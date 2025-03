Vaticano informa que estado de saúde do Papa permanece estável

Na última quarta-feira, dia 5, o Vaticano atualizou a condição clínica do Papa Francisco, confirmando que seu estado de saúde se mantém estável. Segundo os relatos oficiais, não houve episódios de crise respiratória.

O Pontífice segue recebendo oxigênio de alto fluxo durante o dia, e a ventilação mecânica não invasiva será reiniciada à noite. A complexidade de seu quadro clínico faz com que o prognóstico permaneça reservado, embora a equipe médica tenha observado progresso.

Durante o dia, Francisco teve a oportunidade de trabalhar e passou parte do tempo em sua poltrona. Ele também intensificou suas sessões de fisioterapia respiratória e motora ativa, que foram mencionadas pela primeira vez nos boletins médicos.

Pela manhã, o Papa participou do rito de bênção das cinzas em seu apartamento no décimo andar e comungou. Ele manteve contato com a comunidade, realizando uma ligação ao pároco de Gaza, Gabriele Romanelli. À tarde, o Papa alternou momentos entre descanso e trabalho.

Ainda na quarta-feira, foi divulgado um texto preparado por Francisco para o início da Quaresma, escrito antes de sua internação. Em suas reflexões, o Pontífice ressaltou que não adianta tentar exorcizar a morte e enfatizou a necessidade de confrontar essa realidade. O Cardeal Angelo de Donatis, ao ler a homilia relacionada ao rito, destacou que as cinzas nos relembram tanto nossa essência quanto a esperança do que podemos nos tornar.

Além disso, as atualizações sobre o estado de saúde do Papa têm sido acompanhadas com atenção por fiéis ao redor do mundo. O Vaticano reafirma seu compromisso em manter todos informados sobre os desdobramentos da saúde do líder da Igreja Católica.