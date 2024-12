Vale do Anhangabaú traz muita dança, ritmos e cultura gratuita para o fim de ano 

O Novo Anhangabaú, referência em experiências inclusivas e transformadoras no centro da capital paulistana, apresenta uma programação especial para fechar o ano. De 23 a 30 de dezembro, o espaço oferece uma agenda gratuita de dança e atividades esportivas, promovendo conexão, cultura e bem-estar. Ritmos como charme, twerk, danças dos povos e batalhas de rua garantem momentos únicos para quem busca diversão e aprendizado.

Nos dias 23 e 30 de dezembro, segundas-feiras, das 20h às 22h, o espaço será embalado pelo ritmo contagiante da Aula de Charme. Essa atividade dá ao público a oportunidade de aprender os passinhos marcantes dos tradicionais bailes black, inspirados pelo movimento soul e funk das décadas de 70 e 80. Com coreografias animadas e uma energia vibrante, a aula transforma a noite em um grande encontro de ritmos, celebrando a cultura charme como uma expressão inclusiva e cheia de estilo.

Na quinta-feira, 26 de dezembro, das 19h às 20h, será a vez do Twerk ganhar destaque no Vale. As aulas proporcionam uma experiência empoderadora e divertida, com foco na expressão corporal e no fortalecimento físico. Movimentos intensos que trabalham quadris, pernas e glúteos são combinados com técnicas de alongamento, isolamentos e coreografias ao som de batidas contagiantes. Mais que uma aula, o twerk é um convite para fortalecer a autoconfiança e explorar o poder da dança.

Já na sexta-feira, 27 de dezembro, das 16h às 19h, a oficina de Dança dos Povos oferece uma vivência enriquecedora nas danças sociais, ciganas e étnicas. Ministrada por artistas e pesquisadores, a atividade conecta os participantes às tradições culturais de diferentes povos. Este espaço de troca de saberes traz a riqueza cultural dessas tradições diretamente para o coração da capital paulista.

Encerrando a programação, no domingo, 28 de dezembro, das 18h às 22h, acontece o evento Batalha no Vale: Conexões de Rua. Organizado pela MoveCentroSP e GST CREW, em parceria com o Movimento Estadual da População em Situação de Rua, a edição especial do Projeto Conexão será dedicada à Batalha de Rimas e apresentações musicais. O evento promove inclusão social, diversidade cultural e artística, reunindo comunidades diversas, com destaque para a participação de artistas de rua e da periferia no Vale do Anhangabaú.

Outras atividades da semana:

A programação conta ainda com Caratê (segunda, das 20h às 21h), Batalha do Point (quinta, das 19h às 23h), Lab Breaking (sexta, das 19h às 22h), Circuito de Patins (sábado, das 14h às 18h) e Skate Park Livre (domingo, das 18h às 20h).

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda