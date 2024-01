Vale do Anhangabaú tem shows, oficinas e aulas de dança para toda família

As férias de verão estão a todo vapor e o Novo Anhangabaú tem uma seleção de atividades gratuitas para entreter toda a família. Todos os dias, são opções de aulas, oficinas e shows que agradam todos os estilos e contam com o olhar atento de profissionais para ensinar e apoiar os participantes.

Dança

Os visitantes podem se divertir e movimentar o corpo nas mais variadas aulas de dança. Além das já conhecidas turmas de Samba Rock, Vogue e Forró, em janeiro chega à programação aulas de Charme, toda segunda-feira, das 20h às 22h. A Dança Charme é o nome dado à sequência de passinhos sociais que os charmeiros executam enquanto ouvem o DJ tocando nos Bailes Black. A coreografia, com movimentos suingados e cadenciados, é o elemento estruturante da estética do Charme que mais chama a atenção em um baile.

Às terças-feiras, a partir das 20h, acontece a atividade Dança de Salão: Samba, onde o público aprende não somente os passos, mas também a sentir sua cadência e ginga, característica marcantes nessa dança.

O Vogue Old Way invade o espaço às quartas-feiras, a partir das 18h. As aulas pretendem propiciar um espaço de aprendizado desta dança-performance, focando no seu sentido comunitário e histórico, difundindo o que é o Vogue Old Way e a cultura Ballroom na cidade de São Paulo.

E para fechar a semana no ritmo, toda sexta-feira, das 14h às 17h, acontece a atividade Danças dos povos. O ensino e transmissão de saberes dessas danças serão transmitidos por pesquisadores, detentores e artistas deste segmento. As aulas e vivências abordarão as diferentes danças, dentre elas: tango, danças espanholas, colombianas, indiana, danças ciganas do oriente e do ocidente e danças sociais brasileiras.

Circo

Outra novidade no calendário é a oficina “Vivências de circo”, que busca integrar diversas modalidades circenses em uma experiência envolvente que explora acrobacias de solo, duo acrobático e a precisão das paradas de mãos. O treino aberto acontece todas as sexta-feira, das 16h às 19h.

Ainda na temática circense, aulas de Introdução ao Circo acontecem aos domingos para os participantes treinarem palhaçaria, elasticidade, acrobacias, equilíbrio e tudo mais o que a imaginação permitir.

Vale um Samba

Todos os sábados, às 15h, Vale um Samba anima o Novo Anhangabaú com animados shows a céu aberto. Camila Arruda anima o público no dia 20. Com influência muito forte no samba, a artista desenvolve o projeto “Samba de Cá”, que apresenta uma formação majoritariamente constituída por mulheres e o objetivo de levar suas composições e composições principalmente de mulheres da cena musical do samba para os mais diversos públicos e localidades.

No dia 27, o grupo Mulheres que dão samba apresenta um repertório composto por diversas músicas consagradas de samba e pagode, além de composições próprias.

Sons do Vale

Aos domingos, a partir das 17h, o especial Sons do Vale apresenta artistas da música popular brasileira. A banda Garga Groove Gang apresenta o show “Baile do TimBenJor”, uma jornada musical pelo universo das composições dos cantores Tim Maia e Jorge Ben Jor, no dia 21.

E no último domingo do mês, dia 28, Sonho traz uma musicalidade que flui entre os gêneros rap, trap, drill e R&B, em conjunto com suas influências que vem do movimento hip hop, da cultura reggae music, do soul, jazz, funk, MPB e do samba.

Evento

Uma seleção de grandes eventos completa a programação mensal. No dia 18, às 18h, o Novo Anhangabaú recebe Carimbloco SP com o grupo Carimbó Pai D’ Égua e Silvan Galvão. O projeto tem como finalidade realizar os ensaios do bloco, baseando-se nas manifestações culturais amazônicas, em especial o carimbó, interpretadas pelo mestre Silvan Galvão, com a percussão e dançarinos do grupo Carimbó Pai D’Égua.

E o animado Tango na Rua volta ao centro da cidade no dia 20, às 18h. Em janeiro, o projeto traz uma edição especial ao Vale do Anhangabaú incluindo aulas abertas, apresentações de tango e a tradicional milonga de rua, com uma trilha sonora cuidadosamente selecionada por DJs de destaque na cultura tanguera.

No dia 25, a partir das 18h, o Samba do Bule reúne pessoas de vários lugares da cidade para pesquisar e estudar sambas que fizeram e fazem parte da história dessa cultura popular, além de compor novas canções.

Fontes

Outra atração que caiu no gosto dos frequentadores são as fontes, que oferecem um espetáculo de água e luzes, além de um refresco para os dias mais quentes. Elas funcionam diariamente em três horários: 12h, 15h e 19h30.

Saiba mais no site.