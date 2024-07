Vasco engata quarta vitória seguida e complica Atlético-GO no Brasileirão

O Vasco venceu o Atlético-GO por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), no Estádio Antônio Accioly, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. David marcou para o time carioca na segunda etapa.

O Vasco foi a 23 pontos, ocupando a 9ª posição da tabela. Na zona de rebaixamento, o Atlético tem 11 na 19ª colocação.

A fase vascaína empolga e já são quatro vitórias seguidas. Em situação oposta, o Atlético acumulou a quarta derrota consecutiva no campeonato.

Na próxima rodada, o Gigante da Colina joga contra o Atlético-MG e o Dragão encara o Fortaleza. Os dois jogos são no domingo (21).

O JOGO

O primeiro tempo foi repleto de reviravoltas, começando por um pênalti polêmico marcado em campo. No lance, Vegetti caiu após um toque aparentemente leve de Anderson Martins. O VAR sugeriu revisão, mas o árbitro Matheus Candançan manteve a decisão inicial gerando muita reclamação da torcida e dos jogadores.

Ronaldo defendeu a cobrança do próprio Vegetti sem rebote e fez a torcida subir o som no Antônio Accioly. O Vasco não se abalou e marcou no minuto seguinte com Praxedes, mas o lance foi anulado por impedimento.

O alvinegro voltou do intervalo com o mesmo ritmo do começo, e logo abriu o placar com David. Depois do gol, Vagner Mancini mexeu nas peças buscando conter a pressão dos visitantes. Os donos da casa passaram a ocupar mais o espaço no ataque, mas não levaram perigo ao gol de Léo Jardim.

GOLS E LANCES

Vegetti cai, e juiz marca. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o jogador argentino caiu na área após puxão de Adriano Martins. O assistente de vídeo chamou o árbitro para rever o lance, que confirmou a penalidade após três minutos de análise.

Defendeu! Na cobrança do pênalti aos 21 minutos, Vegetti tentou o canto direito do goleiro e Ronaldo encaixou.

Anulado. Aos 22, Vegetti apareceu pela direita e cruzou rasteiro em direção à área. A bola passou na frente de Ronaldo, que ficou indeciso no lance e não conseguiu interceptar. David recebeu do outro lado e tocou no meio achando Praxedes, que acertou o gol. O VAR anulou por impedimento.

0x1. Aos 5 minutos do segundo tempo, David recebeu de Hugo Moura na meia-lua. O camisa 7 dominou, fez o giro e acertou um chute cruzado no canto do gol para abrir o placar.

Ficha Técnica

Atlético-GO 0 x 1 Vasco

ATLÉTICO-GO

Ronaldo; Maguinho (Roni), Adriano Martins, Alix, Guilherme Romão; Lucas Kal (Baralhas), Rhaldney, Janderson (Yony González); Shaylon (Alejo Cruz), Luiz Fernando, Hurtado (Derek). Técnico: Vagner Mancini

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Léo, Maicon, Lucas Piton; Hugo Moura (Rayan), Matheus Carvalho (Zé Gabriel), Praxedes (JP); David (Victor Luis), Adson (Galdames), Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia

Juiz: Matheus Candançan

Cartões amarelos: Adriano Martins, Janderson (ACG); Hugo Moura, Mateus Carvalho, Rayan (VAS)

Gol: David (5’/2ºT)