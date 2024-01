Valesca Popozuda senta e obriga Rodriguinho a se levantar em festa no ‘BBB 24’

Valesca Popozuda, 45, deu voz para a parte do público incomodada com posturas consideradas desrespeitosas dos brothers nos shows dentro do BBB 24. A funkeira criticou o machismo e os camarotes que ficam sentados nas apresentações oferecidas pela produção, durante a madrugada deste domingo (21).

Os primeiros recados de Valesca aconteceram na performance dentro da casa. A cantora não se esquivou das músicas sobre libido e liberdade sexual feminina que marcaram sua carreira.

Algumas delas, como “Mama”, foram parcerias com o Mr. Catra, morto em 2018. “Ele me deu a mão na hora que eu mais precisava. Então, negão, você vai sempre estar comigo. Hoje aqui você está junto com a gente”, homenageou a funkeira.

A decisão de manter as canções explícitas teve outro significado. O pagodeiro Rodriguinho, 45, criticou algumas letras de Ludmilla, 28, com conteúdo semelhante ao de Valesca, na última semana.

Uma delas foi a música “Vem, Amor”, cujo refrão menciona um órgão sexual no rosto de outra pessoa. “Eu não gosto e nunca vou gostar”, disse o cantor para Wanessa Camargo, 41, e Yasmin Brunet, 35. Valesca, inclusive, fez questão de cantar o trecho criticado pelo confinado durante a sua apresentação de 23 minutos.

Vale lembrar. O filho de Rodriguinho, o compositor Gaab, 25, também tem canções com menções diretas aos genitais. É o caso do hit “Tem Café”, de 2017.

Valesca aproveitou o tempo na festa para lançar uma nova música nestes mesmos moldes. Ela foi até o sofá onde Rodriguinho estava acomodado. Quando chegou perto dele, virou de costas e desceu até o chão durante a dança. O movimento de sentada da ex-fazendeira fez o brother levantar para não ser encostado por ela.

O nome do hit foi um dos tópicos mais comentados do Brasil no X (ex-Twitter).

Assista ao momento:

boninho não foi inocentado quando chamou ela



valesca se incomoda e nao deixa barato KKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/gkLxyyN2SJ — Africanize (@africanize_) January 21, 2024

A funkeira já participou da Fazenda, em 2001, e foi a terceira atração da quarta festa do reality da Globo. Antes dela, DJ Marlboro e Tati Quebra Barraco se apresentaram. Valesca se expressou até depois do fim.

Após o show, cantora escreveu sobre sua performance na rede social, “teve recado pras mulheres se sentirem divas com seu corpo, teve a música da Ludmilla pra afrontar, teve Beyoncé, teve Lady Gaga, e teve afronte!!! Gostaram do show?”

A mensagem da cantora pode estar relacionada aos comentários, vistos como machistas, que parte do elenco masculino fez ao corpo das mulheres confinadas. O caso mais famoso envolveu as críticas de Rodriguinho e Nizam, 32, a forma física e a alimentação de Yasmin.