Vasco vira sobre Botafogo e entra no G4 do Cariocão

O Botafogo anotou dois belos gols, mas foi o Vasco que saiu com a vitória no estádio Nilton Santos neste domingo (18) em partida transmitida pela Rádio Nacional. O Cruzmaltino venceu o clássico por 4 a 2 e, de quebra, entrou momentaneamente no G4 do Campeonato Carioca com a vitória. A equipe comandada pelo argentino Ramon Díaz soma 16 pontos em nove partidas. O Botafogo, com 14 pontos, sai do grupo dos quatro primeiros restando apenas dois jogos para o fim da primeira fase.

Diante de mais de 26 mil torcedores presentes, os donos da casa saíram na frente após tabelinha de Eduardo com Tiquinho Soares, que terminou com bela finalização de fora da área do meio-campista, aos 20 minutos. O empate do Vasco veio aos 28, quando Payet encontrou Galdames livre na área. O chileno finalizou duas vezes para vencer Gatito Fernández.

Na segunda etapa, o Vasco precisou de menos de um minuto para virar o jogo, após jogada pela esquerda que terminou com a finalização de Lucas Piton. A vitória parcial se transformou em goleada com dois gols do argentino Pablo Vegetti, o primeiro deles em cobrança de pênalti.

O Botafogo diminuiu a desvantagem com um golaço de bicicleta de Eduardo, o segundo dele na partida, dando números finais ao duelo: 4 a 2.

Enquanto o Vasco descansa até o confronto com o Volta Redonda, no próximo sábado (24), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, em Cariacica (Espírito Santo), o Botafogo tem um compromisso de extrema importância na próxima quarta-feira (21): encara o Aurora (Bolívia) em Cochabamba pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América.