“Vamos que Venimos Brasil” terá oficinas para adolescentes no Itaú Cultural e CCCB

De 20 a 22 de novembro de 2024 (quarta a sexta-feira), com entrada gratuita, acontece o 6º Festival de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos Brasil” ( @vqvbrasil ) , versão brasileira do festival criado na Argentina, que nesta edição será realizado em espaços como Itaú Cultural e Centro Cultural Coreano no Brasil (em São Paulo), Teatro Municipal Maestro Flávio Florence e Sesc (em Santo André).

No dia 20 de novembro (quarta-feira), às 9h30, no Centro Cultural Coreano no Brasil, acontece uma oficina de abertura promovendo um grande encontro entre grupos e o público jovem, com jogos teatrais e improvisações coletivas.

No mesmo dia, às 11h30, com entrada gratuita, acontece uma visita guiada às exposições do Itaú Cultural, um bate-papo sobre profissões em centros culturais. Às 14h, em um evento para convidados, acontece a cerimônia oficial de abertura do festival com apresentação da programação e dos apoiadores.

A partir de 15h, acontece uma série de oficinas gratuitas simultâneas no Itaú Cultural e Centro Cultural Coreano no Brasil, sobre Teatro de Rua, com Diane Boda e Rafaela Carneiro (Cia. Madeirite Rosa); K-pop com Grazielle Angélica e Amanda Ichimura; Escrever sobre o Caminho, com Vanessa Tatiana Azeñas; Oficina de teatro de animação com Carú Lima; e Teatro e a escrita de teatro na cena com Marcio de Castro.

A 6ª edição do festival tem como temática o “Direito à adolescência” e conta com a apresentação de espetáculos de grupos de teatro adolescente de Ribeirão Preto, Vinhedo, Iperó, Tatuí, Santo André e São Paulo, que estarão imersos em uma programação que pretende debater o que é a adolescência, quem tem direito a ela, quais os deveres dos adultos sobre ela, o que sonham os adolescentes.

Serão realizadas apresentações, paineis de intercâmbio, oficinas e encontros, promovendo o conhecimento do teatro criado por adolescentes e desafiando a ideia de que adolescência é sinônimo de “aborrecência”.

“Adolescência se escreve no plural – adolescênciaS – são muitas, envolvem gênero, classe, raça, território – e devem ser escutadas para que possamos sonhar um futuro mais digno e consciente”, comenta a organização do VQV.

SERVIÇO: 6º Festival de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos Brasil”

Quando: 20 a 22 de novembro de 2024 (quarta a sexta-feira)

Grátis – Retirada de ingresso sempre uma hora antes da atividade

Programação Centro Cultural Coreano no Brasil – Endereço: Av. Paulista, 460 – Bela Vista`- São Paulo

Quando: 20 de novembro de 2024 (quarta-feira)

09h30 às 11h30 – Oficina de abertura: Encontro para aproximação dos grupos com jogos teatrais e improvisações coletivas, conduzido por Lígia Helena e o Núcleo de Pedagogia do Teatro para Infâncias e Adolescências da Escola Livre de Teatro de Santo André.

15h – Início das Oficinas:

Oficina de K-pop com Grazielle Angélica e Amanda Ichimura – Oficina focada em técnica de dança e condução de coreografia como prática de as bases técnicas apresentadas.

Oficina Escrever sobre o Caminho com Vanessa Tatiana Azeñas – Mudar de calçada, de casulo. Falar outras línguas, ser ponte, ser rio, trocar de pele. Oficina de escrita direcionada para meninas e pessoas não binárias.

Oficina Teatro e a escrita de teatro na cena com Marcio de Castro – Ao elaborar cenas e improvisações, o dramaturgo toma decisões sobre palavras, gestos e imagens. Neste encontro, essa dinâmica criativa será exercitada, explorando-a como a escrita do teatro.

