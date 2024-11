Vasco propõe acordo para pagar Hugo Moura ao Athletico-PR

O Vasco da Gama estabeleceu um acordo para iniciar o pagamento ao Athletico Paranaense referente à aquisição definitiva do jogador Hugo Moura, uma negociação que remonta ao ano anterior. O clube carioca havia sido acionado judicialmente pelo Furacão devido à inadimplência nos compromissos financeiros assumidos na transação.

Na tentativa de resolver a pendência, o Vasco apresentou uma proposta na Vara Cível de Curitiba, sugerindo um parcelamento da dívida que totaliza R$ 1,9 milhão, incluindo juros decorrentes do atraso. Inicialmente, o montante acordado pela compra do atleta era de R$ 1,5 milhão.

Conforme os termos do acordo, o Vasco já efetuou um pagamento inicial de R$ 545 mil e se comprometeu a quitar o restante em 12 parcelas mensais a partir de janeiro de 2025. Cada parcela terá o valor aproximado de R$ 833 mil, elevando o custo total para cerca de R$ 10 milhões. Essas informações foram reveladas primeiramente pelo veículo de comunicação Lance.

Hugo Moura, apesar das controvérsias em torno da negociação, tem se destacado como um dos jogadores-chave no elenco vascaíno. Recentemente, ele marcou um gol contra seu ex-clube, Athletico-PR, em partida válida pela Copa do Brasil.

O Vasco contará com a presença do volante em seu próximo confronto contra o Internacional, marcado para esta quinta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, durante a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.