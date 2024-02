Vassoura Quebrada ganha nova unidade em São Paulo

O Vassoura Quebrada, a primeira hamburgueria bruxa do Brasil, vai desembarcar no Shopping Santa Cruz com toda a sua magia. A nova unidade do grupo será inaugurada no próximo dia 8 de fevereiro e terá capacidade para 155 pessoas, com funcionamento todos os dias da semana, das 11h às 22h. O novo restaurante contará com uma proposta de decoração imersiva e atendimento lúdico, já tradicionais nas outras unidades.

Toda a cenografia será inspirada no universo mágico do Vassoura Quebrada, que desde 2018 encanta seus visitantes. “No nosso mundo, existe um transporte chamado Locomotiva Ventoviária, que inclusive está presente em outras ativações que temos, como nossa história em quadrinhos autoral, lançada em 2023. A proposta do transporte mágico casou perfeitamente com o Shopping Santa Cruz, famoso por sua estação de metrô”, conta Otavio Junior, sócio responsável pela parte lúdica e storytelling da marca.

Com isso, a expectativa para a inauguração é grande, principalmente para os clientes, visitantes e moradores do bairro da Vila Mariana e região. “O Vassoura Quebrada possui um ambiente instagramável, capaz de unir entretenimento e gastronomia de uma forma única e lúdica. Estamos felizes com a sua chegada e com a certeza de que com a novidade, vamos fortalecer o nosso mix e atender um público ainda mais diversificado”, comenta Larissa Fernandes, Gerente de Marketing do Shopping Santa Cruz.

Cardápio mágico e poções deliciosas – Tradicionais nas outras unidades, os lanches feitos com pão de abóbora em uma receita exclusiva da rede, estarão disponíveis nas versões de 160g e 100g. Para acompanhar, porções de batata – incluindo opção com cheddar e bacon, filé de frango e anéis de cebola.

Garantindo a magia, as poções também estão no menu: Crush-Blush, Spirrasorte, Licantro, Metamorfo e Arcanum Cromatis, cada uma responsável por um feitiço específico e disponíveis nas versões com e sem álcool, além dos famosos Elixires da Bravura, Sabedoria, Astúcia e Lealdade.

A Cerveja Espumosa, sucesso nas outras unidades, promete ser um dos carros chefes da nova unidade. Com receita exclusiva, o milk shake à base de creme americano, açúcar mascavo, noz moscada e canela é famoso e reconhecido como a bebida bruxa brasileira.

“Somos reconhecidos pela excelência em nossos lanches e porções, além de proporcionarmos momentos únicos aos visitantes com magias e feitiços que acompanham nossas poções e tudo isso também estará presente na unidade Shopping Santa Cruz”, conta Rafael Povea, sócio e chef do grupo.

Serviço

Data de inauguração: 8 de fevereiro de 2024

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 20h

Local: Piso Térreo do Shopping Santa Cruz – Rua Domingos de Morais, nº 2564 – Vila Mariana, São Paulo

Endereços das unidades:

Vassoura Quebrada – Perdizes – Rua Desembargador do Vale, nº 836 – Perdizes, São Paulo – SP

Vassoura Quebrada – Shopping Parque da Cidade – Av. das Nações Unidas, nº 14.401 – Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP

Vassoura Quebrada Santo André – Atrium Shopping – Rua Giovanni Battista Pirelli, nº 155 – Vila Homero Thon, Santo André – SP

Vassoura Quebrada Goiânia – Flamboyant Shopping Center – Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300 – Jardim Goiás, Goiânia – GO – Em breve

Vassoura Quebrada – Shopping Santa Cruz – Rua Domingos de Morais, nº 2.564 (Piso Térreo) – Vila Mariana, São Paulo – SP