“Vazou na Braquiara” conquista o público sertanejo

Lançada recentemente, ”Vazou na Braquiara”, música de Hugo e Guilherme, tem conquistado o público.

Com melodia marcante, a faixa está em alta no YouTube e nos comentários, a dupla sertaneja recebe feedbacks positivos. “A dupla sertaneja Hugo e Guilherme continua conquistando admiradores com sua autenticidade”, escreveu um usuário do site. ”A música é contagiante, não consigo parar de ouvir! Parabéns pela excelência do trabalho, Hugo e Guilherme!”, escreveu um admirador.

No dia 18 de janeiro, um grande número de admiradores aguardava o lançamento das três faixas “Vazou na braquiara”, “Tô bem melhor” e “Ai meu Deus”, que fazem parte do DVD “062”, gravado em Goiânia.

Os goianos se dedicaram bastante ao novo projeto, e fãs reconhecem e esperam ansiosamente os próximos lançamentos.