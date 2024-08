Vale do Paraíba, Rio Preto e Araçatuba têm o menor índice de furtos de veículos da história

O número de furto de veículos nas regiões de São José dos Campos, São José do Rio Preto e Araçatuba, no interior de São Paulo, foi o menor em 24 anos para um semestre. De acordo com o balanço realizado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), os roubos em geral também tiveram queda histórica no período nessas localidades.

Na região do Vale do Paraíba, que inclui as seccionais de São José dos Campos, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, São Sebastião e Taubaté, houve 1.039 furtos de veículos registrados, 424 a menos do que no mesmo período do ano passado — queda de 29%. Somente na área de São José dos Campos, a retração foi de 41,5%, chegando a 424 casos este ano.

O índice de roubo de veículos no Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter 1) também atingiu o menor patamar da série histórica, acompanhando a tendência de queda do crime no interior paulista. Foram 256 casos até junho deste ano, 19,5% a menos no comparativo. Os roubos de cargas se mantiveram estáveis com 36 casos, sendo o menor desde 2012.

Na região de São José do Rio Preto, os furtos de veículos chegaram a 628 registros em seis meses, 217 a menos do que no ano anterior. Na seccional de Catanduva, foram 47 casos — o menor índice desde 2007. Na delegacia de Votuporanga, o número foi o menor em 11 anos — 41 boletins.

Além dessas cidades, a região do Deinter 5 é composta pelas seccionais de Fernandópolis, Jales e Novo Horizonte.

De janeiro a junho, Araçatuba e região registraram 164 casos de furtos de carros, motos ou caminhões. A área do Deinter 10 também se destacou na queda dos furtos em geral e nos roubos de veículos no semestre.

Os furtos em geral, que inclui os de carga, passaram de 3,6 mil no ano passado para 3,3 mil, queda de 10,2% — segunda menor marca da história. Em seis meses, houve 13 roubos de veículos na região, três a menos do que ano passado.

Queda de roubos em geral

As regiões do Deinter 1, 5 e 10 também apresentaram o menor indicador para o crime de roubos em geral, que somam com os de banco e carga, desde 2001, quando foi iniciada a série histórica.

A maior queda foi registrada no Vale do Paraíba (14,5%), de 2,2 mil para 1,9 mil. Na seccional de Rio Preto, os índices baixaram 12,1%, de 519 para 456. Já em Araçatuba e região houve 192 delitos, cinco a menos do que no ano anterior.

As seccionais de Campinas (Deinter 2), Ribeirão Preto (Deinter 3), Bauru (Deinter 4), Presidente Prudente (Deinter 8) e Piracicaba (Deinter 9) também tiveram o menor número de roubos em geral para um semestre em 24 anos.