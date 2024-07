Vasco vence o Internacional na volta ao Beira-Rio e se afasta do Z4

O Vasco conquistou uma importante vitória ao bater o Internacional por 2 a 1, neste domingo (7). Foi o retorno dos colorados ao Estádio Beira-Rio em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Adson e Lyncon marcaram para os cariocas. Bustos descontou para os gaúchos.

O resultado afasta o Vasco do Z4. A equipe chega a 17 pontos a abre cinco da zona em 13º. O Inter estaciona com 19 pontos em 10º lugar.

Renê precisou deixar o jogo de ambulância. Ele sofreu um choque feio de cabeça com Rojas aos 39 minutos do primeiro tempo e os dois precisaram de atendimento médico. O lateral do Inter apareceu sangrando e chegou a ficar desacordado.

O jogador do Vasco voltou, mas deixou o campo no intervalo. Ele levou 15 pontos na cabeça.

Foi o retorno do Inter ao Beira-Rio. Após 70 dias, o Colorado teve o reencontro emocional com o estádio, que ficou fechado depois das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O local passou por novo plantio do campo e uma limpeza intensa para recuperação dos estragos. O presidente Alessandro Barcellos apareceu emocionado após o vídeo sobre a reforma passar no telão. Foram mais de 33 mil presentes.

Essa é a primeira vitória do Vasco como visitante. O cruz-maltino havia perdido todas as seis partidas disputadas antes disso.

Os dois times voltam a jogar na quarta-feira. O Internacional tem o jogo atrasado da Copa do Brasil contra o Juventude, em casa, às 19h. O Vasco recebe o Corinthians pelo Brasileirão no mesmo horário.

Alan Patrick será desfalque. Ele estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo.

Pablo Vegetti completou 50 jogos pelo Vasco. Ele tem 24 gols pelo clube e é o capitão da equipe atualmente.

INTERNACIONAL

Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Renê (Robert Renan); Rômulo, Bruno Henrique (Wesley), Bruno Gomes (Gustavo Prado), Hyoran (Alario) e Alan Patrick; Lucca Drummond (Wanderson). T.: Eduardo Coudet.

VASCO

Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas (Lyncon), Léo, Leandrinho, Sforza, Mateus Carvalho (Zé Gabriel), JP (Praxedes), Adson (Rayan), Rossi (Erick Marcus) e Vegetti (Victor Luis). T.: Rafael Paiva.

Local: Beira Rio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

Cartões amarelos: Wesley, Alan Patrick (INT), Paulo Henrique, Praxedes (VAS)

Cartões vermelhos: –

Gols: Adson (aos 15 minutos do segundo tempo), Lyncon (aos 26 minutos do segundo tempo), Bustos (aos 34 minutos do segundo tempo)