Van de serviços da Sabesp estaciona no Poupatempo de São Bernardo

O Poupatempo de São Bernardo do Campo recebe uma van da Sabesp para oferecer serviços rápidos à população, como segunda via de conta de consumo e parcelamento e negociação de débitos. Os atendimentos ficarão à disposição dos cidadãos até sexta-feira, 23 de fevereiro, das 9h às 16h.

A van está estacionada na entrada do posto, que fica na Rua Nicolau Filizola, 100 – Centro -, e os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.

Para os demais serviços, oferecidos dentro do Poupatempo, é preciso realizar o agendamento prévio, de forma gratuita, pelos canais digitais do programa, como o portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens e ainda pelo WhatsApp, através do número (11) 95220-2974.

Atualmente já são mais de mil opções oferecidas de forma eletrônica nos canais do Poupatempo, como renovação de CNH, pesquisa de débitos e pontos na CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais, entre outros.

Serviço

Van de serviços da Sabesp no Poupatempo de São Bernardo do Campo

Data/hora: 19/02 a 23/02, das 9h às 16h

Local: Rua Nicolau Filizola, 100 – Centro – São Bernardo do Campo