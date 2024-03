Varal Solidário do Fundo Social de Diadema será na UBS da Vila Paulina

Com distribuição gratuita de roupas, calçados, bolsas, cintos e outros acessórios, acontece nesta quinta-feira, 21/3, das 9h às 14h, mais um Varal Solidário do Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Diadema. Dessa vez, a ação humanitária vai acontecer na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Paulina, avenida Afrânio Peixoto nº 643, região do Eldorado.

Sempre que acontece o Varal Solidário, o Fundo Social de Diadema coloca em exposição as peças de roupas e demais itens para que as pessoas possam escolher livremente. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público em geral.

De acordo com a direção do FSS de Diadema, em 2023 foram arrecadados cerca de 34.000 peças de roupas, 5.000 pares de calçados e outros itens. Com isso, o órgão conseguiu realizar quase 40 Varais Solidários em diversos bairros, além de atender a demanda do Centro Pop, serviço da Prefeitura que atende pessoas em situação de rua.

O Fundo Social de Solidariedade de Diadema foi criado em 2013. O órgão é uma entidade sem fins lucrativos, constituído por membros representantes de clubes de serviços e organizações não governamentais. O Fundo tem como missão promover a inclusão social através do seu objetivo principal: envolver a sociedade na prática do trabalho voluntário para minimizar as necessidades sociais de grupos menos favorecidos.

SERVIÇO

Varal Solidário do Fundo Social na UBS Paulina

Data/Horário: 21/3, quinta-feira, 9h às 14h

Avenida Afrânio Peixoto, 643 – Vila Paulina – Eldorado