Vazamento de gás interrompe show e trio de Ivete Sangalo é evacuado no carnaval de Salvador

Um vazamento de gás no trio elétrico da cantora Ivete Sangalo, em Salvador, fez a cantora interromper sua apresentação, na segunda-feira, 12, no circuito Barra-Ondina. Após o incidente, o trio foi evacuado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando os agentes chegaram ao local, a situação estava controlada e não havia feridos.

Os bombeiros informaram a reportagem o que o incidente ocorreu após um vazamento no cilindro de CO2 que gera efeitos especiais no palco do trio elétrico.

O show foi interrompido por cerca de cinco minutos até que a equipe de Ivete controlasse o incidente e a cantora pudesse voltar a cantar.

“Calma, calma, calma. O CO2 que saiu. Calma. Foi o CO2 que explodiu. Não vai ser nada. Agora essa fumaça vai acabar. É só fechar”, disse a cantora após uma fumaça branca cobrir o palco.

Ivete comentou sobre o susto que levou e brincou: “Já pensei que era a Caverna do Dragão. Deus o livre.”

Nos vídeos que circulam na internet, é possível ver algumas pessoas que estavam no trio correrem para o lado oposto do veículo para fugir da fumaça. O problema aconteceu quando Ivete cantava a música Canibal.

Após o problema ser resolvido, Ivete retomou o show cantando De ladinho. Inicialmente, os convidados permaneceram no trio, mas cerca de 15 minutos depois o caminhão foi evacuado. Somente Ivete Sangalo e sua banda permaneceram no trio.

Após o incidente, a cantora Glória Groove cantou em cima do trio de Ivete. O seu bloco é um dos maiores do carnaval de Salvador e costuma arrastar uma multidão de fãs.

A reportagem procurou a equipe da Ivete para obter mais informações sobre o incidente e aguardava retorno até o fim da noite da segunda-feira.