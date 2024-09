Vamos!, espetáculo infantil da Cia de Danças de Diadema, faz pré-estreia gratuita no Teatro Clara Nunes

Ao refletir sobre os elementos capazes de unir as pessoas, a Companhia de Danças de Diadema criou o espetáculo infantil Vamos!, que faz uma pré-estreia gratuita nos dias 3 e 5 de outubro, às 15h, no Teatro Clara Nunes, em Diadema. Além do espetáculo, no dia 3 será realizada uma vivência em dança com as crianças da plateia (após a apresentação) e no dia 5 haverá a apresentação do “Bailando na Cidade” (com os alunos das oficinas de dança do Centro Cultural de Diadema, também após o espetáculo).

Dirigido por Ana Bottosso, Vamos! descortina-se como uma viagem ao desconhecido, capturando a sensação de frio na barriga e a emoção de seguir em frente, mesmo sem saber exatamente para onde. A ideia é mostrar como uma boa companhia oferece segurança, conforto e coragem para continuar.

Na coreografia, concebida por Vitor Hamamoto, os movimentos expressivos evocam e celebram a empatia desinteressada, aquela que surge simplesmente por sermos humanos. Por isso, os artistas tiveram liberdade para propor suas próprias interpretações, criando uma experiência rica e colaborativa.

Dessa forma, as interações entre os bailarinos sempre transmitem uma sensação de coletividade. Com este espetáculo, o grupo ensina a importância do respeito, da amizade e da solidariedade, inspirando o público a valorizar as relações humanas.

“Queremos deixar como mensagem a ideia de que a melhor convivência entre as crianças vai torná-las adultos mais íntegros”, comenta a diretora. Em cena estão Carlos Veloso, Carolini Piovani, Daniele Santos, Felipe Julio, Flávia Rodrigues, Guilherme Nunes, Leonardo Carvajal, Noemi Esteves, Thaís Lima e Ton Carbones.

Para embalar a narrativa, a trilha sonora assinada por Vitor Hamamoto é bastante ritmada, divertida e alegre. E até para potencializar a ideia de que a união faz a força, mesmo nos momentos de incerteza, os dançarinos fazem percussão corporal.

Em relação ao figurino, idealizado por Hamamoto, Ana Bottosso e Jehn Salles, a inspiração foi a figura do clown. “Optamos por uma calça bufante com uma blusa um pouco mais colada, sempre com muitas cores”, conta Ana. A confecção das roupas é de Dora Lima.

SINOPSE

Por meio de movimentos expressivos, o espetáculo celebra a empatia desinteressada, aquela que surge simplesmente por sermos humanos. As crianças serão instigadas a entender e sentir que, apesar das incertezas da vida, é o vínculo genuíno e o apoio mútuo que nos mantém unidos e conectados. Este espetáculo não só diverte, mas também ensina a importância do respeito, da amizade e da solidariedade, inspirando o público a valorizar as relações humanas.

SERVIÇO

Vamos!

Data: dias 3 e 5 de outubro, quinta-feira e sábado, às 15h

Quinta-feira 3/10 – “Vivência em Dança” com as crianças da plateia (após a apresentação do espetáculo). Duração: 30 minutos Sábado 5/10 – Apresentação do “Bailando na Cidade” (com os alunos das oficinas de dança do Centro Cultural de Diadema, após o espetáculo). Duração: 30 minutos

Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

Rua Graciosa, 300 – Centro – Diadema/SP

Ingresso: Gratuito | Retirar na bilheteria com 1 hora de antecedência

Classificação: Livre Duração: 30 minutos

Acessibilidade: sim