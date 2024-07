Vasco reencontra Fortaleza para ampliar série invicta em casa e ficar fora dos últimos lugares

Ainda com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento, o Vasco volta a campo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 20h, recebe o Fortaleza, em São Januário, no Rio, para ampliar a reação dentro de casa. O adversário chega em um momento positivo, mas desafia o retrospecto como visitante.

No final de maio, os dois times se enfrentaram na terceira fase da Copa do Brasil. Após empate sem gols em Fortaleza (CE) e 3 a 3 no Rio, o Vasco avançou, ao vencer a disputa de pênaltis por 5 a 4.

Na última rodada, o Vasco buscou o empate por 1 a 1 no clássico com o Botafogo, em São Januário, onde já vinha de goleada por 4 a 1 contra o São Paulo, e empate sem gols com o Cruzeiro.

O objetivo é ampliar a sequência invicta no ‘Caldeirão’, mas desta vez com vitória. Com 11 pontos, o time aparece em 16º lugar e só não voltou ao Z-4 porque tem uma vitória a mais – 3 a 2 – do que o Atlético-GO. Mesmo assim, a pressão ainda é grande, uma vez que o Grêmio, 18º com dez, tem dois jogos a menos.

O técnico interino Rafael Paiva terá novos problemas para escalar o cruzmaltino. O zagueiro João Victor sofreu uma lesão no joelho e será desfalque por até seis semanas. Com isso, Léo deve voltar à titularidade junto com Maicon. O volante Mateus Cocão e o atacante David voltam de suspensão.

No meio-campo, Guilherme Estrella também sentiu o joelho. Embora os exames não tenham detectado lesão, ele está fora do jogo. O meia Payet pode ser titular, mas o francês talvez ainda não tenha condição de atuar os 90 minutos. Vindo de lesão, ele entrou no começo do primeiro tempo contra o Botafogo no lugar de Estrella. No começo da etapa final, foi substituído e ficou claramente irritado.

Paiva explicou, depois, porque substituiu Payet e reforçou a importância de não ser derrotado em casa. “A gente tirou para não correr nenhum risco. Precisamos dele, faz muita diferença. Sempre vamos buscar a vitória, mas a gente não pode sair derrotado de São Januário. Conseguimos buscar o empate no último jogo e vamos lutar mais para buscar a vitória sempre.”

O Fortaleza chega em momento de recuperação no Brasileirão. Invicto há quatro jogos, venceu os dois últimos: Palmeiras, por 3 a 0, e Juventude, por 2 a 1, ambos em casa. Com isso, chegou a 20 pontos, em oitavo lugar. O time, porém, precisa melhorar seu desempenho como visitante. Em cinco jogos, foram uma vitória, em abril, dois empates e duas derrotas.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá retornos importantes. O goleiro Santos foi relacionado, assim como o zagueiro Kuscevic, que estava na Copa América, o meia Pedro Augusto, após suspensão, e o atacante Marinho, recuperado de lesão. Esses dois últimos devem ser titulares.

O volante Zé Welison, os meias Martínez e Calebe, e os atacantes Pedro Rocha e Moisés são os jogadores que ainda estão no departamento médico.

Vojvoda valorizou a boa sequência do time e pediu foco em um jogo por vez. “Conseguimos uma sequência de resultados importantes, principalmente dentro de casa e isso se traduz na tabela. Vamos partida a partida, cada ponto vale muito e os jogadores compraram essa ideia. Temos que brigar cada ponto e dentro do planejamento estamos em boa fase.”

FICHA TÉCNICA

VASCO X FORTALEZA

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, JP e Payet; Adson, Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva (interino).

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).