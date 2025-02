Vasco faz proposta ao Casa Pia por meia-atacante Nuno Moreira

O Vasco da Gama intensificou sua busca por reforços para a temporada 2025. O clube carioca apresentou uma proposta oficial ao Casa Pia, de Portugal, pelo meia-atacante Nuno Moreira, de 25 anos. O atleta tem se destacado no futebol português e é visto como uma peça importante para fortalecer o setor ofensivo vascaíno.

Destaque no Casa Pia atraiu atenção vascaína

Com passagens pelas categorias de base do Sporting, Moreira brilhou no Casa Pia, acumulando 38 partidas, 11 gols e 6 assistências. Na temporada atual, o meia marcou nove gols, incluindo um hat-trick na vitória por 5 a 0 sobre o Amora FC pela Taça de Portugal.

Movimentos no mercado europeu seguem intensos

O executivo de futebol Marcelo Sant’Ana está na Europa aguardando o posicionamento do clube português. Além de Moreira, o Vasco segue negociando com Benjamín Garré, do Krylya Sovetov (Rússia), e Loide Augusto, do Alanyaspor (Turquia).