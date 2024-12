Vasco quebra invencibilidade do Minas com vitória marcante no NBB

O último quarto do jogo entre Vasco e Minas foi marcado por uma tentativa determinada de reação por parte do time mineiro. Após enfrentar um terceiro quarto desafiador, onde o Vasco consolidou sua liderança, o Minas entrou em quadra com uma postura mais agressiva, buscando diminuir a diferença no placar.

Quarto Final: Minas tenta reagir

O último quarto do jogo entre Vasco e Minas foi marcado por uma tentativa determinada de reação por parte do time mineiro. Após enfrentar um terceiro quarto desafiador, onde o Vasco consolidou sua liderança, o Minas entrou em quadra com uma postura mais agressiva, buscando diminuir a diferença no placar.

Com um início enérgico, Hollowell e Monteiro conseguiram cortar a vantagem do Vasco para apenas nove pontos, deixando o jogo em 57 a 48. Este esforço inicial deu nova vida ao time mineiro, que buscava manter o ímpeto e explorar qualquer falha defensiva do adversário.

No entanto, a experiência e a organização do Vasco prevaleceram. Aos três minutos, Eddy garantiu os primeiros pontos do Vasco no quarto, aumentando a diferença para 60 a 52. A partir desse ponto, o time carioca retomou o controle do jogo, com Jamaal e Humberto convertendo cestas cruciais que voltaram a ampliar a vantagem.

A resistência do Minas se mostrou insuficiente frente à eficiência vascaína nos momentos decisivos. O Vasco soube administrar bem sua liderança, mantendo a calma e garantindo que cada posse de bola fosse maximizada para retardar qualquer avanço do adversário. Quando Humberto marcou uma bola de três aos sete minutos, o placar apontava 72 a 56, praticamente selando o destino da partida.

A um minuto do fim, com o placar já favorável em 78 a 63, os torcedores presentes começaram a comemorar a iminente vitória. O último esforço do Minas não foi suficiente para mudar o resultado final, com o Vasco assegurando uma vitória convincente por 81 a 64.

Essa performance no quarto final não apenas destacou as capacidades defensivas e ofensivas bem equilibradas do Vasco, mas também evidenciou a resiliência do Minas em nunca desistir até o apito final. Com essa vitória consolidada, o foco agora se volta para as análises pós-jogo e as lições aprendidas por ambas as equipes.

Escalações dos Times

A análise das escalações revela a estratégia adotada por ambas as equipes para o confronto. O Vasco entrou em quadra com Jamaal, Eugeniusz, Paulichi, Eddy e Humberto, uma formação que destacou a experiência e habilidade ofensiva, especialmente com a presença de Marquinhos, que apesar de não estar na lista inicial, foi um dos principais destaques do jogo. A opção por jogadores como Jamaal e Eugeniusz reforçou a capacidade defensiva e ofensiva do time da casa, essenciais para segurar o ímpeto do Minas.

O Minas, por sua vez, começou com Machado, Fuzaro, Mineiro, Paranhos e Montero. Essa formação refletia a intenção do técnico Léo Costa de equilibrar ataque e defesa desde o início. Contudo, as dificuldades enfrentadas ao longo do jogo evidenciaram alguns desajustes no esquema proposto, principalmente nas respostas rápidas aos contra-ataques do Vasco.

Os bancos de reserva também foram acionados estrategicamente ao longo da partida. Pelo Vasco, Gustavo Basílio, Scheuer e Diego entraram para manter o ritmo intenso e proporcionar alternativas táticas durante o jogo. Já pelo lado do Minas, Hollowell, Fernando, Wini Silva, Arengo e Yuri foram utilizados para tentar conter a vantagem adversária e buscar uma recuperação no placar.

A escolha das escalações e suas respectivas atuações no decorrer da partida foram fundamentais para o desfecho do confronto. Essa combinação de estratégias será analisada nas futuras partidas pelas equipes técnicas para aprimorar as performances em quadra.