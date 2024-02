Vasco terá dois patrocínios pontuais para o clássico com o Flamengo

Em meio às negociações por um novo master, o Vasco terá dois patrocinadores pontuais no clássico com o Flamengo, neste domingo (4), pelo Campeonato Carioca.

O uniforme do Cruz-Maltino vai ter duas mudanças para o duelo: a Intermac e a Buser. O clássico vai acontecer no Maracanã.

A Intermac vai estar no principal espaço da camisa. A empresa já era parceira do clube e tem a marca estampada no calção.

A Buser vai ter a marca nas costas da camisa vascaína. Ela não tinha ainda vínculo com o clube e fechou esta ação pontual.

As ações vão render ao Vasco cerca de R$ 800 mil. O clube acredita que as parcerias são positivas porque, se projetado para a temporada, indica uma arrecadação de patrocínio na casa de R$ 40 milhões, duas vezes maior em relação ao último ano.

O Cruz-Maltino está no mercado em busca de um novo patrocinador master. O clube tinha contrato com a Pixbet e, recentemente, esteve em negociação com a EstrelaBet, mas as conversas não se concretizaram.