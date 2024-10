Veiga renasce, Palmeiras vira melhor ataque da Série A e gruda no Botafogo

O Palmeiras venceu o Juventude em duelo eletrizante no último domingo (20): cinco gols do alviverde paulista, incluindo um hat-trick de Raphael Veiga, que fez o time assumir o posto de melhor ataque da Série A do Brasileirão 2024 e ficar a apenas um ponto do líder Botafogo.

A equipe contou com boa atuação do meio-campista e de Estêvão, que voltou ao time titular. Um dos destaques do Palmeiras, Veiga havia perdido espaço entre os titulares após cair de rendimento, mas voltou a ter boas atuações nas últimas rodadas. Já Estêvão iniciou uma partida pela primeira vez desde que voltou de lesão e levou perigo em diversos lances.

Veiga é o segundo jogador com mais finalizações certas na Série A, com 31, segundo a Footstats. À frente dele está apenas o atacante Vegetti, do Vasco, com 33, e Veiga é o único meio-campista dentre os oito primeiros da lista.

O meia está a apenas três gols de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro neste ano: o maior goleador no torneio é o atacante Pedro, com 11 tentos marcados, mas que está machucado e não vai mais atuar durante o ano. Estevão, com dez, e Flaco López, com nove, são outros atletas do Palmeiras que brigam pela artilharia.

Com tantos goleadores na equipe, o Palmeiras assumiu a liderança no quesito número de gols na Série A. Com os cinco tentos marcados sobre o Juventude, a equipe chegou aos 51 marcados em 30 jogos (média de 1,7 gol por jogo). O Botafogo, que era líder na estatística, possui 48 e fica agora na vice-liderança.

Dos últimos oito jogos pela Série A, o alviverde venceu sete, enquanto o Glorioso triunfou em cinco. Além disso, o Palmeiras já não perde no Brasileiro há 11 rodadas, quando foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0.

O Botafogo também vem de boa sequência, porém com mais empates que vitórias: a equipe perdeu pela última vez há nove rodadas, para o Juventude, por 3 a 2.

Restam oito rodadas para o fim do Brasileirão e o Botafogo ainda briga pela Libertadores. O foco total do Palmeiras é o torneio de pontos corridos, já que as equipes estão a apenas um ponto de diferença (60 contra 61) e se enfrentam a duas rodadas do fim do torneio.