Van móvel do CRAS oferece serviços de assistência social no CIC Oeste

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Oeste receberá, entre os dias 25 e 27 de fevereiro, a Van Móvel do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), a partir das 09h. Serão distribuídas 40 senhas por ordem de chegada, com o atendimento realizado até o término das senhas disponíveis. Os serviços oferecidos incluem: atendimento relacionado ao Cadastro Único (CadÚnico) para inserção e atualização de dados, orientações sobre programas como Renda Cidadã, Ação Jovem, Bolsa Família, Renda Mínima, Auxílio Emergencial, Bolsa do Povo e Renda Básica Emergencial.

Para o atendimento, é necessário apresentar documentos de todos os membros da família, como RG e CPF. Embora o comprovante de residência e a declaração de matrícula de crianças e adolescentes não sejam obrigatórios, sua apresentação pode agilizar o atendimento.

Data: Terça (25) a quinta-feira (27), de março de 2025

Horário: A partir das 09h

Endereço: Estrada das Taipas, 990 – Parque Nações Unidas

Localização: https://maps.app.goo.gl/tYeqy2ZxevVyVS69A