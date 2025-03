Vasco derrota o Maricá por 4 a 2 em jogo-treino

No último sábado, 15 de julho, o Vasco da Gama enfrentou o Maricá em um jogo-treino realizado no CT Moacyr Barbosa, saindo vitorioso pelo placar de 4 a 2. Este confronto marcou o primeiro teste da equipe sob o comando do técnico Fábio Carille antes da estreia no Campeonato Brasileiro.

A partida foi dividida em quatro tempos de 30 minutos, permitindo que a comissão técnica realizasse diversas substituições e testasse a formação do time. Os gols que garantiram a vitória vascaína foram anotados por Rayan, Sforza, Souza e Paulinho.

Notavelmente, os jogadores Souza e Sforza, que começaram o jogo no banco de reservas, foram responsáveis por selar o resultado final durante os últimos minutos do amistoso. A performance da equipe demonstrou um bom entrosamento e preparação para os desafios que estão por vir.

Com a data da estreia no Brasileirão se aproximando, marcada para o dia 30 deste mês contra o Santos em São Januário, é esperado que o Vasco realize mais um amistoso para continuar seu processo de preparação. A expectativa é alta entre torcedores e jogadores em relação ao desempenho na competição nacional.