

Horário: 7h38

– Final Solo

Data: 5 de agosto

Horário: 9h23