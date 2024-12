Valtteri Bottas retorna à Mercedes como piloto reserva em 2025

Valtteri Bottas, ex-piloto da equipe Mercedes, retornará ao paddock da Fórmula 1 em 2025, assumindo a posição de piloto reserva para George Russell e Kimi Antonelli. Esta nova fase marca o reencontro do finlandês com a equipe onde conquistou todas as suas 10 vitórias durante seu período de 2017 a 2021.

Após sua saída da Mercedes, Bottas fez uma transição para a Alfa Romeo, onde permaneceu até o final da temporada de 2024. No entanto, a atual administração da Sauber optou por reforçar sua equipe com a contratação de Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto para o próximo campeonato, antes da transformação da escuderia em Audi em 2026.

Em relação ao seu retorno à Mercedes, Bottas expressou sua satisfação: “Estou feliz por finalmente responder à pergunta que fiz no mês passado. Voltar para casa, para a família Mercedes como terceiro piloto em 2025 é o que vem a seguir e eu não poderia estar mais satisfeito”. O piloto também agradeceu ao chefe da equipe, Toto Wolff, e aos membros da equipe em Brackley pela recepção calorosa.

Bottas, que enfrentou desafios nos últimos anos na F1, está confiante de que ainda possui muito a oferecer ao esporte. “Desde que era uma criança de cinco anos crescendo em Nastola, Finlândia, meu foco sempre foi alcançar o sucesso no nível mais alto do automobilismo. Tive a sorte de viver muitos momentos incríveis em meus 12 anos correndo na F1 até agora”, declarou ele.

Com seu retorno à Mercedes, Bottas está ansioso para aplicar todo o conhecimento adquirido durante sua carreira, contribuindo assim para o desempenho da equipe e ajudando-a na busca por títulos mundiais no futuro.