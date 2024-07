Vale do Anhangabaú tem atividades gratuitas para os paulistanos

Julho começa com mais uma semana de atividades gratuitas no Novo Anhangabaú! A programação está recheada de atrações culturais com apresentações, shows especiais, ensaios e aulas que já são marco no dia a dia do Vale, como Skate Park, Batalha do Point, Cine Anhangá e É Noite de Samba Rock.

Confira os destaques abaixo:

O coletivo Sampa Charme está presente no Vale às segundas-feiras e no dia 1 de julho, a partir das 20h. Para esquentar o início da semana, as Aulas de Charme oferecem aprendizado e diversão ao som do melhor charme, basta se jogar na essência do centro paulistano, tanto os iniciantes quanto os mais habilidosos.

Na quinta-feira (04), iniciando às 16h, o ensaio aberto da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal toma conta do Vale e oferece ao público uma apresentação com repertório clássico sinfônico e compositores contemporâneos. Ainda no mesmo dia, às 18h, a Batalha do Point está presente disseminando a importância da modalidade e contribuindo com a cultura do rap, sendo a batalha mais antiga da cidade de São Paulo.

No sábado (06), das 11h às 12h, a aula de Hatha Yoga oferece uma trajetória de exercícios responsáveis para o equilíbrio do corpo e da mente.

A programação conta ainda com Ensaio Aberto Benza Deusas (segunda, das 20h às 22h00), Hip Hop (terça, das 18h às 20h), Skate Park (terça, das 18h às 20h), Treino de Patinação (quarta, das 20h às 22h), É Noite de Samba Rock (sexta, a partir das 19h), Tocando e Dançando com o Sagrado (sexta, das 19h às 22h), Espaço Kids (sábado, das 13h às 19h) e Introdução ao Circo (domingos, das 15h às 17h).

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Av. São João, R. Formosa – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01036-000

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda

Newsletter Vale Conferir: novoanhangabau.com.br/valeconferir

Instagram: @novoanhangabau

Tik Tok: @novoanhagabau

Gratuito

#VivaOVale #VenhaViveraCidade @novoanhangabau