Vasco tem maior bilheteria em um jogo do Brasileirão 2024, mas fica com valor bem inferior

O duelo entre Vasco da Gama e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, quebrou recorde de maior público em eventos brasileiros na temporada 2024. Foram 62.186 pagantes, que assistiram ao confronto no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Além disso, o confronto teve a maior renda de uma partida do Campeonato Brasileiro 2024, com R$ 7.496.563 de renda bruta.

Porém, o que muita gente não sabe é que o Cruzmaltino não ficará com esse valor para os seus cofres, já que na venda do mando de campo a negociação interferiu diretamente nisso.

Vasco fica com R$ 1 milhão

O Vasco vendeu o mando de campo da partida diante do Palmeiras para o grupo Metrópoles Sports, em contrato feito pela 777 Partners. No acordo, o clube vendeu o mando por R$ 1,5 milhão, mas o valor caiu.

Como optaram por um adiantamento já no primeiro semestre, receberam R$ 1 milhão. Dessa forma, a Metrópoles Sports é quem ficou com o restante, mas o grupo também assumiu todos os custos operacionais, incluindo a logística e transporte da delegação vascaína.

Os diretores do Vasco encararam a situação como uma falta de ambição esportiva, já que o time está bem e teria mais chances de vitória em São Januário. Em Brasília, perderam o duelo para o Palmeiras por 1 a 0.

Vasco ainda vive impasse com 777 Partners

A empresa 777 Partners se tornou dona da SAF do Vasco da Gama, com a promessa de recolocar o clube entre os gigantes do futebol brasileiro. Porém, as expectativas deram lugar a apreensão por parte dos torcedores, já que a empresa enfrenta problemas fora do país.

Com uma série de processos de fraude envolvendo a empresa, o Vasco conseguiu retomar momentaneamente o controle do futebol, encabeçado pelo seu presidente, Pedrinho.

Vale destacar que Josh Wander e Steve Pasko, dois sócios-fundadores da 777, se afastaram do cargo. Com isso, o associativo do Vasco entende que a saída deles fere o contrato da SAF e se torna instrumento jurídico do clube contra a empresa.

A empresa foi suspensa por 90 dias, em meio a um processo de arbitragem em andamento com o clube carioca. Em meio a isso, a 777 Partners também passa por um processo de falência e, a A-CAP, uma seguradora, tomou o controle dos ativos da empresa e colocou os bens à venda, entre eles, os clubes.

Apesar disso, a seguradora fez um acordo com o Vasco, no qual ficou estabelecido que são obrigados a avisar o Cruzmaltino sobre qualquer eventual negociação de venda, o que resulta em mais segurança.

Além do Vasco, a 777 Partners tem ações nos seguintes clubes espalhados pelo mundo: Genoa (Itália), Standard Liège (Bélgica), Hertha Berlim (Alemanha), Red Star (França), Melbourne Victory (Austrália) e Sevilla (como sócia minoritária).