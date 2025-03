Vasco x Flamengo: veja escalações para semifinal do Carioca

No próximo sábado (1º), o Estádio Nilton Santos será o palco da primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, onde Vasco e Flamengo se enfrentarão em um clássico que promete ser eletrizante. A partida está agendada para as 17h45 (horário de Brasília) e terá grande importância para ambas as equipes na busca pela vaga na decisão.

Devido a restrições impostas pela Polícia Militar, o Vasco optou por não realizar o jogo em seu estádio, São Januário, escolhendo o campo do Botafogo como alternativa. Essa mudança visa evitar a realização de dois jogos no Maracanã, que é considerado um território favorável ao Flamengo, o que pode influenciar no desempenho das equipes.

Para garantir uma vaga na final, o Vasco precisa conquistar mais gols ou somar pontos suficientes para vencer os critérios de desempate. Por outro lado, o Flamengo, que teve uma campanha superior durante a competição, pode avançar com dois empates.

A partida de volta está marcada para o próximo sábado (8), no Maracanã, onde as equipes terão mais uma oportunidade de definir quem seguirá na disputa pelo título estadual.

Em relação às escalações, Fábio Carille, treinador do Vasco, optou por colocar em campo Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair e Mateus Carvalho; Coutinho, Rayan e Vegetti. O time cruzmaltino enfrentará algumas dificuldades, já que não poderá contar com Tchê Tchê devido a uma lesão e Paulinho por estar suspenso. Entre os reservas, Nuno Moreira, Garré e Loide podem fazer suas estreias na partida.

Pelo lado do Flamengo, Filipe Luís escalou Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O Rubro-Negro também lida com ausências significativas: Everton Cebolinha, Michael e Juninho estão lesionados, enquanto Danilo e Alex Sandro foram poupados por questões de carga física.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO!

O Mengão está definido para iniciar a disputa pela vaga na finalíssima do @Cariocao!

PRA CIMA DELES, FLAMENGO!#FLAxVAS #VamosFlamengo pic.twitter.com/sKfImUIMb0 — Flamengo (@Flamengo) March 1, 2025

Com as duas equipes apresentando desfalques importantes e uma rivalidade acirrada em campo, a expectativa é alta para este confronto que pode definir os rumos da temporada para ambos os clubes cariocas.