Vasco reage e amassa São Paulo em casa com golaços, choro e lei do ex

O Vasco goleou o São Paulo, de virada, por 4 a 1 neste sábado (22), em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo saiu na frente logo cedo, com André Silva, mas levou a virada com gols de Alan Franco (contra), Estrella, Leandrinho e David.

O Tricolor foi melhor nos primeiros minutos, mas sentou em cima da vantagem, levou a virada ainda no primeiro tempo e viu o Vasco suar muito para vencer em casa. Os visitantes não criaram uma chance sequer no segundo tempo e ainda sofreram outros dois gols.

O grande destaque do Vasco foi o meio-campista Estrella, de 19 anos. Novidade no time titular, ele fez um golaço e chorou na comemoração.

David, ex-São Paulo, marcou o quarto gol nos acréscimos e confirmou a Lei do Ex.

O Vasco do interino Rafael Paiva respira e sobe para o 15º lugar, com 10 pontos. O Cruzmaltino espera anunciar um novo treinador em breve.

O São Paulo de Zubeldía agora é o oitavo, com 15, e liga um grande sinal de alerta. O Tricolor já havia perdido em casa para o Cuiabá.

O Vasco voltará a campo para enfrentar o Bahia, quarta-feira, fora de casa. O São Paulo receberá o Criciúma, na quinta.

O JOGO

O São Paulo dominou a partida nos primeiros minutos e não teve dificuldade até abrir o placar.

Aos 10 minutos, Nestor cruzou e André Silva cabeceou no ângulo do goleiro Léo Jardim para colocar o Tricolor na frente.

O time de Zubeldia continuou em cima do Vasco após o primeiro gol e criou outras chances, mas aos poucos foi diminuindo o ritmo e chamando o time mandante para a sua defesa.

Quando o placar marcava 32 jogados, Adson tabelou com Paulo Henrique e bateu na saída de Jandrei. Igor Vinicius tirou quase em cima da linha e a bola bateu em Alan Franco e entrou. Gol contra do zagueiro são-paulino.

O Vasco continuou em cima e conseguiu a virada em contra-ataque aos 47 minutos, já nos acréscimos. Estrella, de apenas 19, teve calma para driblar e deslocar Jandrei. 2 a 1.

Um fato curioso da etapa inicial foi a “perseguição” a Maicon. O zagueiro foi o único vaiado pela torcida do Vasco a cada vez que tocou na bola.

O segundo tempo teve pouquíssimas emoções. O São Paulo ficou com a bola, mas não criou uma chance clara sequer.

O Vasco, bem organizado e com muito esforço, se defendeu bem e fez Maicon até ganhar alguns aplausos depois de ser o maior alvo do torcedor.

No fim, a raça cruzmaltina foi recompensada. Em novo contra-ataque, Leandrinho, que havia acabado de entrar, recebeu de David e acertou um míssil em Jandrei.

Totalmente descaracterizado com as substituições, o São Paulo ainda levou o quarto gol com David, nos acréscimos. Goleada surpreendente do Vasco.

GOLS E DESTAQUES

1 a 0. Aos 10 minutos, André Silva acertou um cabeceio perfeito após cruzamento de Rodrigo Nestor para abrir o placar.

1 a 1. No minuto 32, Adson invadiu a área e finalizou antes de Igor Vinicius tirar em cima da linha e a bola acabar em gol contra de Alan Franco.

2 a 1. Aos 47 minutos do primeiro tempo, Estrella aproveitou contra-ataque e fez um belo gol para o Vasco.

3 a 1. Aos 34 minutos do segundo tempo, Leandrinho recebeu sozinho em contragolpe e encheu o pé para vencer Jandrei.

4 a 1. Aos 47 minutos do segundo tempo, David recebeu de JP e acertou bonito voleio para fechar o placar.

FICHA TÉCNICA

VASCO 4 x 1 SÃO PAULO

VASCO

Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Maicon e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho e Guilherme Estrella (JP); Adson (Rossi), David e Vegetti. T.: Rafael Paiva (interino)

SÃO PAULO

Jandrei, Igor Vinicius (Ferreirinha), Alan Franco, Diego Costa e Patryck (Welington); Luiz Gustavo, Galoppo (Juan), Rodrigo Nestor (Michel Araújo) e Lucas Moura; André Silva e Calleri (Wellington Rato). T.: Luis Zubeldia

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Cartões amarelos: Estrella, Maicon e Rossi (Vasco) e Patryck (São Paulo)

Gols:

Vasco: Alan Franco (contra) e Estrella, aos 32 e 47 minutos do 1T; Leandrinho e David, aos 34 e 47 minutos do 2T

São Paulo: André Silva, aos 10 minutos do 1T