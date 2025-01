Vanessa Nery assume a gerência geral do Shopping ABC

O início de 2025 já trouxe grandes novidades para o Shopping ABC e crava um marco importante na trajetória do empreendimento: a chegada de Vanessa Nery, na gerência geral do centro de compras, a partir do dia 22 de janeiro. O início da jornada de Vanessa reforça o compromisso de excelência profissional e o crescimento estratégico do shopping como um todo.

Há mais de 30 anos no segmento de shopping centers, Nery é formada em administração de empresas e pós-graduada em Marketing. Sua carreira foi marcada por posições de lideranças em conceituados empreendimentos como Boavista Shopping, Shopping Campo Limpo, Shopping Penha, Shopping Metrópole e Franca Shopping e, em sua última passagem, na gestão do Atrium Shopping, também em Santo André.

Abraçando esse novo desafio na gestão dos negócios, Vanessa assume a gerência após 6 anos do comando de Odair Daroque, que se aposenta este mês do cargo e deixa um legado importante de excelência operacional e fortalecimento do shopping como um dos destinos de compras mais importantes do Grande ABC e Capital.

“Estou muito feliz por essa oportunidade e novos desafios na minha carreira. Trabalhar com shopping é apaixonante, mas exige uma visão ampla e adaptável. O mercado está em constante mudança e evolução e, por isso, é fundamental estar atento às novas tendências e necessidades do consumidor. Quero trabalhar muito no Shopping ABC essa colaboração entre todas as partes, entendendo o que está por trás da experiência do consumidor e novidades, como um todo, no dia a dia do empreendimento”, comenta Vanessa sobre sua chegada