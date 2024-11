Veja a programação cultural do fim semana em Ribeirão Pires

O fim de semana da Estância, entre esta sexta-feira (29) e domingo (01), contará com agenda atrativa para moradores e visitantes que buscam o melhor da cultura, lazer, esporte e saúde. Terá início a contagem regressiva para o “Natal Mágico”, com abertura da Casinha do Papai Noel neste sábado (30), na Vila do Doce; shows em comemoração do Dia Mundial do Samba neste domingo (1), estão entre as opções em destaque deste final de semana. Confira a lista completa:

O Natal Mágico – Abertura da Casinha do Papai Noel na Vila do Doce

Neste sábado (30), às 15h, a magia natalina vai tomar conta da Vila do Doce (Rua Boa Vista s/n- Centro) com a abertura oficial da Casinha do Papai Noel! O bom velhinho estará cidade para encantar crianças e adultos, trazendo alegria e espalhando o espírito do Natal por toda a Estância. As crianças poderão entregar suas cartinhas com pedidos. Horários de funcionamento será às sextas-feiras, das 17h às 21h; sábados, das 15h às 21h, e domingo, das 14h às 20h.

Shows em comemoração ao Dia Municipal do Samba na Vila do Doce

Em celebração pelo “Dia Municipal do Samba”, Ribeirão Pires promove evento especial neste domingo (1), a partir das 15h, no palco da Vila do Doce, região central da Estância (Rua Boa Vista s/n). O público poderá conferir gratuitamente as apresentações de Carmem Queiroz, cantora de música popular brasileira, moldada com as influências de grandes interpretes da MPB. E, ainda, apresentação da Roda de Choro da EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) e o samba de raiz com o Grupo Miudinho.

O evento é organizado pelas secretarias de Educação e Cultura, de Turismo e pela EMARP, com apoio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado (PROAC).

Recitais da Escola Municipal de Artes (EMARP)

Estudantes vão dar o tom dos famosos recitais de encerramento de semestre da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP), de sexta-feira (29) a domingo (1), no Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jardim Pastoril).

A programação terá recitais de Piano, nesta sexta (29), às 20h, e no domingo (1), apresentações de Canto Lírico, às 11h e de Piano às 15h.

Local: Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, 218, Jardim Pastoril

Entrada Gratuita

Ginastrada 2024

A partir das 8h, deste sábado (30), o evento que celebra o encerramento das atividades anuais das aulas de ginástica oferecidas nos diversos núcleos esportivos do município. A programação terá início às 8h, no Ginásio de Esportes Ozíris Grecco, localizado no Complexo Ayrton Senna, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Centro.

Entrada Gratuita

Evento de Cinofilia e Exposição de Cães de Raça Pura

A Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193, Centro) será palco de um evento especial neste fim de semana. No sábado (30) e domingo (1), das 9h às 19h, a Exposição de Cães de Raça Pura reunirá criadores, amantes de cães e especialistas do mundo inteiro. Organizada pela Confederação Brasileira de Cinofilia em parceria com o Clube Paulista de Cinofilia, o Clube Paulistano de Cinofilia e a Internacional de Cinofilia, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires.

Entrada Gratuita

Feira de Adoção de Cães e Gatos e Vacinação Antirrábica

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (30) a vacinação gratuita de cães e gatos na Praça Central Vila do Doce – Rua Boa Vista, s/nº, no Centro, das 10h às 15h, ou até durarem os estoques. A ação acontece simultaneamente com a Feira de Adoção de Cães e Gatos, promovida em parceria com os Protetores Independentes de Ribeirão Pires.

Lançamento de Livro Infantil – “As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires”

Neste sábado (30), o Centro Histórico Literário Ricardo Nardelli (CHL) será palco do lançamento de “As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires”, o mais novo livro infantil do escritor ribeirão-pirense Rafael Marques. Com uma narrativa poética, a obra apresenta os principais pontos turísticos da cidade, conhecida como a “Pérola da Serra”, busca incentivar os leitores a explorar e valorizar o patrimônio local. O CHL fica na Av. Miguel Prisco, 286, Centro.



Entrada gratuita

Jogos do Campeonato Municipal de Futsal

A competição segue neste sábado (30) para a última rodada no Ginásio Poliesportivo do Centro Técnico de Treinamento (CTT) de Ouro Fino (Av. Rubens Maziero, 100). Entrarão em quadra os times: às 19h – Família x Rua Natal e às 20h – Insônia x Caiçara.



Entrada gratuita