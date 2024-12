Vasco se aproxima da contratação do técnico Fábio Carille, ex-Santos

O Vasco da Gama está em fase avançada de negociações para a contratação do técnico Fábio Carille. O clube já formalizou uma proposta ao treinador e está confiante em um desfecho positivo muito em breve. Carille demonstrou interesse pelo projeto apresentado pelo clube, o que pode facilitar o “sim” à proposta.

Fábio Carille se destaca por possuir as características desejadas pela diretoria vascaína: experiência no futebol brasileiro e um histórico de estabilidade em clubes. A administração do Vasco reconhece a importância de contar com um profissional que compreenda profundamente o cenário do futebol nacional, evitando assim apostas em treinadores sem vivência nesse contexto.

Outro aspecto relevante é a capacidade de Carille em oferecer um equilíbrio defensivo às suas equipes, uma área em que o Vasco apresentou dificuldades nos últimos campeonatos.

Antes de focar em Carille, o Vasco havia realizado uma abordagem a Renato Gaúcho, que acabou declinando o convite. Embora tenha se mostrado favorável ao planejamento do clube, a questão salarial foi um fator determinante para a recusa.

No seu último trabalho, Fábio Carille esteve à frente do Santos, onde conseguiu levar a equipe de volta à elite do Campeonato Brasileiro após conquistar o título da Série B. Nessa passagem, foram 53 partidas, com 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas.

A carreira de Carille teve início em 2016 como técnico interino no Corinthians, onde foi efetivado e conquistou o Brasileirão de 2017. Ele também teve passagens por clubes estrangeiros, como Al-Wehda e Al-Ittihad, na Arábia Saudita, além de ter trabalhado no V-Varen Nagasaki, do Japão, e no Athletico-PR.