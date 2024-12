Vale do Anhangabaú transforma o centro de São Paulo em palco cultural com atividades gratuitas

O Novo Anhangabaú é um dos principais cenários culturais de São Paulo, com uma programação semanal gratuita que celebra a diversidade artística e promove encontros no coração da cidade. Para o final desta semana, o espaço receberá atividades imperdíveis, como música, dança e poesia, além de iniciativas como Batalha do Point e Práticas Terapêuticas. Com uma agenda completa que contempla todas as idades e gostos, o Anhangabaú reforça sua vocação como um vibrante ponto de encontro cultural e de lazer na capital paulista.

Confira os destaques de 12 a 14 de dezembro:

Na quinta-feira, 12 de dezembro, das 19h às 22h, o Maracatu Bloco de Pedra dá início ao Ensaio de Naipes. O grupo, formado por cerca de 100 brincantes, convida o público a vivenciar a riqueza da cultura popular brasileira. Com instrumentos tradicionais como alfaias, agbês e gonguês, além de figurinos diversos e um corpo de dança marcante, o Maracatu Bloco de Pedra promete encantar com suas tradições e ritmos, em uma apresentação única no Vale.

Na sexta-feira, 13 de dezembro, das 19h às 23h, é a vez do É Noite de Samba Rock contagiar o público com a aula de dança queridinha do público de São Paulo. Conduzida pelo Groove 011, a atividade mistura aula e festa, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprender os passos e ritmos desse estilo de dança genuinamente paulistano. O evento também celebra a diversidade e a pluralidade, convidando casais de diferentes perfis a se conectarem através da música e da dança.

No sábado, 14 de dezembro, das 19h às 22h, o Sarau Mais Pontes transforma o Vale em um palco aberto para a arte independente. Idealizado por Henrique Riboldi, jornalista e poeta, o sarau convida artistas, poetas e músicos a compartilharem suas criações com o público, promovendo diálogos e reflexões em um espaço acolhedor e inclusivo.

Outras atividades da semana:

A programação conta ainda com Batalha do Point (quinta, das 19h às 23h), Práticas Terapêuticas (somente sexta, 12, das 18h às 21h), Espaço Kids (sábado, das 13h às 16h) e Aula de Patins (domingo, das 14h às 18h).

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda

Gratuito