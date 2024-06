Vasco tenta repatriar atacante Talles Magno; Grupo City define pedida

O Vasco está interessado no retorno do atacante Talles Magno, que pode estar de saída do New York City FC, da MLS. O Cruzmaltino fez uma consulta pelo jogador e deseja a contratação por empréstimo. O Grupo City, controlador do time americano, por sua vez, tem interesse em vender o jovem de 21 anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo UOL.

A pedida para negociar o atleta em definitivo está entre 10 e 15 milhões de euros (R$ 58 e R$ 87 milhões, na cotação atual). O Cruzmaltino já sinalizou que não chegará a esses valores, mas mantém o jogador no radar e aguarda desdobramentos.

Talles Magno não vem atuando com frequência no New York City e pode deixar a equipe na próxima janela de transferências. No começo do ano, Atlético-MG e Bologna, da Itália, tentaram a contratação do jovem.

Na última temporada, o atacante acumulou quatro gols e três assistências em 34 partidas disputadas pelo New York City. Em 2021, o brasileiro foi adquirido pelo time norte-americano junto ao Vasco por R$ 42 milhões.