Vasco repete fórmula, vence Athletico de virada e sai na frente nas quartas

O Vasco saiu atrás, mas virou contra o Athletico-PR e venceu por 2 a 1, nesta quinta-feira (29), em São Januário, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Christian fez para o Furacão, Puma Rodríguez deixou tudo igual e Hugo Moura virou. O Athletico fez no primeiro tempo e os gols do Vasco saíram já na reta final do jogo.

O Cruzmaltino tem uma invencibilidade que já dura 12 jogos em São Januário. A última derrota vascaína no estádio foi há quatro meses, contra o Criciúma.

O jogo de volta acontece na Ligga Arena, em Curitiba, no dia 11 de setembro. Pelo Brasileiro, os times entram em campo no domingo (1): o Athletico recebe o Palmeiras e o Vasco visita o Vitória.

O JOGO

História começa repetida. Assim como foi na última segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o Athletico saiu na frente e calou a torcida da casa. Os visitantes quase abriram o placar cedo, mas Cuello perdeu grande chance praticamente embaixo da trave. Foi Christian quem assinou para os paranaenses com assistência de Mastriani em jogada armada por Canobbio. Do lado vascaíno, Payet criou as melhores chances, mas só mandou para fora. Os jogadores do Vasco foram para o vestiário ao som de algumas vaias.

Vasco vira mais uma vez. Repetindo a fórmula da rodada do Brasileiro, o Vasco conseguiu a virada com dois gols na segunda etapa. Parte da torcida perdeu a paciência com Payet, que errou passes e não fez boas escolhas durante o jogo. O francês foi substituído em misto a aplausos e vaias das arquibancadas. O empate saiu com Puma Rodríguez, que perdeu uma chance clara, mas conseguiu a redenção com um belo gol no ângulo. Nos acréscimos, Hugo Moura fez valer a lei do ex e marcou de cabeça após escanteio.

Confusão no fim. Já no último minuto, João Victor e Di Yorio se desentenderam em campo e a arbitragem expulsou os jogadores.

LANCES DE DESTAQUE

Passou por todo mundo. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Canobbio cruzou rasteiro na frente do goleiro. Cuello chegou livre de marcação, mas furou na hora de finalizar.

0x1. O Furacão sai na frente aos 31 do primeiro tempo. Canobbio levantou bola para a área e Mastriani ajeitou para o meio de cabeça. Christian dominou e encheu o pé, acertando o canto direito na saída de Léo Jardim.

Perdeu! Aos 33 do segundo tempo, Hugo Moura cruzou na área e Puma Rodríguez mandou com muito perigo na trave.

1×1. No lance seguinte, Jean David jogou na área, Rayan ajeitou de peito e Puma Rodríguez se redimiu com um golaço no ângulo esquerdo do goleiro.

2×1. Aos 47 do segundo tempo, Lucas Piton cruzou aberto pela esquerda. A bola sobrou para Hugo Moura, que testou firme no chão e virou o jogo.

Ficha Técnica

Vasco 2 x 1 Athletico

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Sforza), Hugo Moura e Payet (Jean David); Rayan (GB), Emerson Rodríguez (Leandrinho) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

ATHLETICO-PR

Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Gabriel, Christian (João Cruz) e Zapelli (Felipinho); Cuello (Nikão), Canobbio e Mastriani (Di Yorio). Técnico: Martín Varini

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Juiz: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Naílton Junior de Sousa

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Pablo Vegetti, João Victor (VAS); Mycael (no banco), Thiago Heleno, Christian, Canobbio (CAP)

Cartões vermelhos: João Victor (VAS); Di Yorio (CAP)

Gols: Christian (31’/1ºT), Puma Rodríguez (34’/2ºT), Hugo Moura (47’/2ºT)