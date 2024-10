Van que levava atletas de remo é arrastada por carreta no Paraná; seis morrem

Um acidente envolvendo uma carreta e uma van deixou pelo menos seis pessoas mortas na BR-376, em Guaratuba (PR).

Todos os mortos estavam na van, que levava atletas adolescentes de remo de São Paulo a Pelotas (RS).

A van, que levava dez pessoas, foi arrastada para fora da pista por uma carreta, que tombou sobre ela em seguida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu às 21h40 no sentido Santa Catarina da pista.

Um adolescente de 17 anos foi socorrido com vida da van. Ele foi encaminhado para o hospital com ferimentos leves para o Hospital São José, em Joinville.

O motorista da carreta também foi socorrido e não corre risco de morte.

Seis corpos foram retirados e a suspeita é de que os outros três ocupantes da van também estejam mortos. Segundo a PRF, a expectativa é de que os outros corpos sejam retirados do carro com a chegada de um guindaste, que deve içar a carreta.

Atletas que estavam no veículo eram do projeto Remar para o Futuro, do Centro Português de Pelotas. Em publicação nas redes sociais, o time afirmou que acabou em sexto lugar geral da competição, realizada na Raia Olímpica da USP. Ao todo, segundo a publicação, oito atletas e o técnico embarcaram para a capital paulista.

Rodovia está interditada. O sentido Santa Catarina da pista registrava 12 km de congestionamento nesta manhã, segundo a PRF.