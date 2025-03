Vasco quer renovar contrato com Puma Rodríguez

O Vasco da Gama está em negociação para a renovação do contrato do lateral-direito Puma Rodríguez, que atualmente tem vínculo até o final deste ano. Com a intenção de não perder o jogador de 28 anos sem compensação financeira, o clube procura garantir a permanência do atleta, que já poderá assinar um pré-contrato a partir de julho com outras equipes, podendo se transferir sem custos em 2026.

Atualmente convocado para representar a seleção uruguaia, embora não participe do confronto contra a Argentina nesta sexta-feira (21), Puma Rodríguez é considerado uma peça valiosa no elenco vascaíno. Desde janeiro, o clube vem mantendo diálogo com os representantes do jogador, mas ainda não chegou a um consenso sobre os termos da renovação.

As conversas deverão ser retomadas assim que Puma retornar de suas obrigações internacionais. Desde sua chegada ao Vasco em 2023, o atleta alternou entre titularidade e reserva, tendo até atuado como ponta direita em algumas ocasiões. No entanto, nos últimos jogos, perdeu a posição para Paulo Henrique, que se destacou como um dos principais jogadores da equipe na segunda metade da temporada de 2023.

No total, contando as temporadas de 2023 e 2024, Puma Rodríguez participou de 41 partidas, anotando dois gols e fornecendo quatro assistências. Em comparação, Paulo Henrique disputou 65 jogos no mesmo período, contribuindo com três gols e duas assistências. O desempenho dos jogadores será um fator crucial nas negociações futuras.