Programação Itaú Cultural – Av. Paulista, 149 – Bela Vista, São Paulo

Quando: 20 de novembro de 2024 (quarta-feira)

11h30 – Visita mediada à exposição e bate papo sobre profissões em centros culturais.

14h- Cerimônia de abertura: Abertura do evento com apresentação da programação e dos apoiadores.

15h – Início das Oficinas:

Oficina Teatro de Rua com Diane Boda e Rafaela Carneiro, da Cia. Madeirite Rosa – A oficina visa compartilhar ferramentas e técnicas de criação na linguagem teatral de rua por meio de uma vivência prática e reflexiva. Ao explorar as capacidades expressivas do corpo, cada participante poderá desenvolver e ampliar seu repertório, que será experimentado de diferentes formas na cena.

Oficina de teatro de animação com Carú Lima – Todo mundo já foi criança e brincou de dar vida aos brinquedos. Nesta oficina, as pessoas participantes irão explorar a técnica de manipulação, essencial para animar formas inanimadas. Usando materiais de fácil acesso (resíduos), serão criadas figuras animadas e aprenderemos técnicas básicas de manipulação para construir uma pequena cena.

Informações das Oficinas: As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site www.vqvbrasil.com até o dia 14 de novembro de 2024.

Agenda de espetáculos:

Quando: 20 de novembro de 2024 (quarta-feira) – às 19h – Onde: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence – Endereço: Praça IV Centenário, 01 – Centro, Santo André – SP, 09015-080

Espetáculo “A vaca virou um rádio” – Com Cia. de Teatro do Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí – Duração: 120 minutos – Classificação indicativa: 12 anos

Quando: 21 de novembro de 2024 (quinta-feira) – Onde: SESC Santo André – Endereço: Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

10h – Silcagem de camisetas com a Silkfuzz.

11h- Espetáculo “Mero” – Com Escola Municipal Centro Integrado de Cidadania (CIC) Eduardo Von Zuben (Vinhedo-SP) – Duração: 40 minutos – Classificação Indicativa: Livre

13h30 – Espetáculo “À Deriva” com Liga Teatral de Iperó (Iperó – SP) – Duração: 45 minutos

Classificação indicativa: 12 anos – Aviso de gatilho: diálogos sobre suicídio.

15h – Espetáculo “TEMPO É QUANDO” com Ateliê de Artes da Cena para Adolescentes – Conservatório Dramático Musical de Tatuí (Tatuí – SP) – Duração: 25 minutos – Classificação indicativa: Livre

16h – Espetáculo ASSALTO À CENA com Kuadrilha Teatral (São Paulo – SP) – Duração: 90 minutos – Classificação: 14 anos. Local: Teatro – Capacidade: 302 lugares

18h – Painel de Intercâmbio: Conversa sobre as peças Mero, À Deriva e Tempo é Quando

Quando: 22 de novembro de 2024 (sexta-feira) – Onde: SESC Santo André – Endereço: Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

11h – Espetáculo “Divino Maravilhoso” – Com Escola Municipal de Iniciação Artística Aron Feldman (Santo André – SP) – Duração: 30 minutos – Classificação Indicativa: Livre

12h – Espetáculo “É preciso imaginar Sísifo feliz” – Com Ateliê de Teatro do SESC Ribeirão Preto (Ribeirão Preto – SP) – Duração: 30 minutos- Classificação Indicativa: Livre

14h – Painel de Intercâmbio: Conversa sobre as peças É preciso imaginar Sísifo Feliz, Divino Maravilhoso

16h – Encontro – Direito à Adolescência. Com as convidadas: Cecília Ruiz e Elânia Francisca. Mediação: Comissão VQV Brasil. Quem tem direito à adolescência? O que é afinal a adolescência e como podemos garantir que todes possam vivenciá-la de forma plena? Quais os espaços, ações, gestos que reivindicam o ser adolescente?

18h30 – Encerramento