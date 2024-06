Varizes e o impacto silencioso na qualidade de vida

Sensação de peso, queimação, dor e inchaço nas pernas – esses sintomas, muitas vezes ignorados, podem indicar algo mais sério: varizes. Essa condição vascular, aparentemente inofensiva, pode evoluir para problemas graves, como a insuficiência venosa crônica, resultando até mesmo em úlceras, nos casos mais graves.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), as varizes afetam cerca de 38% da população geral brasileira, sendo as mulheres mais afetadas, com uma prevalência de até 45%, em comparação com os homens.

O Dr. Márcio Steinbruch, especialista em varizes e cirurgia vascular, destaca que os primeiros sinais podem surgir por volta dos 30 anos, e, em casos mais raros, até mesmo na adolescência. De acordo com o especialista, fatores como obesidade, sedentarismo, predisposição genética e longos períodos de permanência em pé ou sentado são determinantes para o desenvolvimento da doença. “Ao longo do tempo, esses fatores comprometem a circulação venosa, levando à dilatação das veias e afetando não apenas a parte estética, mas também a funcionalidade vascular”, comentou.

A importância do acompanhamento médico

A busca pela orientação médica adequada pode prevenir complicações futuras, amenizando os principais sintomas, como dor e inchaço, que afetam diretamente a qualidade de vida dos pacientes.

Quanto ao tratamento, o especialista enfatiza que, em casos mais simples, o acompanhamento de rotina pode ser suficiente. No entanto, ele alerta que os danos decorrentes das varizes são progressivos e podem se manifestar a médio e longo prazo. Portanto, é fundamental que as pessoas compreendam que os sintomas das varizes não devem ser negligenciados e que deem a devida atenção à saúde vascular.

“Embora raramente causem complicações imediatas, a decisão de buscar tratamento especializado o mais breve possível pode ter um impacto significativo na qualidade de vida do paciente ao longo de 10 ou 20 anos após o diagnóstico”, explica o Dr. Steinbruch.