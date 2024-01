Vasco decide rescindir patrocínio, mas vê negociação com substituto travar

O Vasco decidiu que rescindirá seu contrato com a Pixbet, patrocinadora máster do clube. As negociações com o substituto, porém, travaram.

O Cruzmaltino propôs um aumento nos valores para renovar o vínculo, mas a empresa de apostas esportivas não aceitou. O contrato atual rendia R$ 22 milhões ao ano.

O clube também não vinha digerindo bem as ações da Pixbet com o rival Flamengo, onde a empresa também é patrocinadora e investe uma quantia bem maior. Na contratação de De La Cruz, por exemplo, o reforço do Rubro-Negro chegou no aeroporto vestindo uma camisa da marca.

O Vasco alega ainda que a Pixbet vinha atrasando os pagamentos, e este argumento será utilizado na rescisão de contrato que, nos termos normais, exige multa.

O Cruzmaltino já não exibe mais a marca da Pixbet nos seus uniformes, backdrops e placas de publicidade neste início de temporada.

O Vasco tinha negociações avançadas com a Estrela Bet para receber o dobro do que ganhava da Pixbet, mas a outra empresa de apostas esportivas recuou nas tratativas.

O clube, porém, alega que recebeu sondagens de outras empresas e determinou que o “sarrafo” será mais acima para quem pretender exibir sua marca como patrocínio máster na camisa. O mínimo exigido é o dobro do que era recebido pela Pixbet.

O Vasco pretende fechar com o novo patrocinador máster ainda no decorrer do Campeonato Carioca.