Vale do Anhangabaú recebe programação diversa e inclusiva com eventos culturais e esportivos

A partir do dia 04 de novembro, o Vale do Anhangabaú será palco de uma semana repleta de eventos que promovem diversidade cultural, lazer e bem-estar no centro de São Paulo. Com destaque para o Projeto Conexão na quarta-feira (06), que reúne expressões artísticas e esportivas de diversas comunidades, a programação conta ainda com o ensaio aberto da Fanfarra Camaleoa e uma aula de twerk na quinta-feira (07), além de uma festa premium Colosseo no sábado (09) e o Baile da Arnette no domingo (10), que celebra a cultura urbana com shows de rap, moda e skate. Outras atividades, como caratê, patinação e práticas terapêuticas, completam uma agenda inclusiva e acessível ao público de todas as idades.

Confira os destaques da semana:

Na quarta-feira (06), das 18h às 22h, o Projeto Conexão, toma conta com um evento que busca promover a diversidade cultural, artística e esportiva no coração de São Paulo. A programação inclui oficinas, ensaios, exposições de arte urbana e atividades relacionadas ao hip-hop e outras expressões artísticas. O evento torna o Novo Anhangabaú um ponto de encontro para comunidades diversas, incluindo pessoas pretas, LGBTQIAP+, artistas de rua e moradores de áreas periféricas, fortalecendo laços de inclusão social e celebrando a história coletiva da cidade.

Na quinta-feira (07), das 20h às 22h, o centro da cidade vira palco de um ensaio aberto da Fanfarra Camaleoa. Com um repertório variado, que inclui desde marchinhas e funk até MPB e rock, a Fanfarra é composta por amigos unidos pelo amor à música e ao carnaval. A apresentação promete transformar o espaço urbano, trazendo alegria e diversidade sonora ao público, reforçando o compromisso com a promoção de eventos inclusivos e de qualidade para todos.

Ainda na quinta-feira, das 19h às 20h, o público poderá participar de uma aula de Twerk, que oferece uma experiência empoderadora e divertida. Com foco em movimentos dinâmicos que trabalham intensamente quadris, pernas e glúteos, cada sessão inclui alongamentos, aquecimento e técnicas essenciais, acompanhadas de ritmos vibrantes. As aulas de twerk no Anhangabaú são uma excelente oportunidade para explorar a expressão corporal, fortalecer a confiança e celebrar o movimento.

No sábado (09), das 22h às 6h, o Colosseo, em sua 11ª edição, traz ao Novo Anhangabaú uma festa ultra premium em formato open bar, com layout inovador onde o DJ se apresenta no centro e o público se distribui em arquibancadas laterais, simulando um coliseu. O evento cederá uma cota de ingressos – @novoanhangabau – garantindo acesso ao público interessado em participar de uma experiência única.

Para encerrar a programação, no domingo (10), das 15h às 21h, o Baile da Arnette traz ao centro paulistano uma celebração da cultura urbana com shows de rap, desfile de moda e atividades para skatistas. Em parceria com o Novo Anhangabaú, o evento também cede uma cota de ingressos para a reforçando o compromisso com a acessibilidade e a promoção de eventos culturais para todos.

Outras atividades da semana:

A programação conta ainda com Caratê (segunda, das 20h às 21h), Ensaio de ala cênica (terça, das 20h às 22h), Treino de Patinação (quarta, das 20h às 22h), Batalha do Point (quinta, das 19h às 23h), Práticas Terapêuticas (sexta, apenas nos dias 08 e 19 de novembro, das 18h às 21h), Espaço Kids (sábado, das 13h às 19h) e Aula de Patins (domingo, das 14h às 18h).

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda

Gratuito