Vale do Anhangabaú recebe Primeiro Encontro Pet, apresentações musicais e muito mais

Em mais uma semana de outubro, o Vale do Anhangabaú segue movimentado de entretenimento, música, lazer e novidades! No sábado (12), o Skate Park para Família será um espaço dedicado aos skatistas que desejam aprimorar suas técnicas e manobras, com foco especial em obstáculos. No domingo (13), acontece o Primeiro Encontro Pet no Anhangabaú, em parceria com a ADIMAX e Cobasi, com o objetivo de promover a socialização entre cães e seus tutores, arrecadar ração para a ONG Eu sou o Bicho e conscientizar o público sobre a proteção animal. Ainda no domingo, o Calanga Paredão e o DJ ProBeat animarão o centro paulistano com suas celebrações musicais, trazendo ritmos como Funk, Rap e Reggaeton. A programação da semana segue com ativações como Aula de Charme, Hip Hop, Treino de Patinação, Forró do Bom, Danças dos Povos e a Exposição Pescando Riso.

Confira a seguir todos os detalhes das ações gratuitas desta semana – 07 a 13 de outubro:

Aumigos são bem-vindos!

No dia 12 de outubro, sábado, das 12h às 16h, acontece o Primeiro Encontro Pet no Anhangabaú, embaixo do Viaduto do Chá, em parceria com a ADIMAX e Cobasi. O evento tem como objetivo promover a socialização entre cães e seus tutores, além de arrecadar doações de ração para a ONG Eu sou o Bicho e conscientizar o público sobre a proteção animal. Entre as atividades haverá intervenções educativas com entrega de panfletos e brindes para os pets, incluindo produtos da Adimax. Para ampliar a arrecadação de ração, a campanha também ocorrerá nos espaços da WTorre: S.A, Base Coworking e Novo Anhangabaú, com apoio de divulgação digitais, telas de elevadores e o canal Bom Vizinho.

Entretenimento, esportes e música

No dia 12 de outubro, sábado, das 15h às 17h, o Skate Park para Família é um espaço dedicado aos skatistas que desejam aprimorar suas técnicas e manobras, com foco especial em obstáculos. Durante o evento, os praticantes poderão realizar manobras livremente, contando com o acompanhamento de um especialista para incentivar a confiança no esporte. Além disso, o Novo Anhangabaú oferece suporte para aqueles que estão começando e desejam iniciar na modalidade, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor para todos os níveis de habilidade.

No domingo (13), das 16h às 20h, o Calanga Paredão toma conta do Vale do Anhangabaú através do movimento artístico que valoriza e amplifica as vozes trans, pretas, periféricas e dissidentes, promovendo a diversidade cultural através da música. O ensaio do bloco, que busca integrar e desenvolver talentos musicais residentes nas periferias de São Paulo, expande a compreensão das musicalidades periféricas, trazendo à tona gêneros como o Funk, Rap, Pagode Baiano e outros ritmos que refletem a vida de uma parte da população.

No mesmo dia, o DJ e produtor paulistano ProBeat comemora 20 anos de carreira com um set exclusivo de reggaeton e música latina. A apresentação, que acontece das 19h às 21h, promete transformar a noite em uma celebração enérgica e vibrante, onde o público poderá se conectar com os ritmos contagiantes que embalam a cultura latina. Uma oportunidade única para todos vivenciarem a fusão de som, dança e celebração em um dos espaços mais icônicos de São Paulo.

Outras atividades da semana:

A programação conta ainda com Aula de Charme (segunda, das 20h às 22h), Hip Hop (terça, das 18h às 20h), Treino de Patinação (quarta, das 20h às 22h), Forró do Bom (quinta, das 20h às 22h), Danças dos Povos (sexta, das 16h às 19h), Exposição Pescando Riso (sábado, dia 12/10, das 16h às 18h) e Aula de Patins (domingo, das 12h às 16h).

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda

Newsletter Vale Conferir: novoanhangabau.com.br/valeconferir

Instagram: @novoanhangabau

Tik Tok: @novoanhagabau

Gratuito