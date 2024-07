Vasco anuncia Alex Teixeira: ‘Relação tinha que ter um final feliz’

O Vasco anunciou, na tarde desta segunda-feira (15), o atacante Alex Teixeira.

“Muito importante estar aqui de volta. O Vasco é minha casa. Toda vez que tiver a oportunidade de voltar, voltarei com toda certeza. É o clube que me formou, que me deu todo apoio e estar voltando me deixa muito feliz”, disse Alex Teixeira, ao site oficial do Vasco

O jogador, de 34 anos, assinou contrato até dezembro de 2025. Ele chega juntamente aos outros “crias” Philippe Coutinho e Souza, já anunciados —eles foram criados juntos na base e têm amizade até os dias atuais.

Alex Teixeira fará sua terceira passagem pelo Vasco. A última terminou há cerca de sete meses. Ele foi contratado em 2022, ainda na Série B do Brasileiro, e não teve o vínculo renovado ao fim da temporada passada.

O Vasco citou que a “relação em campo tinha que ter um final feliz”. O clube publicou um vídeo em que os filhos do jogador veem peças que remontam a trajetória dele em São Januário.

O atacante atuou em 52 jogos e marcou 7 gols entre 2022 e 2023. Revelado pelo clube, ele deu adeus pela primeira vez em 2010, quando foi para Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele atuou ainda por Jiangsu Suning, da China, e Besiktas, da Turquia.