Van com torcedores do Corinthians bate em ônibus no Espírito Santo

Uma van que transportava torcedores do Corinthians no sentido MG x ES da BR-262 se envolveu na madrugada desta segunda (8) em um acidente frontal com ônibus. Três vítimas fatais foram confirmadas.

A van invadiu a contramão da via e colidiu de frente com um ônibus que vinha no sentido contrário. O veículo transportava torcedores que foram a Belo Horizonte assistir ao jogo contra o Cruzeiro.

O acidente aconteceu por volta das 1h40 (de Brasília) no Km 169, no Trevo de Irupi, na região de Ibatiba (ES). A PRF confirmou que o tempo estava “firme” e que a via apresentava “plenas condições” no momento do ocorrido.

Três passageiros morreram, todos da van. Duas fatalidades foram confirmadas no local e uma no hospital. Os três eram homens e foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Venda Nova do Imigrante.

Outras dez pessoas tiveram lesões: nove da van e uma do ônibus. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.

O desencarceramento das vítimas foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, já havia três unidades do Samu a postos.

O Corinthians prestou sua solidariedade às famílias das vítimas. O clube emitiu uma nota de pesar e lamentou o ocorrido.