Vanilla Show passa por dois bairros de São Bernardo neste fim de semana

Uma palhaça pode ser surfista? Com toda certeza! Afinal, deve estar em qualquer lugar que queira estar. E o que mais? Ah, o desfecho deste sonho pode ser conferido durante o espetáculo circense Vanilla Show, que desembarca em diversos pontos de São Bernardo do Campo (SP) por conta do Projeto Circo pelos Bairros. As próximas sessões acontecem sábado (14/9), às 15h30, na Vila São Pedro, e domingo (15/9), às 15h30, na Praça do Trabalhador Armando Ruivo (Vila São José). A entrada é gratuita.

Realizado por intermédio da Lei Federal Paulo Gustavo, a partir da Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo do Campo (SP), o Projeto Circo pelos Bairros passará por cinco regiões da cidade: DER , Tatetos – Pós-Balsa, Parque Imigrantes, Vila São José e Vila Esperança. Importante: todas as sessões contarão com Intérprete de Libras.

“Circular com um projeto que propõe um espetáculo feito gratuitamente nas praças é muito significativo pra mim, pois acredito na importância do encontro, do riso e de aproveitar momentos presenciais em tempos em que a virtualidade toma conta do nosso cotidiano”, destaca Danila Meloni, a Palhaça Vanilla.

Durante o desenrolar da trama, a plateia acompanha as aventuras e desventuras da palhaça em busca do seu sonho: torna-se surfista. Para auxiliá-la na missão, espectadores são convidados a ocupar a cena. “O Respeitável Público ajuda a Vanilla a montar o cenário perfeito para o surfe, que conta com mar e coisas que encontramos na praia. A intenção é que quem vem para a cena participe e se divirta em um momento de jogo e descontração”, pontua a artista.

Para atrair a atenção da plateia, a Palhaça Vanilla lança mão de diversas virtuoses circenses. Destaque aos malabares (jogo claves em cima de uma rola-rola), malabarismo de contato (manipulação de objetos em contato com o corpo), equilibrismo (monociclo) e acrobacias de solo. Tudo isso, sem contar, é claro, o humor, a graça, as gags e o improviso, que são marcas da palhaçaria. “Trata-se de uma fusão de destreza física, da comicidade e da busca por sonhos. O Vanilla Show encanta, diverte e inspira”, reforça.

Com 40 minutos de duração, Vanilla Show também se destaca pela capacidade de colocar a mulher no centro do picadeiro, comandando o seu próprio espetáculo. “É importante mostrar que, cada vez mais, as mulheres têm lugar de destaque dentro das artes circenses e da palhaçaria. Além disso, o espetáculo serve de identificação e inspiração para mulheres e meninas que almejam seguir suas carreiras, independentemente da área”, finaliza.

Programação | Projeto Circo pelos Bairros

14/9 (sábado), às 15h30

Vila São Pedro

(Rua da Educação, 331, Grotão)

15/9 (domingo), às 15h30

Praça do Trabalhador Armando Ruivo

Vila São José

(Av. Gen. Barreto de Menezes, 150, Ferrazópolis)

Classificação: livre

Duração: 40 min