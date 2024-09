Veja a programação cultural em SP neste fim de semana

O início da primavera vai ser marcado por apresentações musicais na Fábrica de Cultura Sapopemba, na capital paulista. A Orquestra Jovem de Cordas, a Orquestra Jovem de Violões e a Banda Sinfônica Jovem celebram a chegada da estação com uma série de concertos gratuitos a partir das 16h.

Ainda para quem gosta de música, na programação cultural deste fim de semana, também haverá apresentações do Coral Jovem, ligado a Escola de Música do Estado de São Paulo, no Theatro São Pedro e na Sala São Paulo.

Já o Teatro Sérgio Cardoso apresenta espetáculos infantis como o espetáculo circense Mundo Suassuna, inspirado em Ariano Suassuna, e o Ballet de Paraisópolis, que une diversas coreografias do grupo, como “Dente de Leite” e ‘Pé Rachado’. As apresentações acontecem nos dias 22 e 24 de setembro, às 11h, com entrada gratuita.

No interior, em Campos do Jordão, acontece o Domingo Musical no Museu Felícia Leirner, a partir das 11h. A cantora Fabi Fragoso apresenta clássicos da Música popular Brasileira, com repertório que engloba a bossa-nova, o samba, o chorinho e o baião.

E em Ilhabela, no Centro Cultural Waldemar Belisário, a São Paulo Companhia de Dança leva três obras de seu repertório para um palco ao ar livre. A apresentação começa às 20h e a entrada é gratuita.