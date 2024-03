Vanessa da Mata chega ao Rio com a turnê de “Vem Doce”

Vanessa da Mata retorna ao Rio de Janeiro para levar a turnê de “Vem Doce” e celebrar seus 20 anos de carreira. O álbum é sucesso de público e crítica, sendo indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor álbum de música popular brasileira e no sábado, 9 de março, a artista sobe ao palco do Qualistage para exibir seu novo trabalho e cantar sucessos que marcaram gerações.

Dividido em três atos, o novo show tem direção assinada por Jorge Farjalla e apresenta a artista revisitando sua trajetória pessoal e musical. Vanessa une as novas canções aos títulos clássicos de sua carreira, agora reimaginados para o contexto criativo do projeto. Cada um dos atos conta com um cenário diferente, inspirados por grandes nomes do modernismo brasileiro, como Oswald de Andrade, Lina Bo Bardi, Hélio Eichbauer, entre tantos outros.

“Vem Doce” oferece a potente voz da artista ao lado de sua talentosa banda em um espetáculo que une elementos de grandes gêneros da música e da cultura brasileira. O álbum possui 13 faixas inéditas e contempla diferentes gêneros e parcerias, como João Gomes, com quem Vanessa da Mata canta “Comentário A Respeito de John”, regravação de Belchior, além de Marcelo Camelo, L7NNON e Ana Carolina. Multi-talentosa, Vanessa atua como compositora, arranjadora, produtora e intérprete.

Vanessa da Mata comenta: “Eu amo o Rio de Janeiro. Essa cidade sempre me recebeu muito bem e fiz shows históricos por lá. Dessa vez não vai ser diferente. Vou apresentar o show do meu trabalho mais recente, “Vem Doce”, em uma apresentação pensada com muito carinho. Tenho certeza que quem for vai se emocionar e se divertir bastante comigo.”

Serviço

Apresentação: 09/03/2024

Abertura dos portões: 19h30

Show: 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 22775-004

Classificação: 18 anos. Sujeito a alteração por decisão judicial.

Bilheteria Oficial: Shopping Via Parque – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 22775-003