Veja a programação da Paraoficina Móvel em janeiro

O serviço gratuito de manutenção e reparos voltado para cadeiras de rodas, órteses, próteses e outros meios auxiliares de locomoção foi implementado em São Paulo. Esta iniciativa resulta de uma colaboração entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) e a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

A partir deste mês de janeiro, a Paraoficina Móvel, uma van adaptada com mobiliário especializado, iniciará suas atividades nas ruas da capital paulista. O objetivo é realizar a manutenção de dispositivos de locomoção nos Centros Especializados em Reabilitação (CERs) da cidade.

O serviço é conduzido por uma equipe técnica composta por dois profissionais capacitados, que priorizam o atendimento nos CERs e em outras unidades de reabilitação vinculadas à rede municipal de saúde. Os cidadãos interessados devem se dirigir aos CERs para agendar um atendimento conforme o cronograma da Paraoficina Móvel, ou podem ligar para o número (11) 3913-4071.

Para receber os serviços no dia agendado, é necessário que o munícipe apresente um documento oficial com foto, como RG ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). As visitas da Paraoficina Móvel são realizadas em dias úteis, das 9h às 17h.