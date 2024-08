Vale sobe 3% na Bolsa com definição de Gustavo Pimenta na presidência

As ações da Vale avançavam 3% no pregão desta terça-feira (27), em sinal de aprovação do mercado à indicação de Gustavo Pimenta como o novo presidente da mineradora.

Às 12h14, os papéis da companhia subiam 3,03%, cotados a R$ 59,80. No mesmo horário, a Bolsa brasileira marcava ganhos de 0,21%, aos 137.172 pontos.

O conselho de administração da Vale elegeu, por unanimidade, o atual vice-presidente financeiro para o cargo de presidente da companhia.

Pimenta, de 46 anos, foi anunciado na noite de segunda-feira, encerrando um conturbado processo de sucessão marcado por pressão política do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tentou emplacar Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, na função de Eduardo Bartolomeo.

Pimenta foi escolhido após análise de uma lista de 15 nomes entregue pela consultoria internacional Russell Reynolds, contratada pela Vale para auxiliar no processo de sucessão.

Ele não estava na relação, mas o processo previa a análise também de um nome interno.

Pimenta chegou à Vale em 2021 e coleciona 20 anos de experiência global nos setores financeiro, de energia e mineração. Antes havia trabalhado na empresa de energia AES e no Citigroup. É formado em economia pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais( e tem mestrado em finanças e economia pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Em análise a clientes, o Goldman Sachs disse que já esperava uma reação positiva do mercado ao anúncio.

“Nossas conversas com investidores sugeriam que um nome interno estaria potencialmente mais alinhado com a maioria dos ‘stakeholdes’ (investidores, conselho, governo) e também traria continuidade à estratégia operacional”, diz o documento.

O banco americano diz esperar que o foco do mercado, agora, será na capacidade de Pimenta “navegar no diálogo com o governo brasileiro, um ‘stakeholder’ importante que está envolvido nas discussões em torno do acordo final da Samarco, ambiente regulatório e renovação da concessão ferroviária”.

Também é essa a visão de analistas do Itaú BBA. Em nota a clientes, eles afirmaram que a indicação de um nome interno “reduz a probabilidade de mudanças significativas na estratégia da empresa e acelera as negociações em andamento com o governo”, a exemplo do acordo de reparação das vítimas da tragédia de Mariana (MG), de 2015.

Na Bolsa, o avanço da Vale também era amparado pela alta de 3,34% do minério de ferro na China, a 758 iuanes (US$ 106,38) a tonelada.